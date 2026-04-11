Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment – Il documentario tra incidenti mortali e battaglie legali al Bolzano Film Festival

Il documentario racconta crash, errori dei sistemi e la controversa figura del tycoon, tra tecnologia sperimentale e responsabilità giudiziarie

di Davide Turrini

La corsa verso il futuro meglio non farla con le Tesla dotate di pilota automatico. C’è il rischio che vadano in tilt e provochino incidenti mortali. Questo è quello che mostrano immagini e racconti di vittime e testimoni in Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment, il documentario di Andreas Pichler in prima nazionale il 10 aprile prossimo al 39esimo Bolzano Film Festival. Frenate fantasma, accelerazioni involontarie, ma soprattutto “interpretazioni errate”, o proprio non date, degli ostacoli in strada da parte dei sistemi ottici dell’automobile uscita dai capannoni industriali firmati Musk. Una docente di robotica parla addirittura di “allucinazioni” delle macchine senza pilota, totalmente imprevedibili.

A metà anni dieci, quindi, gli acquirenti delle Tesla con pilota automatico sarebbero stati, a loro insaputa, cavie per una versione beta, quindi sperimentale, della nuova affascinante e comoda tecnologia di guida senza mettere mani al volante e piedi ai pedali di acceleratore e freno. Insomma, la strada come laboratorio. Del resto, nel documentario di Pichler affiorano di continuo i “crash” registrati dalle dashcam o dalle videocamere presenti su strade e autostrade, come le distopiche sequenze di guidatori dormienti alla guida mentre le loro Tesla macinano autonomamente chilometri su chilometri.

Elon Musk Unveiled ha una sorta di punto di partenza specifico nella cronaca, ovvero la morte di Nabel Beinavides e il ferimento del suo fidanzato, nel 2019, fermi nella loro auto a ridosso di un incrocio della Florida, travolti da una Tesla con il pilota automatico che non li ha riconosciuti come ostacoli. Una battaglia giuridica emblematica, scheletro di un documentario-scandaglio sia dentro le officine, ascoltando le gole profonde della Tesla, sia percorrendo la futuristica parabola di Musk stesso, da transumanista visionario, democratico ed ecologista, all’abbraccio presidenziale anti-woke e turbocapitalista con Trump.

Pichler sembra spiegare come questa improvvisa sterzata politica di Musk, poco più di quattro anni fa, sia stata un tentativo di bloccare inchieste, cause e anche solo richieste di informazioni che molte commissioni ed enti regolatori governativi avevano reclamato di fronte alla mancata sicurezza di quelle Tesla con pilota automatico andate a schiantarsi come impazzite. Il ritratto del neo-tycoon è ovviamente quello di una figura negativa: padrone che non concede pause e tutele ai propri dipendenti, messia proteso verso l’ipertecnologizzazione del futuro, tanto da mettere nel conto vittime e feriti per i propri “esperimenti” (è Musk stesso a ripetere più volte che la tecnologia del pilota automatico “salverà molte vite”).

In pratica, l’acquisto di quelle Tesla sarebbe stata più una missione di fede che un consumo consapevole dei rischi alla guida. Nell’agosto del 2025, un tribunale degli Stati Uniti ha ritenuto parzialmente responsabile Tesla della morte di Nabel Beinavides, imponendo un risarcimento milionario ai familiari. Sentenza alla quale i legali della Tesla si sono appellati, sostenendo che la responsabilità era tutta del guidatore, che aveva ignorato gli avvisi dell’auto. Richiesta respinta da un giudice nel febbraio 2026.

FONTE https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/10/elon-musk-unveiled-the-tesla-experiment-il-documentario-tra-incidenti-mortali-e-battaglie-legali-al-bolzano-film-festival/8348812/

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ANCORA NEWS

Elon Musk ha annunciato che la sua ’azienda aerospaziale SpaceX di cui è amministratore delegato, metterà in pausa i piani per colonizzare Marte in modo da concentrarsi sulla costruzione di insediamenti umani sulla Luna. Ha anche annunciato la fusione tra SpaceX e xAI, la sua società di intelligenza artificiale. Musk sostiene che l’operazione servirà a portare l’AI nello spazio per continuare a garantire lo sviluppo della tecnologia, che dal suo punto di vista non potrebbe contare su una disponibilità di elettricità sufficiente sulla Terra.

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