L’articolo coglie in pieno una contraddizione: l’intelligenza artificiale viene presentata come entità “green”, ma in realtà poggia su una catena infrastrutturale materiale vorace di risorse. La transizione verso una società digitalizzata caratterizzata da una sorveglianza totale comporta costi davvero molteplici. Il problema descritto di seguito è poco noto.



… Questa settimana, l’Economic Times dell’India ha pubblicato un articolo dal titolo: “I centri AI del Texas consumano 463 milioni di galloni d’acqua, ora i residenti sono invitati a limitare le docce.” Il sottotitolo recitava: “Nel mezzo di una grave siccità in Texas, emerge un conflitto mentre i centri dati AI consumano milioni di galloni d’acqua ogni giorno.”

In uno stato tanto arido da incrinarsi, i veri vampiri dell’umidità non sono gli agricoltori né il clima — ma la grande tecnologia. I data center in Texas, guidati da Microsoft e dal Corpo degli Ingegneri dell’Esercito USA a San Antonio, hanno ingurgitato ben 463 milioni di galloni d’acqua in due anni, mentre i locali venivano multati se annaffiavano il prato più di una volta a settimana. E questa è solo una piccola bevuta. Lo stato prevede che solo quest’anno le “server farm” Lone Star consumeranno 49 miliardi di galloni, abbastanza per dissetare milioni di famiglie— ma, ovviamente, l’acqua sarà sacrificata ai piccoli dèi dell’AI.

È un problema. Possiamo accelerare la costruzione di reattori nucleari per risolvere il problema energetico. Ma dove troveranno tutta quest’acqua i data center AI nell’entroterra? Le soluzioni più ovvie sono costose e richiedono tempo. Pensate a costruire lunghi gasdotti di desalinizzazione tra Corpus Christi e Austin, o inventare nuove tecnologie di raffreddamento che non richiedano così tanta acqua.

Tutte queste sono soluzioni problematiche, e decisamente degne di meme, ma allontaniamoci e ammiriamo il quadro più ampio: l’AI è diventata il “manifest destiny” dell’era digitale. E, come ogni grande corsa alla terra nella storia, sta spianando tutto quello che incontra sul suo cammino: salvaguardie ambientali, leggi urbanistiche, diritti sull’acqua e persino il contributo democratico.

L’AI non “vive nella nuvola.” Vive in una fabbrica — una fabbrica che consuma elettricità, acqua e terreno come una acciaieria iperattiva. Ogni risposta di un chatbot a una domanda sciocca e ogni immagine AI di un gatto sul pattino costano più acqua di quanto se ne usi per tirare lo sciacquone, e più energia di quanto vorreste sapere. Moltiplicate questo per miliardi di richieste. Poi moltiplicatelo per tutti i governi e le aziende del mondo che cercano di automatizzare tutto, tutto insieme.

Nelle ultime settimane, il presidente Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi che equivalgono a uno stato di emergenza nazionale, o a un nuovo Progetto Manhattan, per costruire l’infrastruttura AI del Paese alla massima velocità. Ogni nazione al mondo vede la corsa al dominio dell’AI come un imperativo sia economico che militare. Essere lasciati indietro è politicamente inconcepibile.

L’AI ora è una priorità di sicurezza nazionale pari alle armi nucleari e al dominio spaziale.

Non c’è alcun segreto o cospirazione. È tutto alla luce del sole. È mobilitazione. Gli ordini di Trump sembrano meno noiose carte burocratiche e più ordini di guerra. Nomina gli avversari dell’America, elenca i punti critici delle catene di approvvigionamento e afferma esplicitamente che perdere la corsa all’AI comprometterebbe il potere globale degli USA. È un’escalation strategica a cielo aperto, visibile a chiunque voglia leggere.

Non ha senso stare a discutere su cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare. Sta succedendo. E sta succedendo in fretta, che piaccia o no. Perfino sviluppatori influenti come il CEO di OpenAI Sam Altman ammettono pubblicamente di essere spaventati della direzione che stiamo prendendo, ma poi semplicemente scrollano le spalle e tornano al lavoro.

Il motivo per cui l’AI non può essere fermata è brutalmente semplice: limitare lo sviluppo dell’AI in qualsiasi modo è come smettere unilateralmente di armarsi. Se l’America frena, secondo questo ragionamento, Cina, Russia, India e ogni altra potenza si lanceranno avanti. E che sia vero o no, poco importa— perché tutti ci credono, e questo la rende praticamente realtà. Questa sola convinzione alimenta una nuova corsa allo spazio, abbatte le resistenze locali (NIMBY) e supera ogni prudenza ordinaria.

Il Progetto Manhattan è un paragone allettante, ma troppo singolare, segreto e compartimentato. Se analizziamo la spinta dell’AI come una forza politica, economica, militare e culturale inarrestabile, un modello storico migliore non è uno sforzo bellico isolato. È una fusione dinamica di tre periodi trasformazionali che hanno segnato un’epoca:

Il boom ferroviario dal 1860 al 1890, con le sue spietate acquisizioni di terre, sussidi governativi, imperi monopolistici, e il rimodellamento permanente del territorio.

La rivoluzione del personal computing degli anni ’70-’90, iniziata nei garage e finita su ogni scrivania — infine in ogni tasca … e presto, direttamente nella tua corteccia cerebrale.

La corsa agli armamenti nucleari (1945-1980 circa), dove il rischio esistenziale, l’orgoglio nazionale e la logica dell’accelerazionismo spinsero i governi a innestare marce alte raramente usate.

Se prendi tutte e tre quelle rivoluzioni tecnologiche e le mescoli in un cubo di Rubik che giri, ottieni una analogia più completa per ciò che sta succedendo oggi con l’AI. Non è solo un momento. È una corsa nazionale sfrenata, totale, a costruire, dominare e dispiegare infrastrutture che cambieranno il mondo sotto le insegne dell’inevitabilità. Stavolta, i binari sono digitali e globali, le testate e i satelliti sono algoritmi, e l’utente finale siamo tutti noi.

Il boom ferroviario del XIX secolo consumava enormi quantità di carbone e acciaio. Analogamente, quello dell’AI utilizza due risorse fondamentali: energia e acqua. I nostri nuovi binari digitali sono invisibili, ma richiedono infrastrutture fisiche — nel caso dell’AI, megawatt di elettricità continua e miliardi di galloni d’acqua per raffreddare i server infernali.

E proprio come negli anni ’80 dell’Ottocento, quando le ferrovie attraversavano il paese facendo uso di espropri, sussidi statali e concessioni politiche, gli imperi AI oggi stanno tracciando nuove rotte attraverso quartieri, terreni agricoli e falde acquifere. Solo che ora, le locomotive corrono su chip elettronici e il carico è la tua cronologia di navigazione notturna.

In Texas, i data center stanno già consumando più acqua di molte città. Si immaginano febbrilmente nuovi gasdotti. I fiumi sono osservati con gelosia. Le falde acquifere rurali si stanno prosciugando. E a differenza dell’elettricità — che i regolatori possono almeno ridurre in casi di emergenza — non esistono limiti legali significativi a quanto acqua una server farm può ingoiare. La legge è vent’anni indietro rispetto alla macchina.

Questo non è un manifesto per fermare la rivoluzione AI. Quel treno non solo è partito, ma sta già posando cavi sottomarini e scavando sul fondo oceanico per terre rare. Quello che conta ora è come limitare i danni, distribuire i costi e preservare l’autonomia locale, la dignità umana e la sanità ecologica. Forse non possiamo fermare il motore, ma abbiamo ancora tempo per costruire guardrail, zone di sicurezza e uscite d’emergenza — se agiamo con intenzione e riflessione.

Il progresso, come sempre, è un treno merci. Allontanarsi dalla stazione o sdraiarsi sui binari possono essere risposte di principio, ma non sono produttive. La strategia migliore è salire a bordo, trovare il capotreno e iniziare a negoziare, prima che la tratta venga decisa e ci ritroviamo relegati in una riserva umana, mentre salutiamo la nostra riserva d’acqua allo specchietto retrovisore.

In sintesi: l’era dell’AI sta arrivando velocemente. La domanda non è se fermarla. La domanda è se avremo un ruolo significativo in essa.

FONTE https://www.coffeeandcovid.com/p/thirsty-saturday-august-2-2025-c?utm_source=post-email-title&publication_id=463409&post_id=169922475&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email

L’articolo mette in evidenza che non è ancora molto chiaro quanto le nostre vite siano ormai coinvolte in questo fenomeno . Questo dovrebbe risultare evidente dalla breve lista.

Un elenco dei principali settori e applicazioni in cui l’IA è già ampiamente utilizzata:

Assistenti virtuali e chatbot (ad esempio Siri, Alexa, Google Assistant, me stessa) per supporto clienti, domotica, risposte automatiche.

Motori di ricerca (Google, Bing) che usano AI per classificare e personalizzare i risultati.

Raccomandazioni di contenuti su piattaforme streaming (Netflix, Spotify, YouTube) e e-commerce (Amazon, eBay).

Social media per filtrare contenuti, riconoscere immagini e video, moderare commenti e personalizzare feed.

Pubblicità digitale per targeting e ottimizzazione delle campagne.

Sorveglianza e sicurezza tramite riconoscimento facciale, analisi comportamentale, rilevazione di frodi.

Finanza e banche per valutazioni del credito, trading algoritmico, rilevazione frodi e gestione del rischio.

Commercio elettronico e supply chain con automazione, previsione domanda, ottimizzazione logistica.

Veicoli autonomi e assistenza alla guida (auto a guida autonoma, navigatori con consigli predittivi, sistemi di sicurezza attiva).

Telefonia e telecomunicazioni per riconoscimento vocale, assistenza clienti automatizzata e gestione traffico.

Sanità per diagnosi assistite, analisi dati clinici, imaging medico e personalizzazione terapie.

Industria manifatturiera con robotica avanzata, controllo qualità e manutenzione predittiva.

Educazione tramite tutor intelligenti, analisi performance studenti e apprendimento personalizzato.

Generazione di contenuti scritti, immagini, musica e video in ambito creativo e marketing.

Smart home e Internet of Things (IoT), con sistemi che imparano abitudini per ottimizzare consumi e sicurezza.

Gestione energetica per ottimizzazione reti, previsione consumi, smart grid.

Agricoltura di precisione usando AI per monitoraggio colture, gestione risorse idriche e automazione.

Traduzione automatica e assistita per abbattere le barriere linguistiche.

Questa lista però è solo un punto di partenza: l’IA si sta integrando e permeando praticamente ogni ambito digitalizzato e automatizzato, spesso come “motore nascosto” che guida processi decisionali, analisi dati e interazioni.

Per approfondire https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption

