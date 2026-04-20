Dal sangue della terra al cadavere chimico: Perché dobbiamo comprendere di nuovo l’essenza dell’acqua.

Di Milosz Matuschek

“Due giovani pesci nuotano l’uno accanto all’altro e incontrano per caso un pesce più vecchio che viene loro incontro, fa loro un cenno e dice:

„Buongiorno, ragazzi. Com’è l’acqua?“

I due giovani pesci nuotano ancora per un po’, e alla fine uno guarda l’altro e dice:

„Che diavolo è l’acqua?“

David Foster Wallace, “This Is Water”

Cos’è l’acqua? Questa domanda non dovrebbero porla solo i pesci, ma anche noi. E soprattutto: cos’è esattamente lì dentro, e come agisce su di noi?

Tutti parlano di petrolio, del suo prezzo e della domanda se tra due mesi potremo ancora volare in vacanza. Ciò che ci circonda in modo così naturale, che usiamo ogni giorno, spesso scompare dalla vista e riappare solo quando notiamo un calo della qualità.

Nelle montagne svizzere pochi si chiedono come sia l’aria. È lì, e si respira pura e chiara. Chi atterra a Delhi nota presto la mancanza di qualità dell’aria nei polmoni e negli occhi. Le inquinanti nel cielo, che si dice formino semplici scie di condensazione dietro gli aerei, le vediamo. Quello che c’è nell’acqua, di solito non lo vediamo né lo assaggiamo.

Contaminanti nell’acqua

Cos’è quindi nell’acqua? In fondo un sacco di cose:

Input agricoli come nitrati e pesticidi/erbicidi (glifosato ecc.)

Residui di chimici industriali e domestici, cosiddette sostanze chimiche eterne, cioè per- e polifluoroalchiliche

Ftalati (plastificanti) dalle plastiche (ndr scendono anche dal cielo)

Metalli (pesanti) dall’ambiente e dalle tubature

Residui di farmaci e sostanze ormonoattive (EDC, disruptori endocrini)

Microplastiche

ecc. PVC, scusa, PP.

A seconda del luogo e del paese ci sono grandi differenze. In Germania il tema è piuttosto il nitrato, in Svizzera i metaboliti dei pesticidi, in Austria localmente l’arsenico. La clorazione è rara in Europa, ma negli USA, Canada, Australia e Regno Unito è praticamente standard. La fluorizzazione (per la profilassi della carie) è usata su vasta scala negli USA, in Irlanda e regionalmente nel Regno Unito. A ciò si aggiungono clorammine, ozono, irradiazione UV e l’aggiunta di calcare. Le microplastiche sono rilevabili in tutto il mondo e stanno diventando un tema crescente, poiché i residui si accumulano nel cervello.

Molte delle 85.000 sostanze chimiche prodotte dal 1976 non sono mai state testate o regolate. Sono considerate sicure finché non si dimostra il contrario.

L’umanità è in modalità esperimento permanente.

Impatti sulla fertilità

Unfruttuosità a causa di microplastiche?

Quali conseguenze a lungo termine tutto ciò abbia, spesso è difficile dimostrarlo con causalità dura; i limiti possono essere spostati politicamente, uomo e animale sviluppano deformazioni forse solo dopo decenni di esposizione. Un grande tema sono i disruptori endocrini, cioè residui chimici che influenzano la produzione naturale di ormoni.

Proprio ora il tema sta ricevendo maggiore attenzione grazie al film Netflix (“The Plastic Detox”). La ricercatrice Shanna H. Swan ha avuto di recente un’apparizione molto discussa da Joe Rogan.

L’elefante nella stanza è l’impatto di tutte queste sostanze sulla fertilità. Sempre più coppie con desiderio di figli falliscono per via naturale. Il tasso di natalità negli USA è sceso di circa la metà dal 1960; soprattutto nei paesi occidentali vediamo tassi di natalità storicamente bassi, in parte ben al di sotto della soglia di riproduzione.

Questi valori non sono solo bassi, ma così bassi che un recupero sembra difficilmente realistico. Conseguenza: collasso demografico. Uno studio meta-analitico ha dimostrato nei paesi occidentali un calo del 52% del numero di spermatozoi tra il 1973 e il 2011. In aggiunta: pubertà precoce nelle ragazze, aumento degli aborti spontanei; persino il cambiamento della percezione di genere (“fluidità di genere”) può essere ricondotto a veleni ambientali. Nei pesci sono noti più casi di intersessualità.

Nell’aneddoto di David Foster Wallace, la domanda dei pesci dovrebbe ormai non essere solo: “Cos’è l’acqua?” Ma anche: “Chi intende con ‘ragazzi’??”

Siamo tutti acqua strutturata

Siamo tutti acqua strutturata. L’acqua è il mattone da costruzione della vita, il componente principale delle nostre cellule. In fondo siamo tutti acqua strutturata. Chiediamoci: manteniamo questa struttura con un mattone da costruzione vivo, o ci “nutriamo” con un cadavere idrico tecno-burocratico dal rubinetto, dalla tubatura o dalla bottiglia di plastica?

Guardiamo l’acqua potabile e vediamo la connessione chimica H₂O. Guardiamo i fiumi e vediamo vie di trasporto. Il “mago dell’acqua” Viktor Schauberger vedeva l’acqua come un organismo vivente, che deve essere preservato vivo – altrimenti ci avveleniamo da soli a lungo termine. Spesso consideriamo l’acqua come merce industriale, che ci arriva pompata attraverso tubi di ferro o cemento dritti per chilometri: l’energia naturale è distrutta, il carattere dell’acqua spezzato. Schauberger fu un pioniere nella visione dell’acqua come fonte di energia e sostanza vitale. Qualunque cosa si pensi oggi delle sue invenzioni: già nel 1933 prevedeva che il consumo di acqua energeticamente morta dovesse portare a un declino della “potenza spirituale, fisica e sessuale”.

Ancora più avanti va il pioniere giapponese dell’acqua e parascenziato Masaru Emoto.

Ha voluto mostrare che l’acqua è una sostanza che può essere “caricata” con frequenze e modificata. Acqua come portatore di energia e informazione segreta. La struttura cristallina dell’acqua congelata cambia a seconda di influenze positive o negative.

Acqua influenzata positivamente (amore, gratitudine, preghiera, musica classica) mostra cristalli armonici, simmetrici

Acqua influenzata negativamente (odio, aggressione, pensieri negativi, musica heavy metal) invece forme caotiche, irregolari.

Interessante notare che apparentemente anche il metallo pesante nella musica è dannoso per l’acqua.

Masaru Emoto: L’acqua è un portatore di informazioni (Immagine: trovato in rete)

Pensateci la prossima volta che durante una lite con musica cattiva afferrate il bicchiere d’acqua…

Cosa si può fare?

L’acqua è più di un alimento, è uno strumento di vitalità. Impariamo a riscoprirla, rispettarla e rivitalizzarla come tale.

Impariamo dagli animali: i gatti bevono malvolentieri acqua stagnante da recipienti.

Evitiamo l’acqua dalle bottiglie di plastica e quindi ftalati, BPA, PVC. La scelta dovrebbe essere: olio (plastica) o acqua – non in combinazione.

Produciamo consequentemente la migliore acqua da soli, ad es. con un impianto a osmosi inversa e/o filtri a carbone attivo.

Una rivitalizzazione dell’acqua filtrata può avvenire aggiungendo pietre (pulite) come quarzo rosa, cristallo di rocca o ametista.

“Sei quello che mangi”, sa già il proverbio popolare.

Ancora di più si è quello che si beve.

Forse da ciò si può derivare un nuovo motto di vita in tempi folli:

Parla ciò che è vero,

paga ciò che è in contanti –

e bevi ciò che è limpido

FONTE https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/die-tun-doch-was-ins-wasser-oder?utm_source=post-email-title&publication_id=95541&post_id=194675837&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.