L’Agenda 21/2030 delle Nazioni Unite è “il progetto, il piano d’azione, per inventariare e controllare tutte le terre, tutte le acque, tutti i minerali, tutte le piante, tutti gli animali, tutti i mezzi di produzione, tutte le costruzioni, tutta l’energia, tutta l’educazione, tutte le informazioni e tutti gli esseri umani nel mondo” – 2013 Rosa Koire

Molti eventi attuali sono semplicemente incomprensibili senza capire l’implementazione dell’Agenda 21/2030 delle Nazioni Unite (ONU), una presa di potere amministrativa per trasformare la governance globale in una dittatura totalitaria mondiale.

L’infrastruttura globale wireless a doppio uso (satelliti, NEXRAD, 5G-6G+, AI) utilizzata per geoingegneria e sperimentazioni atmosferiche fornisce la piattaforma per la sorveglianza totale, che è la chiave per il controllo autoritario.

Nell’apparato di sperimentazione meteorologica, le radiazioni elettromagnetiche e le microonde sono utilizzate come strumenti di osservazione (cioè monitoraggio o sorveglianza), come illustrato dal brevetto sottostante. La radiazione elettromagnetica a impulsi a radiofrequenza/microonde (RF/MW) è un agente fisico pericoloso e un inquinante, che può essere usato per la manipolazione atmosferica, sperimentazione, comunicazioni, sorveglianza, controllo mentale e come arma.VEDI QUI

I Centri Principali per GCOS sono stati designati dalla Commissione per l’Osservazione, le Infrastrutture e i Sistemi Informativi (INFCOM) dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)

Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) delle Nazioni Unite

Le agenzie specializzate delle Nazioni Unite – l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) sono organi normativi dell’ONU coinvolti nel coordinamento della sperimentazione meteorologica (“ricerca”) e del monitoraggio globale (sorveglianza e raccolta dati). La WMO e l’ITU sono partner nei servizi meteorologici, monitoraggio e raccolta dati per l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

Secondo il sito ITU, “Le radiofrequenze sono davvero critiche per i servizi meteorologici e le applicazioni di monitoraggio climatico”:

L’alleanza dedicata tra leader politici mondiali, corporation, istituzioni finanziarie e partner privati può essere esemplificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) dell’ONU come esempio di collaborazione durante il Covid-19.

Membri ONU WMO VEDI QUI

Membri ONU ITU VEDI QUI

Membri ONU WHO VEDI QUI

I lettori ricorderanno che, durante l’evento Covid19, la maggior parte delle nazioni membri ONU ha abbandonato la sovranità nazionale, i diritti individuali e le Costituzioni per adottare protocolli ONU identici, discorsi e interventi medici sperimentali.

Di seguito, evidenziato a pagina 39 del documento delle Nazioni Unite “[Il Patto per il Futuro]” è il rapporto che descrive l’obiettivo di “trasformare la governance globale” ed è stato adottato da tutti i paesi membri nel settembre 2024.

I cinque membri permanenti dell’ONU: Cina, Francia, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti.

Contesto storico

Il presidente John F. Kennedy annunciò piani per il controllo del tempo, incluso l’uso di satelliti, nel suo discorso alle Nazioni Unite del 1961.

Agenda 21 delle Nazioni Unite del 1992 – Programmi di ricerca in chimica atmosferica globale

2021 Federal Weather Enterprise USA – “Esercitare la leadership nel coordinare gli sforzi USA nelle priorità della ricerca meteorologica internazionale, incluse le attuali Grand Challenges dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale”

Creating Value in the Global Weather Enterprise 2021

“…il ruolo che i paesi giocano nel contribuire allo sforzo globale e interdipendente per creare valore a beneficio di tutti i cittadini è cruciale, e questo è facilitato dalla WMO, dalla Banca Mondiale, dall’IPCC, dalle associazioni commerciali e da altre istituzioni e meccanismi internazionali.”

Link

Link alternativo

