“Un po’ di trasparenza sarebbe molto utile alla sempre più debole tenuta dei valori democratici in Europa, messi a dura prova negli ultimi tempi dalle stesse élites autoreferenziali che pagano i media con i nostri soldi. …

La prossima volta che leggeremo che gli ucraini stanno vincendo la guerra, che i russi vanno al fronte in motorino o a dorso di mulo e combattono coi badili (a questo proposito imperdibile l‘articolo di Bernard Henry-Levy su La Stampa di oggi) oppure che il riarmo europeo sarà un toccasana per tutti, dovremmo forse chiederci se si tratta di un articolo o di uno spot promozionale?” VEDI Se la UE finanzia i media per sostenere la sua propaganda

I dati presentati nel rapporto del think tank MCC Brussels (“Brussel’s media machine: Financing of European Media and Shaping Public Discourse”) provengono principalmente da fonti ufficiali dell’Unione Europea. Il rapporto si basa esclusivamente sui programmi di finanziamento mediatico pubblici e documentati, senza includere canali indiretti come appalti pubblicitari o comunicativi. Il think tank MCC Brussels ha condotto un’analisi indipendente, incrociando questi dati pubblici per evidenziare pattern e totali (quasi 1 miliardo di € in 10 anni). Non si tratta di leak o indagini investigative, ma di una revisione di informazioni già disponibili online.



L’UE ha pagato 1 miliardo di euro ai media: Ecco l’elenco dei giornalisti e factchecker e quanto hanno ricevuto

La leadership dell’Unione Europea (UE) finanzia i media per promuovere l’agenda di Bruxelles, rivela un rapporto del think tank europeo MCC Brussels intitolato: «The Media Machine of Brussels: Finanziare i media europei e modellare il discorso pubblico». L’UE dirige enormi quantità di fondi pubblici in progetti mediatici in tutta Europa e oltre – per un ammontare di quasi 80 milioni di euro all’anno o quasi 1 miliardo di euro negli ultimi dieci anni – spesso con l’obiettivo esplicito di promuovere una politica pro-europea.Si tratta probabilmente di una stima ancora sottostimata: oltre ai fondi che i media UE ricevono direttamente dalla Commissione Europea (50 milioni di €/anno) e dal Parlamento Europeo (10 milioni di €/anno), fluiscono anche risorse verso paesi non UE. Soltanto l’Ucraina ha ricevuto un’assegnazione di 10 milioni di euro nel 2025.

Il rapporto si concentra esclusivamente sui programmi ufficiali di finanziamento mediatico dell’UE e non include percorsi di finanziamento indiretti come appalti per pubblicità e comunicazioni a società di marketing, che poi reindirizzano i fondi ai grandi media.Finanziamento dei media europeiAttraverso il solo programma Journalist Partnerships (budget: fino a 50 milioni di euro), l’UE guida un vasto ecosistema di «cooperationi» con progetti mediatici: dalle campagne pubblicitarie pro-europee all’«investigative journalism» fino a programmi su larga scala per combattere le «fake news».Particolarmente da evidenziare è il ruolo stretto delle emittenti radiotelevisive pubbliche. Il rapporto parla di una «intreccio semi-strutturale tra istituzioni UE e reti mediatiche pubbliche».Media finanziati dall’UE:Ecco l’elenco sistematico ordinato per paesi e completo delle organizzazioni mediatiche, agenzie e progetti mediatici finanziati dall’UE menzionati nel rapporto, con i rispettivi importi di finanziamento (se specificati):

Italia

Il Sole 24 Ore: 1,5 milioni di €

GEDI Gruppo Editoriale (incluso La Repubblica): 190.000 €

Internazionale (rivista): 180.000 €

Domani (quotidiano): 100.000 €

ANSA (agenzia di stampa): 5,6 milioni di €

Rete Blu (media regionale): 300.000 €

Linkiesta (media online): parte del progetto „Wounds of Europe“ (finanziamento tramite Stars4Media)

La Repubblica (progetto „Europa, Italia“): 260.000 €

Controradio (radio regionale): 85.000 €

Bulle Media (partner podcast in „Wounds of Europe“)

OBC Transeuropa (progetto MOST)

RAI Radiotelevisione italiana (emittente pubblica): 2 milioni di €

Ciaopeople Media Group (campagna elettorale EP 2024): 150.000 €

Il Sole 24 Ore (progetto Puls): parte di PULSE (1,8 milioni € complessivi)

Francia

ARTE (cooperazione con media tedeschi): 26 milioni di €

France TV (pubblico): 400.000 €

France Médias Monde: 16,5 milioni di €

France Télévisions (campagne comunicazione EP): 1 milione di €

Libération, 20 Minutes, MediaConnect: collaborazione con EDMO-Hub

Reporters sans frontières: 5,7 milioni di €

Dernières Nouvelles d’Alsace (campagna elettorale EP 2024): 150.000 €

El Periódico de Catalunya (Spagna/Francia come partner): 175.000 €

Maldita.es (progetto fact-checking)

Voxeurop (progetto europeo): 290.000 €

European Cultural Foundation/progetti media (es. Display-Europe): parte di finanziamento da 2,3 milioni €

Germania

Deutsche Welle: 35 milioni di €

Bayerischer Rundfunk: 600.000 €

ZDF: 500.000 €

n-ost (rete giornalistica): 1,5 milioni di €

Deutsche Presse-Agentur (dpa): 3,2 milioni di €

Tagesspiegel (in European Focus)

CORRECTIV (fact-check)

Thomson Foundation (progetto MIE)

BR, ARD (in progetti media europei)

Reporters sans frontières (partner di cooperazione)

Spagna

Agencia EFE: 2 milioni di €

RTVE (pubblico): 770.000 €

20minutos.es („Giovani e le elezioni europee“): 100.000 €

El Confidencial (nel progetto PULSE)

Maldita.es (progetto fact-check)

Voxeurop (progetto europeo)

Europa al día (progetto su politica di coesione): 300.000 €

Progetto Iberian Stories (EFE & Lusa): 270.000 €

Polonia

Gazeta Wyborcza: 105.000 €

Polnische Presseagentur: 500.000 €

Fundacja Osrodek Kontroli Obywatelskiej Oko (progetto EthProMedE)

Bonnier Business Poland (progetto European Funds): 220.000 €

Gazeta Wyborcza (progetto PULSE)

College of Europe (progetto MOST)

Fundacja Reporterow (progetto Collaborative Journalism Initiative)

Portogallo

Lusa News Agency: 200.000 €

RTP (pubblico): 1,5 milioni di €

Iberian Stories (EFE & Lusa, regione di confine Spagna-Portogallo): 270.000 €

Ungheria

444.hu: 1,1 milioni di €

HVG (partner media in progetti europei)

MediaResilience (Open Society Institute, Bulgaria): 2 milioni di € per supporto media in Ungheria

Belgio

RTBF: 675.000 €

Journalismfund Europe: 2,6 milioni di €

European Cultural Foundation (partner in progetti media)

RTBF (campagne comunicazione EP)

Balkan Investigative Reporting Network (nel progetto MOST)

Eurodyssée (Belgio): 175.000 €

Lituania

Diversi partner media (Pulse of Europe): 285.000 €

Lithuanian Radio and Television (partner nel progetto MediaFit Ucraina)

Repubblica Ceca

Economia: 1,1 milioni di €

Deník Referendum (nel progetto PULSE)

Ustav nezavisle zurnalistiky (progetto EthProMedE)

Slovenia

RTV (emittente pubblica): da 80.000 € a 280.000 € in vari progetti

I know EU 2024 Campagna: 80.000 €

Romania

PressOne: 111.000 €

Știrile Transilvaniei (in „Connecto“)

Hotnews (nel progetto PULSE)

Croazia

HINA (agenzia stampa)

MediaResilience (Open Society Institute)

Grecia

Kathimerines: 150.000 €

Macropolis (progetto „Future is Blue“)

MediaResilience (Open Society Institute)

Austria

APA (agenzia stampa Austria)

Der Standard (campagna comunicazione EP): 175.000 €

ROD24 – Reporting on Democracy: 67.500 €

Danimarca

TV2: 900.000 €

Ritzau (agenzia stampa)

Estonia

ERR: 1 milione di €

Delfi (progetto PULSE)

European Journalism Centre (anche in IJ4EU)

Svezia

TT (agenzia di stampa svedese)

SR (pubblico)

Olanda

ANP (agenzia di stampa)

EURACTIV (progetto LucidAREurope)

Bellingcat: 440.000 €

Tactical Tech, Stichting European Journalism Centre (progetti)

MOST (progetto con partecipazione)

Bulgaria

BTA (agenzia stampa): 300.000 €

MediaResilience: 2 milioni di €

Mediapool (progetto PULSE)

Bulgarian National Radio (campagna EP): 98.000 €

Ucraina

Suspilne (emittente pubblica): oltre 16 milioni di €

Progetto MediaFit: 4 milioni di €

Vari programmi EU4IM (inclusi progetti con DW Akademie)

Impatto oltre i confini UE

Altri paesi e partner media in progetti UE multinazionali:

Albania: ATA (agenzia d’informazione)

Nord Macedonia: MIA

Bosnia ed Erzegovina: FENA, Balkan Investigative Reporting Network

Serbia: Tanjug

Azerbaigian: APA

Georgia: DW Akademie, Media Development Foundation

Moldavia, Armenia, Bielorussia (media supportati da programmi UE)

Media e piattaforme paneuropee

Euronews: circa 230 milioni di € dalla fondazione

Euractiv: 6 milioni di €

Eurozine: 1,5 milioni di €

European Newsroom (consorzio 24 agenzie): circa 1,7 milioni di €

European Digital Media Observatory (EDMO): almeno 27 milioni di €

Varie iniziative transfrontaliere (es. Stars4Media, Journalism Partnerships): quasi 50 milioni

Fonte: Milliarden

https://uncutnews.ch/die-eu-hat-1-milliarde-euro-an-medien-gezahlt-hier-die-liste-der-journalisten-und-faktenpruefer-und-wie-viel-sie-erhalten-haben/

