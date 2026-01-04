The Trust Fall: Julian Assange” è un importante documentario uscito nelle sale del Regno Unito il 15 Marzo 2024 (www.thetrustfall.org). Nel frattempo Assange è stato liberato, dopo un accordo di patteggiamento con la giustizia USA, dichiarandosi colpevole di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni riservate.

Dopo 5 anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra e 14 anni di persecuzione giudiziaria, Julian Assange, fondatore dell’organizzazione internazionale no-profit WikiLeaks, torna all’attacco.

Julian Assange denuncia la Fondazione Nobel

Sinossi

Nonostante sia detenuto, in una forma o nell’altra, da oltre tredici anni – inclusi 5 anni in un carcere di massima sicurezza – il pluripremiato giornalista ed editore australiano Julian Assange è diventato la voce più potente a favore della libertà di espressione del nostro tempo. Ha rischiato tutto per portare alla luce verità scioccanti.

Le rivelazioni di WikiLeaks e di Assange dal 2010 al 2024 hanno innescato una tempesta di controversie e una caccia implacabile da parte dell’Impero più potente del pianeta.

“THE TRUST FALL: JULIAN ASSANGE” esamina il significato e la portata delle rivelazioni che WikiLeaks ha condiviso con il mondo, il comportamento dei governi coinvolti, l’enorme rischio personale corso da Assange e le questioni fondamentali, più ampie, sulla libertà di stampa che riguardano tutti noi e il nostro diritto a sapere.

Girato nell’arco di due anni, in tre continenti e dieci città, il film presenta un’ampia schiera di figure di spicco tra cui Daniel Ellsberg, John Pilger, Tariq Ali e Chris Hedges, insieme ai contributi di esperti come Jennifer Robinson, Jill Stein, Stefania Maurizi e Nils Melzer, e alle testimonianze dei familiari di Assange, tra cui Stella Assange, John Shipton e Gabriel Shipton. Susan Sarandon, Roger Waters, M.I.A., Tom Morello e Jonathan Oldham prestano le loro voci alla narrazione del film.

Indagando le motivazioni di questo attivista per la pace e innovatore, questo film straordinario, scioccante e ispiratore invita gli spettatori a intraprendere un viaggio di comprensione, in cui le circostanze sono senza precedenti e la destinazione inaspettata.

“Se le guerre possono essere iniziate dalle menzogne, la pace può essere iniziata dalla verità”.

– Julian Assange

Crediti

Regia: Kym Staton

Produttori: Kym Staton e Natalia Minana

Una Produzione Originale Films For Change

Montaggio: Endre Kvia e Richard Frankl

Anno: Prima uscita nel 2023. Aggiornato nel 2024

Durata: 134 minuti

VEDI THE TRUST FALL: JULIAN ASSANGE – SITO UFFICIALE

