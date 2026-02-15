Anni fa questo era il tema trattato dal sito e fu intitolato «La parola come arma». Non solo il termine «teorico della cospirazione» funge da arma, ma è piuttosto una parola chiave che comprende argomenti specifici in continua espansione.. Il quadro si allarga.

Wired elenca 50 famose teorie del complotto.

******************

“La verità era un tempo la nostra stella splendente,

ora le menzogne si estendono vicine e lontane.

Dimenticate e perdute, la verità e la fiducia,

sono diventate fuorilegge, mentre i fatti si trasformano in polvere”.

Poche espressioni nel linguaggio politico moderno sono efficaci nel mettere a tacere la libertà di parola quanto il termine “teoria del complotto”. Si presenta come un descrittore neutrale, persino una salvaguardia della ragione, ma in pratica funziona come qualcosa di molto più consequenziale e nefasto: un “verdetto” che blocca la libertà di parola. Una volta applicato, il dibattito finisce, le prove diventano irrilevanti e l’onere della prova si sposta silenziosamente dalle istituzioni di potere all’individuo che osa metterle in discussione. Per capire come ciò sia accaduto, dobbiamo partire dal significato effettivo del termine, prima che i politici iniziassero a usarlo come arma per mettere a tacere il dibattito.

Cosa significa il termine e cosa non significa

Il dizionario Merriam-Webster definisce la teoria del complotto come:

“Una teoria che spiega un evento o una serie di circostanze come il risultato di un complotto segreto ordito da cospiratori solitamente potenti”.

Questa definizione è sorprendente per ciò che non include. Non dice nulla di falsità, illusione, irrazionalità o malafede. Una teoria del complotto, correttamente intesa, è semplicemente una proposta di spiegazione che implica segretezza e potere coordinato: un’affermazione che può essere vera o falsa, forte o debole, persuasiva o assurda, a seconda esclusivamente delle prove e del ragionamento. Eppure, nel discorso politico moderno, il termine non funziona più come descrizione. Funziona piuttosto come strumento di delegittimazione che nega al pubblico qualsiasi valutazione dei meriti della rivendicazione, mentre garantisce agli attori potenti la possibilità illimitata di agire senza il controllo pubblico.

Oggi, definire qualcosa una “teoria del complotto” non significa descriverne la struttura, ma porre fine a ogni dibattito sull’argomento.

Dal termine analitico al verdetto retorico

Nell’uso contemporaneo, l’etichetta porta con sé silenziosamente un insieme di istruzioni non dette:

Non indagare

Non impegnarti

Non prendere sul serio l’oratore

Non rischiare l’associazione

Il termine non risponde più alla domanda “Questa affermazione è vera?”. Risponde alla domanda: “Questa affermazione è consentita dalle persone potenti o dalle istituzioni?”.

Parole che un tempo indicavano categorie di spiegazioni ora sorvegliano i confini del pensiero accettabile . “Teoria del complotto” non è più un sostantivo, ma un meccanismo di liquidazione che sostituisce la valutazione dei meriti dell’affermazione con l’emarginazione di chi ha messo in dubbio i potenti.

L’asimmetria nascosta

La forza del termine si fonda su una profonda e raramente riconosciuta asimmetria:

Come sappiamo, istituzioni potenti, governi e individui, di fatto, cospirano sistematicamente per intraprendere azioni nefaste contro il pubblico. Ma suggerire che potrebbero farlo è considerato irrazionale e inappropriato, poiché impedisce la libertà di parola e consente ai potenti di eludere la responsabilità delle loro azioni.

Il mondo moderno è saturo di vere cospirazioni che inizialmente venivano liquidate come fantasie paranoiche, finché la documentazione non ne ha reso impossibile la negazione: programmi di sorveglianza segreti, pretesti inventati per la guerra, esperimenti segreti sugli esseri umani, operazioni di intelligence illegali, abusi sui minori e manipolazione sistematica dei media.

In questi casi, la struttura dell’affermazione – coordinamento nascosto da parte di attori potenti – era identica a quella che oggi verrebbe immediatamente etichettata come “teoria del complotto”.

La differenza non era nella logica, nelle prove o nella metodologia.

La differenza era il tempo .

Ciò rivela la vera funzione del termine: non distingue tra verità e falsità. Distingue tra narrazioni autorizzate e indagini non autorizzate.

Come l’epistemologia è crollata nell’autorità

Una società sana valuta le affermazioni chiedendosi:

L’argomentazione è coerente? Le prove sono credibili? La segretezza è plausibile data la struttura istituzionale? Se l’affermazione è vera, chi è responsabile?

L’uso moderno del termine “teoria del complotto” sostituisce tutto questo con un’unica, corrosiva scorciatoia:

Questa affermazione è stata sanzionata dai potenti?

La verità diventa una questione di allineamento con il consenso istituzionale, spesso prodotto dalle stesse istituzioni che commettono le azioni nefaste sotto esame. Lo scetticismo viene invertito. La deferenza al potere viene rinominata razionalità.

Questo non è pensiero critico.

È un inganno epistemico.

La CIA e la deliberata riprogettazione del termine

Questa trasformazione semantica e militarizzazione non è stata casuale.

All’indomani dell’assassinio del presidente John F. Kennedy, lo Stato americano si trovò ad affrontare una crisi di legittimità. Un numero considerevole di giornalisti, avvocati, medici e funzionari pubblici sollevò obiezioni basate su prove concrete alla conclusione della Commissione Warren secondo cui Lee Harvey Oswald aveva agito da solo. Questi critici non erano figure marginali; erano metodici, accreditati e tenaci.

Per le agenzie di intelligence, questo scetticismo rappresentava una minaccia sistemica, non solo per un singolo rapporto, ma per la fiducia del pubblico nell’autorità istituzionale .

In risposta, nel 1967 la CIA diffuse un memorandum interno che consigliava ai media e agli opinion leader come neutralizzare i critici della Commissione Warren. La strategia non si concentrava sulla confutazione delle prove. Piuttosto, raccomandava di screditare i critici stessi – mettendo in discussione le loro motivazioni, la loro stabilità mentale e la loro credibilità – e incoraggiava esplicitamente l’uso dell’etichetta di “teorico della cospirazione”.

Ciò che il memorandum del 1967 rappresenta non è la creazione di un concetto, ma la sua formalizzazione e il suo impiego strategico come arma retorica emergente. Raccomandando esplicitamente di screditare le critiche anziché rispondervi – e incoraggiando l’associazione del dissenso con l’irrazionalità, la paranoia e la malafede – lo Stato accelerò un cambiamento linguistico già in atto e lo legittimò come strumento di controllo narrativo. Il significato di questo momento non risiede nella sua originalità, ma nell’approvazione istituzionale di una tattica che in seguito sarebbe diventata riflessiva, automatizzata e culturalmente auto-implicante.

Questo è stato un punto di svolta.

Il linguaggio è stato riutilizzato come strumento dell’intelligence.

Dalla strategia al riflesso culturale

Quella che era iniziata come una tattica politica mirata si trasformò rapidamente in un’abitudine culturale. Una volta che la “teoria del complotto” fu associata con successo a paranoia, irrazionalità e devianza sociale, non ebbe più bisogno di essere applicata. I giornalisti la interiorizzarono. Gli accademici la adottarono. I cittadini impararono ad autocensurarsi.

Non erano necessarie leggi sulla censura. Non è stato necessario rispondere ad alcuna argomentazione. Non è stato necessario rilasciare alcun documento.

La frase stessa ha fatto il suo lavoro.

Ecco come funziona la censura nelle società che ancora si definiscono libere.

L’ironia suprema

L’uso improprio del termine da parte delle istituzioni è particolarmente grottesco, se si considera la storia di coloro che lo hanno reso popolare. Le stesse agenzie di intelligence che incoraggiavano l’opinione pubblica a deridere i sospetti di un potere segreto erano a loro volta impegnate – spesso simultaneamente – in cambi di regime segreti, campagne di disinformazione, operazioni psicologiche e attività illegali in ambito interno.

Molte di queste azioni furono inizialmente liquidate come “teorie del complotto”.

Successivamente vennero confermati da documenti declassificati.

Il termine divenne così uno scudo per la segretezza e un’arma per evitare il controllo pubblico e la responsabilità, non uno strumento di discernimento.

Quando una frase sostituisce un argomento

La “teoria del complotto” è diventata uno degli strumenti più efficaci di controllo intellettuale nella vita politica moderna proprio perché consente al potere di affermare, senza argomentazioni:

Non guardare qui. Non è una confutazione. Non è un’analisi. Non è scetticismo.

Si tratta di una stretta linguistica, abbastanza stretta da bloccare il dibattito, abbastanza sottile da sembrare ragionevole e abbastanza vaga da essere utilizzata ogni volta che l’indagine diventa scomoda.

Una società che apprezza la verità e la libertà di parola deve trattare questo termine con estrema cautela.

Una società che valorizza la verità e la libertà di parola deve rifiutarsi di lasciare che la manipolazione linguistica decida quali domande è lecito porre.

Poiché nel momento stesso in cui l’inchiesta viene trattata come prova di irrazionalità, il potere non ha più bisogno di nascondersi. Ora può commettere apertamente atrocità senza alcun controllo pubblico.

The Frontier Man è un poeta, scrittore, musicista e artista visivo americano. Pubblica le sue opere con uno pseudonimo per mantenere l’attenzione sulle sue idee e sulla sua arte piuttosto che sulla sua identità. Potete seguire The Frontier Man su Substack, Verses & Visions; su X all’indirizzo @FrontierArt1 ; e su Telegram all’indirizzo @VersesVisions .

FONTE https://sonar21.com/killing-free-speech-the-weaponization-of-the-term-conspiracy-theory/?utm_source=substack&utm_medium=email

