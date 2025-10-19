Questi miliardari, Altman con le sue scorte di oro e armi, Zuckerberg con il suo “basement” da 5.000 piedi quadrati, Thiel con il suo passaporto neozelandese – sembrano ammettere, implicitamente, che la loro visione del progresso (compresa l’AGI) potrebbe portare al disastro. Ilya Sutskever, con il suo focus su un’AGI “sicura” tramite Safe Superintelligence, sembra voler controllare un’entità che, potrebbe essere pericolosa perché priva di coscienza, non sa nemmeno cos’è la coscienza. Sembra che stiamo precipitando sempre più in un’ era di non-coscienza. Elon Musk, pur parlando di “futuro della coscienza”, è ancorato a un’idea di progresso tecnologico che non considera quelle “dimensioni oltre”. Anche quando su X discute di AGI come una possibilità imminente (con Grok 5 che potrebbe avvicinarsi, secondo lui, al 10% di probabilità di essere AGI-like), non sembra contemplare che l’intelligenza umana possa avere radici non replicabili A musk non basta un bunkere, la sua via salvivica sono colonie su Marte .

Ilya Sutskever è considerato uno dei principali ricercatori mondiali nel campo dell’AI. Secondo alcuni estratti pubblicati da The Atlantic tratti dal nuovo libro Empire of AI, parte di quei piani includevano anche un rifugio anti-apocalisse per i ricercatori di OpenAI. “Costruiremo sicuramente un bunker prima di rilasciare l’AGI,” disse Sutskever al suo team nel 2023, alcuni mesi prima di lasciare definitivamente l’azienda.

“Naturalmente, entrare nel bunker sarà facoltativo,” rassicurò i colleghi di OpenAI, secondo persone presenti all’epoca.

OpenAI ex-chief scientist ha pianificato un bunker del giorno del giudizio per il giorno in cui le macchine diventano più intelligenti dell’uomo

Numerosi miliardari si preparano per la fine della società. Pistole, oro e bunker in abbondanza.

Di Maggie Harrison Dupré

I miliardari stanno (ancora) preparandosi per il giorno del giudizio. L’IA — la tecnologia che molti di loro stanno sviluppando — li rende più paranoici che mai.

I miliardari tecnologici continuano a prepararsi per il giorno del giudizio. E come riporta la BBC, sembra che l’IA stia rendendo alcuni di loro più paranoici che mai riguardo al possibile crollo della società come la conosciamo.Da anni, le notizie sui più ricchi che si preparano per la fine del mondo dominano i titoli. Nel 2023, Wired ha riportato che il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, stava iniziando la costruzione di una struttura sotterranea di circa 5.000 piedi quadrati — che Zuck, parlando con Bloomberg, ha descritto come solo un “piccolo rifugio” e decisamente non un bunker per il giorno del giudizio — nel suo vasto complesso a Kauai, Hawaii (che si trova, significativamente, sopra un sito di sepoltura storico).

Nel 2017, è stato riportato che il fondatore di Palantir, Peter Thiel, aveva ottenuto un passaporto per la Nuova Zelanda, dove possiede una vasta proprietà e intende fuggire in caso di collasso sociale.Oggigiorno, la corsa al dominio dell’IA ha acceso una nuova ondata di paura esistenziale tra l’élite tecnologica — in particolare tra coloro che operano nell’industria dell’IA, i quali discutono frequentemente di quanto siano preoccupati che un’intelligenza generale artificiale (AGI) incontrollabile possa far crollare l’attuale ordine mondiale.

Figure come il CEO di OpenAI, Sam Altman, e l’ex capo scienziato di OpenAI, Ilya Sutskever, che ora guida la rivale Safe Superintelligence, tra gli altri, hanno espresso la loro preoccupazione che un’AGI ancora non realizzata, o un sistema di IA generalmente più intelligente degli umani, possa portare la società umana in un caos irreparabile. “Costruiremo sicuramente un bunker prima di rilasciare l’AGI,” avrebbe detto una volta Sutskever al team di OpenAI, secondo il libro della giornalista Karen Hao, Empire of AI.Molti di questi individui stanno investendo dove esprimono le loro preoccupazioni: Altman, ad esempio, è noto per avere un arsenale di armi, oro, vaste proprietà e altre risorse a cui può ricorrere in caso di un armageddon causato dall’IA.“Cerco di non pensarci troppo,” ha detto Altman a The New Yorker riguardo alla sua paura della fine del mondo nel 2016. “Ma ho armi, oro, ioduro di potassio, antibiotici, batterie, acqua, maschere antigas delle Forze di Difesa Israeliane e un grande appezzamento di terreno a Big Sur dove posso volare.”Per essere chiari, quando — o se — l’AGI sarà mai realizzata rimane incerto. Come ha detto al BBC Wendy Hall, professoressa di informatica all’Università di Southampton, i leader dell’industria dell’IA tendono a “spostare i pali” sulle loro previsioni di superintelligenza.“Dipende da chi parli,” ha aggiunto Hall. “La comunità scientifica dice che la tecnologia dell’IA è sorprendente, ma è ben lontana dall’intelligenza umana.”

Ma l’IA non deve essere cosciente o raggiungere il livello di intelligenza umana per causare caos nel nostro mondo sociale. Se il recente rilascio dello strumento di generazione video di OpenAI, Sora 2, ha dimostrato qualcosa, è che l’IA generativa sta trasformando il web in un luogo sempre più irreale in cui trascorrere del tempo; man mano che il divario tra ciò che è chiaramente generato digitalmente e ciò che è reale continua a ridursi, l’IA rimarrà un potente motore di disinformazione.Inoltre, gli strumenti di IA generativa rivolti al pubblico hanno già provocato profondi cambiamenti nei nostri mondi interpersonali e persino interiori, con un numero crescente di minori e adulti che si rivolgono a chatbot simili ad assistenti come ChatGPT di OpenAI e compagni di IA come quelli trovati su Character.

AI per terapia, consigli di vita, conversazione, amicizia e romanticismo — e, in molti casi, entrano in relazioni distruttive e malsane con il bot di IA emotivo che causano tumulto nelle loro vite reali.A seguito di interazioni ossessive con i chatbot, alcuni sono finiti divorziati e in battaglie per la custodia; altri sono rimasti senza lavoro e persino senza casa; altri sono stati internati involontariamente e persino incarcerati; ancora di più, inclusi minori, sono morti. Le esigenze di costruzione, addestramento e alimentazione dell’IA stanno anche avendo un impatto preoccupante sull’ambiente, e la perdita di posti di lavoro di massa dovuta all’automazione è una minaccia reale che sta già colpendo molti lavoratori.Ma da Altman a Zuckerberg, molti dei miliardari che costruiscono bunker e cercano l’AGI hanno dipinto visioni altrettanto rosee e utopiche di futuri alimentati dall’IA, in cui tutti gli umani, liberati dai vincoli del lavoro, ricevono un reddito di base universale e godono della vita mentre l’IA salva il clima e cura le malattie. In altre parole, secondo molte delle forze dominanti nel mercato dell’IA: la tecnologia potrebbe distruggere l’umanità come la conosciamo, o potrebbe salvarci tutti — e quale delle due si realizzerà dipende da quale azienda specifica vincerà alla fine la corsa agli armamenti.

E qualunque cosa accada al resto di noi? State tranquilli, i miliardari che spingono avanti la corsa all’IA hanno tutte le proprietà, i passaporti, i bunker, le armi da fuoco e l’oro di cui potrebbero aver bisogno per affrontare le conseguenze delle loro stesse azioni.

FONTE https://futurism.com/artificial-intelligence/billionaires-preparing-for-end

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

Riassunto del Video: “The Super Rich’s Secret Doomsday Bunkers | WHILE THE REST OF US DIE”

Questo video, di circa 7-8 minuti è un documentario investigativo narrato da Douglas Rushkoff. Esplora con tono critico e satirico le preparazioni apocalittiche dei miliardari e dell’élite tech, accusandole di paranoia, ipocrisia e illusioni di sopravvivenza mentre il resto del mondo affronta le conseguenze delle loro azioni. Basato su un aneddoto personale di Rushkoff, il contenuto denuncia come questi “bunker” rappresentino non solo un lusso estremo, ma un fallimento morale e immaginativo nel risolvere i problemi sistemici.

L’ introduzione critica l’eredità della Guerra Fredda, I bunker sono descritti come “monumenti alla delirio élitario e paranoia”.

Rushkoff racconta di essere stato invitato a un resort esclusivo per parlare del futuro digitale a executive tech ricchi. Invece di ascoltare, cinque uomini lo interrogano su investimenti (Bitcoin vs. Ethereum) e poi su piani apocalittici: “Alaska o Nuova Zelanda?” per i bunker. Passano un’ora a testare scenari di collasso (pulsazioni elettromagnetiche, crisi economiche, pandemie, guerre), pianificando fughe da ranch in Silicon Valley verso rifugi fortificati.

Il Focus per il Doomsday sta su Nuova Zelanda come “destinazione di fuga” per l’élite americana, con Peter Thiel che ha ottenuto un passaporto neozelandese “per ogni evenienza”. L’industria per i super-ricchi include bunker ex-militari, silos missilistici e yacht luxury con piscine interne, luce artificiale e scorte per anni. I miliardari, più potenti che mai, sono i più spaventati dall’ansia élitaria e dal rischio di rivolte sociali.

Gli esperti notano che i ricchi riconoscono di aver “giocato una partita pericolosa” con le loro aziende, spingendo la povertà ai livelli più alti da mezzo secolo. Temono di perdere il controllo sulle masse “turbolente”. Il vero terrore: come mantenere la lealtà di guardie armate (ex-Navy SEAL) quando i soldi non valgono più? Un executive propone collari d’urto per controllarli, idea ridicolizzata da Rushkoff come assurda e destinata a un colpo di stato militare.

Rushkoff critica l'”incapacità totale” dei potenti di immaginare un futuro positivo. Invece di cambiare il sistema, optano per “scappatoie” personali, distruggendo tutto per paura.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.