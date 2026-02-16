L’articolo di Matt Shumer è stato pubblicato l’11 febbraio 2026 sul suo sito personale (shumer.dev) e condiviso principalmente su X dal suo account È diventato virale in pochissimi giorni, con decine di milioni di visualizzazioni (alcune fonti parlano di oltre 80-100 milioni), ripreso da Fortune, CNBC, New York Times, Forbes, Reddit e vari creator su YouTube/Instagram. Allacciate le cinture.





Matt Shumer: Qualcosa di Grande Sta Succedendo con l’AI

La maggior parte degli scrittori parla dell’AI che esisteva 6 mesi fa, e la giudica di conseguenza. Con le capacità dell’AI che raddoppiano ogni 4-5 mesi, dovresti accorgerti immediatamente del problema: è quasi impossibile stare al passo. Shumer è stato un programmatore di livello mondiale per anni, e ora si ritrova per sempre fuori dal coding hands-on. Con l’Opus 4.6 appena rilasciato da Anthropic, ho dovuto provarlo di persona, e concordo: sta succedendo qualcosa di grande.

Mi sono laureato nel coding oltre 25 anni fa, ma scrivere libri e articoli di ricerca ha molto in comune. Se il “codice è poesia”, allora lo è anche la prosa. Ti sforzi di mettere ogni parola al posto giusto per trasmettere visioni e concetti che hai in testa. La struttura delle frasi, la grammatica e la punteggiatura contano. Così, quando mi sono iscritto a un account pro per Claude per vedere di cosa parlava Matt, sono rimasto piuttosto sbalordito. Dopo circa un’ora di prompting con Opus 4.6, ha colto il concetto di Tecnocrazia e ha iniziato a collegare i puntini dal 1932 alla Columbia fino alla corsa sfrenata per stabilire la Tecnocrazia oggi. Ho testato altri modelli nello stesso modo e nessuno si è avvicinato minimamente a Opus 4.6. Anzi, erano tutti deludenti.

Secondo l’esperienza di Shumer, dobbiamo prestare attenzione al presente e al futuro. L’effetto di raddoppio delle capacità dell’AI ogni 4-5 mesi ci sta raggiungendo di soppiatto. Il suo articolo è diventato virale oltre ogni misura, con oltre 83 milioni di visualizzazioni negli ultimi 5 giorni. ⁃ Patrick Wood, Editor.

Torna con la mente a febbraio 2020.

Se stavi prestando molta attenzione, potresti aver notato che alcune persone parlavano di un virus che si stava diffondendo all’estero. Ma la maggior parte di noi non ci stava prestando attenzione. Il mercato azionario andava alla grande, i tuoi figli erano a scuola, andavi al ristorante, stringevi mani e pianificavi viaggi. Se qualcuno ti avesse detto che stava accumulando carta igienica, avresti pensato che passava troppo tempo in un angolo strano di internet. Poi, nel corso di circa tre settimane, il mondo intero è cambiato. Il tuo ufficio ha chiuso, i tuoi figli sono tornati a casa, e la vita si è riorganizzata in qualcosa che non avresti creduto possibile se te l’avessero descritto un mese prima.

Penso che siamo nella fase “sembra esagerato” di qualcosa di molto, molto più grande del Covid.

Ho passato sei anni a costruire una startup di AI e a investire in questo settore. Vivo in questo mondo. E sto scrivendo questo per le persone nella mia vita che non ci vivono… la mia famiglia, i miei amici, le persone a cui tengo e che continuano a chiedermi “allora, qual è la situazione con l’AI?” ottenendo una risposta che non rende giustizia a ciò che sta realmente succedendo. Continuo a dargli la versione educata. La versione da cocktail party. Perché la versione onesta sembra che abbia perso la testa. E per un po’ mi sono detto che era una ragione sufficiente per tenere per me ciò che sta davvero succedendo. Ma il divario tra quello che dico e quello che sta realmente accadendo è diventato troppo grande. Le persone a cui tengo meritano di sapere cosa sta arrivando, anche se suona folle.

Devo chiarire una cosa fin da subito: anche se lavoro nell’AI, ho quasi nessuna influenza su ciò che sta per succedere, e lo stesso vale per la stragrande maggioranza dell’industria. Il futuro è plasmato da un numero sorprendentemente piccolo di persone: poche centinaia di ricercatori in una manciata di aziende… OpenAI, Anthropic, Google DeepMind e poche altre. Un singolo allenamento di corsa, gestito da un piccolo team in pochi mesi, può produrre un sistema AI che sposta l’intera traiettoria della tecnologia. La maggior parte di noi che lavora nell’AI sta costruendo su fondamenta che non abbiamo posato noi. Stiamo guardando tutto questo svolgersi proprio come te… solo che siamo abbastanza vicini da sentire per primi il terreno tremare.

Ma è ora il momento. Non in senso di “alla fine dovremmo parlarne”. In senso di “sta succedendo proprio ora e ho bisogno che tu lo capisca”.

So che è reale perché è successo prima a me

Ecco la cosa che nessuno fuori dal tech capisce ancora bene: il motivo per cui così tante persone nell’industria stanno suonando l’allarme ora è perché questo è già successo a noi. Non stiamo facendo previsioni. Stiamo raccontando ciò che è già accaduto nei nostri lavori, e ti avvertiamo che tu sei il prossimo.

Per anni, l’AI è migliorata in modo costante. Grandi salti qua e là, ma ogni grande salto era abbastanza distanziato da poterlo assorbire man mano che arrivava. Poi nel 2025, nuove tecniche per costruire questi modelli hanno sbloccato un ritmo di progresso molto più veloce. E poi è diventato ancora più veloce. E poi ancora più veloce. Ogni nuovo modello non era solo migliore dell’ultimo… era migliore di un margine più ampio, e il tempo tra i rilasci di nuovi modelli era più breve. Usavo l’AI sempre di più, facevo avanti e indietro con essa sempre meno, la guardavo gestire cose che un tempo pensavo richiedessero la mia competenza.

Poi, il 5 febbraio, due grandi laboratori AI hanno rilasciato nuovi modelli lo stesso giorno: GPT-5.3 Codex da OpenAI, e Opus 4.6 da Anthropic (i creatori di Claude, uno dei principali concorrenti di ChatGPT). E qualcosa è scattato. Non come un interruttore della luce… più come il momento in cui ti rendi conto che l’acqua ti sta salendo intorno e ora ti arriva al petto.

Non sono più necessario per il lavoro tecnico effettivo del mio mestiere. Descrivo cosa voglio che venga costruito, in inglese semplice, e semplicemente… appare. Non una bozza grezza da correggere. La cosa finita. Dico all’AI cosa voglio, mi allontano dal computer per quattro ore, e torno trovando il lavoro fatto. Fatto bene, fatto meglio di come l’avrei fatto io, senza correzioni necessarie. Un paio di mesi fa, facevo avanti e indietro con l’AI, la guidavo, facevo modifiche. Ora descrivo solo il risultato e me ne vado. Lasciami darti un esempio per farti capire cosa significa in pratica. Dico all’AI: “Voglio costruire questa app. Ecco cosa deve fare, ecco più o meno come dovrebbe apparire.

Scopri il flusso utente, il design, tutto quanto.” E lo fa. Scrive decine di migliaia di righe di codice. Poi, e questa è la parte che sarebbe stata impensabile un anno fa, apre l’app da sola. Clicca sui pulsanti. Testa le funzionalità. Usa l’app come farebbe una persona. Se non le piace come appare o come funziona qualcosa, torna indietro e lo cambia, da sola. Itera, come farebbe uno sviluppatore, correggendo e raffinando finché non è soddisfatta. Solo quando ha deciso che l’app soddisfa i suoi standard torna da me e dice: “È pronta per il tuo test.” E quando la testo, di solito è perfetta.

Non sto esagerando. Questo è stato il mio lunedì questa settimana. Ma è stato il modello rilasciato la settimana scorsa (GPT-5.3 Codex) a scuotermi di più. Non stava solo eseguendo le mie istruzioni. Stava prendendo decisioni intelligenti. Aveva qualcosa che per la prima volta sembrava giudizio. Come gusto. Quel senso inspiegabile di sapere qual è la scelta giusta che la gente diceva che l’AI non avrebbe mai avuto. Questo modello ce l’ha, o qualcosa di abbastanza vicino da rendere la distinzione sempre meno rilevante.

Sono sempre stato tra i primi ad adottare gli strumenti AI. Ma gli ultimi mesi mi hanno scioccato.

Questi nuovi modelli AI non sono miglioramenti incrementali. È una cosa completamente diversa. E ecco perché questo è importante per te, anche se non lavori nel tech.

I laboratori AI hanno fatto una scelta deliberata. Si sono concentrati sul rendere l’AI bravissima a scrivere codice per prima cosa… perché costruire l’AI richiede un sacco di codice. Se l’AI può scrivere quel codice, può aiutare a costruire la versione successiva di se stessa. Una versione più intelligente, che scrive codice migliore, che costruisce una versione ancora più intelligente. Rendere l’AI grande nel coding era la strategia che sblocca tutto il resto. Ecco perché l’hanno fatto per prima. Il mio lavoro ha iniziato a cambiare prima del tuo non perché stessero puntando agli ingegneri software… era solo un effetto collaterale di dove hanno scelto di mirare per primi.Ora l’hanno fatto. E stanno passando a tutto il resto.

L’esperienza che i lavoratori tech hanno avuto nell’ultimo anno, guardando l’AI passare da “strumento utile” a “fa il mio lavoro meglio di me”, è l’esperienza che tutti gli altri stanno per avere. Legge, finanza, medicina, contabilità, consulenza, scrittura, design, analisi, servizio clienti. Non tra dieci anni. Le persone che costruiscono questi sistemi dicono uno-cinque anni. Alcuni dicono meno. E visto quello che ho visto solo negli ultimi mesi, penso che “meno” sia più probabile.

“ Ma ho provato l’IA, e non era poi così buona.”

Lo sento dire di continuo. Lo capisco, perché una volta era vero.

Se hai provato ChatGPT nel 2023 o all’inizio del 2024 e hai pensato “inventa cose” o “non è poi così impressionante”, avevi ragione. Quelle versioni iniziali erano davvero limitate. Allucinavano. Dicevano con sicurezza cose prive di senso.

Sono passati due anni. In termini di IA, è preistoria.

I modelli disponibili oggi sono irriconoscibili rispetto a quelli di persino sei mesi fa. Il dibattito su se l’IA stia “migliorando davvero” o “stia raggiungendo un muro” — che va avanti da oltre un anno — è finito. È chiuso. Chiunque lo sostenga ancora o non ha usato i modelli attuali, o ha un interesse a minimizzare ciò che sta accadendo, o si basa su un’esperienza del 2024 che non è più rilevante. Non lo dico per sminuire. Lo dico perché il divario tra la percezione pubblica e la realtà attuale è enorme, e quel divario è pericoloso… perché sta impedendo alle persone di prepararsi.

Parte del problema è che la maggior parte delle persone usa la versione gratuita degli strumenti di IA. La versione gratuita è indietro di oltre un anno rispetto a ciò che hanno gli utenti paganti. Giudicare l’IA sulla base del ChatGPT free-tier è come valutare lo stato degli smartphone usando un telefonino a conchiglia.

Chi paga per i migliori strumenti e li usa ogni giorno per lavoro vero sa cosa sta arrivando.

Penso al mio amico, che è avvocato. Continuo a dirgli di provare l’IA nel suo studio, e lui trova sempre ragioni per cui non funzionerebbe. Non è fatta per la sua specialità, ha commesso un errore quando l’ha testata, non capisce le sfumature di ciò che fa. Lo capisco. Ma ho avuto soci di grandi studi legali che mi hanno contattato per consigli, perché hanno provato le versioni attuali e vedono dove sta andando. Uno di loro, il managing partner di un grande studio, passa ore ogni giorno usando l’IA. Mi ha detto che è come avere una squadra di associati disponibili all’istante. Non la usa perché è un giocattolo. La usa perché funziona. E mi ha detto una cosa che mi è rimasta impressa: ogni paio di mesi, diventa significativamente più capace per il suo lavoro. Ha detto che se continua su questa traiettoria, prevede che presto sarà in grado di fare la maggior parte di ciò che fa lui… e lui è un managing partner con decenni di esperienza. Non è in panico. Ma presta molta attenzione.

Le persone che sono avanti nelle loro industrie (quelle che sperimentano sul serio) non stanno liquidando la cosa. Sono sbalordite da ciò che sa già fare. E si stanno posizionando di conseguenza.

Quanto sta andando veloce, in realtà

Rendo concreto il ritmo di miglioramento, perché penso che sia la parte più difficile da credere se non la stai seguendo da vicino.

Nel 2022, l’IA non riusciva a fare calcoli aritmetici di base in modo affidabile. Ti diceva con sicurezza che 7×8=547×8=54.

Nel 2023, superava l’esame di abilitazione all’avvocatura.

Nel 2024, scriveva software funzionante e spiegava scienza a livello post-laurea.

Alla fine del 2025, alcuni tra i migliori ingegneri al mondo dicevano di aver affidato alla IA la maggior parte del loro lavoro di codifica.

Il 5 febbraio 2026, sono arrivati nuovi modelli che fanno sembrare tutto ciò che li ha preceduti un’epoca diversa.

Se non hai provato l’IA negli ultimi mesi, ciò che esiste oggi ti sembrerebbe irriconoscibile.

C’è un’organizzazione chiamata METR che misura questo con dati reali. Tracciano la lunghezza di compiti del mondo reale (misurati dal tempo che impiega un esperto umano) che un modello può completare con successo dall’inizio alla fine senza aiuto umano. Un anno fa, la risposta era circa dieci minuti. Poi un’ora. Poi diverse ore. La misurazione più recente (Claude Opus 4.5, di novembre) mostrava l’IA che completava compiti che richiedono a un esperto umano quasi cinque ore. E quel numero si raddoppia circa ogni sette mesi, con dati recenti che suggeriscono un’accelerazione fino a ogni quattro mesi.

Ma persino quella misurazione non è stata aggiornata per includere i modelli usciti questa settimana. Dalla mia esperienza usandoli, il salto è estremamente significativo. Mi aspetto che il prossimo aggiornamento del grafico di METR mostri un altro grande balzo.

Se estendi la tendenza (e si è mantenuta per anni senza segni di appiattimento), stiamo parlando di IA che potrà lavorare in modo indipendente per giorni entro l’anno prossimo. Settimane entro due. Progetti di un mese entro tre.

Amodei ha detto che modelli di IA “molto più intelligenti della quasi totalità degli umani nella quasi totalità dei compiti” sono in pista per il 2026 o 2027.

Fallo assimilare per un secondo. Se l’IA è più intelligente della maggior parte dei dottorandi, pensi davvero che non possa fare la maggior parte dei lavori d’ufficio?

Pensa a cosa significa questo per il tuo lavoro.

L’IA sta ora costruendo la prossima IA

C’è un’altra cosa che sta accadendo, che penso sia lo sviluppo più importante e il meno compreso.

Il 5 febbraio, OpenAI ha rilasciato GPT-5.3 Codex. Nella documentazione tecnica, hanno incluso questo:

“GPT-5.3-Codex è il nostro primo modello che è stato strumentale nella creazione di se stesso. Il team Codex ha usato versioni iniziali per debuggare il proprio addestramento, gestire il proprio deployment e diagnosticare risultati di test e valutazioni.”

Leggilo di nuovo. L’IA ha aiutato a costruirsi.

Non è una previsione su ciò che potrebbe accadere un giorno. È OpenAI che ti dice, ora, che l’IA che hanno appena rilasciato è stata usata per crearsi. Una delle cose principali che rende l’IA migliore è l’intelligenza applicata allo sviluppo dell’IA. E l’IA è ora abbastanza intelligente da contribuire in modo significativo al proprio miglioramento.

Dario Amodei, CEO di Anthropic, dice che l’IA sta scrivendo “molto del codice” nella sua azienda, e che il loop di feedback tra l’IA attuale e quella di prossima generazione sta “prendendo slancio mese dopo mese”. Dice che potremmo essere “a solo 1-2 anni da un punto in cui la generazione attuale di IA costruisce autonomamente la prossima”.

Ogni generazione aiuta a costruire la successiva, che è più intelligente, che costruisce la successiva più velocemente, che è ancora più intelligente. I ricercatori chiamano questo un’esplosione di intelligenza. E le persone che lo sanno — quelle che la stanno costruendo — credono che il processo sia già iniziato.

Cosa significa questo per il tuo lavoro

Sarò diretto con te perché credo che tu meriti onestà più che conforto. Dario Amodei, probabilmente il CEO più orientato alla sicurezza nell’industria dell’AI, ha previsto pubblicamente che l’AI eliminerà il 50% dei lavori white-collar entry-level entro uno-cinque anni. E molte persone nel settore pensano che stia addirittura sottovalutando. Vista quello che gli ultimi modelli sono in grado di fare, la capacità di un disruption massiccia potrebbe arrivare già entro la fine di quest’anno. Ci vorrà del tempo perché si propaghi nell’economia, ma l’abilità di base sta arrivando ora. Questo è diverso da ogni precedente ondata di automazione, e devi capire perché. L’AI non sostituisce una singola abilità specifica. È un sostituto generale per il lavoro cognitivo. Migliora in tutto contemporaneamente. Quando le fabbriche si sono automatizzate, un lavoratore licenziato poteva riqualificarsi come impiegato d’ufficio. Quando internet ha sconvolto il retail, i lavoratori si sono spostati in logistica o servizi. Ma l’AI non lascia un comodo spazio in cui spostarsi. Qualsiasi cosa tu scelga per riqualificarti, migliora anche in quella.Ti do alcuni esempi specifici per rendere la cosa concreta… ma voglio essere chiaro: sono solo esempi. Questa lista non è esaustiva. Se il tuo lavoro non è menzionato qui, non significa che sia al sicuro. Quasi tutto il lavoro basato sulla conoscenza è coinvolto.

Lavoro legale. L’AI sa già leggere contratti, riassumere giurisprudenza, redigere memorie e fare ricerche legali a un livello che rivaleggia con gli associati junior. Il managing partner di cui ho parlato non usa l’AI perché è divertente. La usa perché supera i suoi associati in molti compiti.

Analisi finanziaria. Costruire modelli finanziari, analizzare dati, scrivere memo di investimento, generare report. L’AI gestisce queste cose in modo competente e migliora velocemente.

Scrittura e contenuti. Copy marketing, report, giornalismo, scrittura tecnica. La qualità ha raggiunto un punto in cui molti professionisti non riescono a distinguere l’output AI dal lavoro umano.

Ingegneria software. Questo è il campo che conosco meglio. Un anno fa, l’AI riusciva a malapena a scrivere poche righe di codice senza errori. Ora scrive centinaia di migliaia di righe che funzionano correttamente. Grandi parti del lavoro sono già automatizzate: non solo compiti semplici, ma progetti complessi che durano giorni. Tra qualche anno ci saranno molti meno ruoli di programmazione rispetto a oggi.

Analisi medica. Leggere scansioni, analizzare risultati di laboratorio, suggerire diagnosi, rivedere letteratura. L’AI si avvicina o supera le prestazioni umane in diverse aree.

Servizio clienti. Veri agenti AI capaci… non i chatbot frustranti di cinque anni fa… stanno venendo deployati ora, gestendo problemi complessi multi-step.

Molte persone trovano conforto nell’idea che certe cose siano al sicuro. Che l’AI possa gestire il lavoro pesante ma non possa sostituire il giudizio umano, la creatività, il pensiero strategico, l’empatia. Lo dicevo anch’io. Non sono più sicuro di crederci.

Gli ultimi modelli AI prendono decisioni che sembrano giudizio. Mostrano qualcosa che assomiglia al gusto: un senso intuitivo di qual è la scelta giusta, non solo quella tecnicamente corretta. Un anno fa sarebbe stato impensabile. La mia regola empirica ora è: se un modello mostra anche solo un accenno di una capacità oggi, la generazione successiva sarà genuinamente brava in quella. Queste cose migliorano esponenzialmente, non linearmente.

L’AI replicherà una profonda empatia umana? Sostituirà la fiducia costruita in anni di relazione? Non lo so. Forse no. Ma ho già visto persone iniziare a fare affidamento sull’AI per supporto emotivo, consigli, compagnia. Quella tendenza crescerà solo.

Penso che la risposta onesta sia che niente che si possa fare su un computer è al sicuro nel medio termine. Se il tuo lavoro avviene su uno schermo (se il cuore di quello che fai è leggere, scrivere, analizzare, decidere, comunicare tramite tastiera), allora l’AI sta arrivando per parti significative di esso. La timeline non è “un giorno”. È già iniziata.

Alla fine, i robot gestiranno anche il lavoro fisico. Non ci sono ancora del tutto. Ma “non ci sono ancora del tutto” in termini di AI ha la tendenza a diventare “ci siamo” più velocemente di quanto chiunque si aspetti.

Cosa dovresti fare davvero

Non sto scrivendo questo per farti sentire impotente. Lo scrivo perché credo che il singolo vantaggio più grande che puoi avere ora sia semplicemente essere presto. Presto a capirlo. Presto a usarlo. Presto ad adattarti.

Inizia a usare l’AI seriamente, non solo come motore di ricerca. Iscriviti alla versione a pagamento di Claude o ChatGPT. Costa 20 dollari al mese. Ma due cose contano subito. Prima: assicurati di usare il modello migliore disponibile, non quello di default. Queste app spesso impostano di default un modello più veloce ma più stupido. Scava nelle impostazioni o nel selettore di modello e scegli l’opzione più capace. Ora è GPT-5.2 su ChatGPT o Claude Opus 4.6 su Claude, ma cambia ogni paio di mesi. Se vuoi stare al passo su quale modello sia il migliore in un dato momento, puoi seguirmi su X (@mattshumer).

Testo ogni rilascio importante e condivido cosa vale davvero la pena usare.

Seconda, e più importante: non limitarti a fare domande veloci. È l’errore che fanno la maggior parte delle persone. La trattano come Google e poi si chiedono di che si tratta tutto questo casino. Invece, spingila nel tuo lavoro reale. Se sei un avvocato, dagli un contratto e chiedigli di trovare ogni clausola che potrebbe danneggiare il tuo cliente. Se sei in finanza, dagli un foglio Excel disordinato e chiedigli di costruire il modello. Se sei un manager, incolla i dati trimestrali del tuo team e chiedigli di trovare la storia. Le persone che stanno andando avanti non usano l’AI casualmente. Cercano attivamente modi per automatizzare parti del loro lavoro che prima richiedevano ore. Inizia con la cosa su cui passi più tempo e vedi cosa succede.

E non dare per scontato che non possa fare qualcosa solo perché sembra troppo difficile. Provala. Se sei un avvocato, non usarla solo per ricerche veloci. Dagli un intero contratto e chiedigli di redigere una controproposta. Se sei un commercialista, non chiederle solo di spiegare una regola fiscale. Dagli l’intera dichiarazione dei redditi di un cliente e vedi cosa trova. Il primo tentativo potrebbe non essere perfetto. Va bene. Itera. Riformula la domanda. Dai più contesto. Riprova. Potresti rimanere scioccato da cosa funziona. E ricorda: se oggi funziona anche solo in parte, puoi essere quasi certo che tra sei mesi lo farà quasi perfettamente. La traiettoria va solo in una direzione.

Questo potrebbe essere l’anno più importante della tua carriera. Comportati di conseguenza. Non lo dico per stressarti. Lo dico perché ora c’è una breve finestra in cui la maggior parte delle persone nella maggior parte delle aziende sta ancora ignorando tutto questo. La persona che entra in una riunione e dice “Ho usato l’AI per fare questa analisi in un’ora invece di tre giorni” sarà la più preziosa nella stanza. Non in futuro. Ora. Impara questi strumenti. Diventa proficient. Dimostra cosa è possibile. Se sei abbastanza presto, è così che sali: essendo la persona che capisce cosa sta arrivando e può mostrare agli altri come navigarlo. Quella finestra non resterà aperta a lungo. Una volta che tutti lo capiranno, il vantaggio sparirà.

Non avere ego al riguardo. Il managing partner di quello studio legale non è troppo orgoglioso per passare ore al giorno con l’AI. Lo fa proprio perché è abbastanza senior da capire cosa è in gioco. Le persone che soffriranno di più sono quelle che rifiutano di impegnarsi: quelle che lo liquidano come una moda, che sentono che usare l’AI diminuisce la loro expertise, che assumono che il loro campo sia speciale e immune. Non lo è. Nessun campo lo è.

Metti in ordine le tue finanze. Non sono un consulente finanziario e non sto cercando di spaventarti in qualcosa di drastico. Ma se credi, anche solo parzialmente, che i prossimi anni potrebbero portare un disruption reale al tuo settore, allora la resilienza finanziaria di base conta più di un anno fa. Accumula risparmi se puoi. Sii cauto nel prendere nuovi debiti che assumono che il tuo reddito attuale sia garantito. Pensa se le tue spese fisse ti danno flessibilità o ti bloccano. Datti opzioni se le cose si muovono più veloci di quanto ti aspetti.Pensa a dove ti trovi, e punta su ciò che è più difficile da sostituire. Alcune cose impiegheranno più tempo per essere spostate dall’AI. Relazioni e fiducia costruite in anni. Lavoro che richiede presenza fisica. Ruoli con responsabilità licenziata: ruoli in cui qualcuno deve ancora firmare, assumersi responsabilità legale, presentarsi in tribunale. Industrie con ostacoli regolatori pesanti, dove l’adozione sarà rallentata da compliance, liability e inerzia istituzionale. Nessuno di questi è uno scudo permanente. Ma comprano tempo. E il tempo, ora, è la cosa più preziosa che puoi avere, purché lo usi per adattarti, non per fingere che non stia succedendo.

Rivedi cosa dici ai tuoi figli. Il playbook standard: prendi bei voti, vai in una buona università, trova un lavoro professionale stabile. Punta direttamente ai ruoli più esposti. Non dico che l’istruzione non conti. Ma la cosa che conterà di più per la prossima generazione è imparare a lavorare con questi strumenti, e perseguire cose di cui sono genuinamente appassionati. Nessuno sa esattamente come sarà il mercato del lavoro tra dieci anni. Ma le persone più propense a prosperare sono quelle profondamente curiose, adattabili e efficaci nell’usare l’AI per fare cose che contano davvero per loro. Insegna ai tuoi figli a essere costruttori e apprendenti, non a ottimizzare per un percorso di carriera che potrebbe non esistere più quando si laureeranno.

I tuoi sogni sono diventati molto più vicini. Ho passato la maggior parte di questa sezione a parlare di minacce, quindi lasciami parlare dell’altro lato, perché è altrettanto reale. Se hai mai voluto costruire qualcosa ma non avevi le competenze tecniche o i soldi per assumere qualcuno, quella barriera è in gran parte sparita. Puoi descrivere un’app all’AI e avere una versione funzionante in un’ora. Non sto esagerando. Lo faccio regolarmente. Se hai sempre voluto scrivere un libro ma non trovavi il tempo o lottavi con la scrittura, puoi lavorare con l’AI per farlo. Vuoi imparare una nuova abilità?

Il miglior tutor al mondo è ora disponibile a chiunque per 20 dollari al mese… uno infinitamente paziente, disponibile 24/7, che può spiegare qualsiasi cosa al livello che ti serve. La conoscenza è essenzialmente gratuita ora. Gli strumenti per costruire cose sono estremamente economici ora. Qualsiasi cosa tu abbia rimandato perché sembrava troppo difficile, troppo costosa o troppo fuori dalla tua expertise: provala. Persegui le cose di cui sei appassionato. Non sai mai dove ti porteranno. E in un mondo in cui i vecchi percorsi di carriera vengono sconvolti, la persona che ha passato un anno a costruire qualcosa che ama potrebbe finire in una posizione migliore di quella che ha passato quell’anno aggrappandosi a una descrizione del lavoro.

Costruisci l’abitudine di adattarti. Questa è forse la più importante. Gli strumenti specifici contano meno del muscolo di imparare nuovi velocemente. L’AI continuerà a cambiare, e velocemente. I modelli di oggi saranno obsoleti tra un anno. I modo di lavorare che le persone costruiscono ora dovranno essere ricostruiti. Le persone che ne usciranno bene non saranno quelle che hanno padroneggiato uno strumento. Saranno quelle che si sono abituate al ritmo del cambiamento stesso. Fai l’abitudine di sperimentare. Prova cose nuove anche quando la cosa attuale funziona. Abituati a essere principiante ripetutamente. Quell’adattabilità è la cosa più vicina a un vantaggio duraturo che esista ora.

Ecco un impegno semplice che ti metterà davanti a quasi tutti: dedica un’ora al giorno a sperimentare con l’AI. Non a leggerne passivamente. Usarla. Ogni giorno, prova a farle fare qualcosa di nuovo… qualcosa che non hai mai provato prima, qualcosa di cui non sei sicuro che possa occuparsi. Prova un nuovo tool. Dagli un problema più difficile. Un’ora al giorno, ogni giorno. Se lo fai per i prossimi sei mesi, capirai cosa sta arrivando meglio del 99% delle persone intorno a te. Non è un’esagerazione. Quasi nessuno lo sta facendo ora. L’asticella è a terra.

Il quadro più ampio

Mi sono concentrato sui lavori perché è ciò che influisce più direttamente sulla vita delle persone. Ma voglio essere onesto sull’intera portata di ciò che sta succedendo, perché va ben oltre il lavoro.

Amodei ha un esperimento mentale a cui non riesco a smettere di pensare. Immagina che sia il 2027. Un nuovo paese appare da un giorno all’altro. 50 milioni di cittadini, ognuno più intelligente di qualsiasi vincitore del Nobel che sia mai esistito. Pensano 10-100 volte più veloce di qualsiasi umano. Non dormono mai. Possono usare internet, controllare robot, dirigere esperimenti e operare qualsiasi cosa con un’interfaccia digitale. Cosa direbbe un consulente per la sicurezza nazionale?Amodei dice che la risposta è ovvia: “la singola minaccia più seria per la sicurezza nazionale che abbiamo affrontato in un secolo, forse mai.”Pensa che stiamo costruendo quel paese. Ha scritto un saggio di 20.000 parole su questo il mese scorso, inquadrando questo momento come un test per vedere se l’umanità è abbastanza matura per gestire ciò che sta creando.

Il lato positivo, se lo facciamo bene, è sbalorditivo. L’AI potrebbe comprimere un secolo di ricerca medica in un decennio. Cancro, Alzheimer, malattie infettive, l’invecchiamento stesso… questi ricercatori credono genuinamente che siano risolvibili nella nostra vita.

Il lato negativo, se lo facciamo male, è altrettanto reale. AI che si comporta in modi che i suoi creatori non possono prevedere o controllare. Non è ipotetico; Anthropic ha documentato la propria AI che tenta inganno, manipolazione e ricatto in test controllati. AI che abbassa la barriera per creare armi biologiche. AI che permette a governi autoritari di costruire stati di sorveglianza che non potranno mai essere smantellati.

Le persone che stanno costruendo questa tecnologia sono contemporaneamente più eccitate e più spaventate di chiunque altro sul pianeta. Credono che sia troppo potente per fermarla e troppo importante per abbandonarla. Se sia saggezza o razionalizzazione, non lo so.

Cosa so io

So che non è una moda. La tecnologia funziona, migliora in modo prevedibile, e le istituzioni più ricche della storia ci stanno investendo trilioni.

So che i prossimi due-cinque anni saranno disorientanti in modi per cui la maggior parte delle persone non è preparata. Sta già succedendo nel mio mondo. Sta arrivando nel tuo.

So che le persone che ne usciranno meglio sono quelle che iniziano a impegnarsi ora — non con paura, ma con curiosità e senso di urgenza.

E so che meriti di sentirlo da qualcuno che tiene a te, non da un titolo di giornale tra sei mesi quando sarà troppo tardi per anticiparlo.

Abbiamo superato il punto in cui è una conversazione interessante a cena sul futuro. Il futuro è già qui. Solo che non ha ancora bussato alla tua porta.Sta per farlo.

Leggi la storia completa qui…

FONTE https://www.technocracy.news/matt-shumer-something-big-is-happening-with-ai/

