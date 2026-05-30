È evidente da anni: articoli di anni passati lo indicavano chiaramente. La fase COVID ha dato un uno slancio enorme, e lo stesso vale per le guerre inscenate.

Di Sam Lowry

L’autoritarismo solitamente non arriva con un colpo di Stato. Arriva con un login, un modulo di conformità, un avviso di sanzione per aver conservato dei documenti nel formato sbagliato. Arriva con un mandato elettorale silenziosamente esteso, un conto bancario chiuso, una condanna al carcere per un post sui social media. Ogni misura ha una giustificazione che sembra ragionevole. Il problema è la direzione — e quanta strada è già stata percorsa.

Il potere sta migrando dall’arena visibile della politica democratica al mondo meno visibile dei sistemi: regimi di conformità, autorità di regolamentazione con mandati elastici e una rete in espansione di norme che governano la vita quotidiana più di quanto la maggior parte delle persone abbia finora registrato. Nessuna singola misura appare come tirannia. Il problema è la direzione cumulativa e la velocità con cui si sta muovendo.

Nulla di quanto segue era presente in alcun manifesto elettorale. Eppure, sta accadendo tutto.

Regolare ciò che possiedi, bruci e conservi

Considera cosa significhi oggi possedere una casa in Gran Bretagna. Dal 2030, ai proprietari sarà vietato affittare immobili che non soddisfino lo standard di efficienza energetica “banda C” del governo, con multe fino a 30.000 sterline in caso di non conformità. Non si tratta di edifici pericolanti o fatiscenti. Sono proprietà perfettamente abitabili rese non affittabili non da un cedimento strutturale, ma dal fatto che il Governo ha spostato i paletti normativi. Il Governo sta valutando di estendere gli stessi requisiti alle case occupate dai proprietari entro il 2035; a quel punto, lo Stato deciderebbe se puoi vendere o accendere un mutuo sulla tua casa senza aver prima speso migliaia di sterline in “migliorie” da esso specificate.

La portata non si ferma alla porta di casa. Nelle “Zone di controllo dei fumi” (Smoke Control Areas), che coprono gran parte dell’Inghilterra urbana, un funzionario comunale può infliggerti una multa di 1.000 sterline per aver bruciato il combustibile sbagliato nel tuo caminetto. Dall’ottobre 2024, detenere anche una sola gallina in giardino richiede la registrazione formale presso l’Agenzia per la salute animale e vegetale — indirizzo di casa, specie, numero di capi, scopo dichiarato — pena una multa di 2.500 sterline. Lo Stato ora gestisce un database dei proprietari di galline e delle loro motivazioni. Il Governo non confisca la tua proprietà. Rende la non conformità progressivamente insostenibile finché la scelta non diventa puramente teorica.

Regolare ciò che guidi, mangi, bevi e fumi

La stessa logica è stata applicata con pari entusiasmo al modo in cui ti sposti e a ciò che consumi. Il mandato sui veicoli a zero emissioni richiede che l’80% delle vendite di nuove auto sia elettrico entro il 2030, trasferendo il costo del “Net Zero” direttamente sugli acquirenti.

Per coloro che non possono ancora permettersi un veicolo elettrico, le zone ULEZ, le tasse sulla congestione e le aliquote dell’imposta sui veicoli progettate per penalizzare i mezzi più vecchi hanno trasformato silenziosamente una scelta privata in un privilegio regolamentato, con il conto adeguato in base a quanto la tua auto si allinea con l’attuale politica governativa.

Cibo e bevande hanno seguito lo stesso percorso. La “sugar tax” ha costretto i produttori a riformulare i prodotti utilizzando dolcificanti artificiali — aspartame, sucralosio, acesulfame K — i cui effetti a lungo termine sull’intera popolazione rimangono oggetto di acceso dibattito scientifico; il Governo ha imposto il cambiamento senza assumersi alcuna responsabilità per le conseguenze indesiderate.

I conteggi calorici sono ora obbligatori sui menu, le promozioni multi-acquisto su cibi malsani sono limitate, l’imposta sugli alcolici è stata riformata e il divieto generazionale sul tabacco rende illegale vendere sigarette a chiunque sia nato dopo il 2009. Ogni misura ha una giustificazione plausibile se presa isolatamente. Insieme, descrivono uno Stato che ha deciso che il tuo stile di vita è una variabile politica da ottimizzare senza il tuo consenso.

Regolare ciò che puoi dire, pensare e su cui puoi scherzare

La Gran Bretagna non ha una censura formale, ma ha sviluppato qualcosa di quasi altre altrettanto efficace. Il Worker Protection Act 2023, in vigore dall’ottobre 2024, impone ai datori di lavoro l’obbligo di prevenire le molestie da parte di terzi, inclusi i clienti, producendo un’ondata di politiche di condotta nel settore dell’ospitalità che di fatto mettono fuorilegge quel tipo di conversazione informale e talvolta licenziosa che ha caratterizzato il pub britannico per secoli. Il gestore deve ora valutare se le battute dei suoi clienti abituali creino una responsabilità legale.

L’Online Safety Act conferisce a un’autorità non eletta il potere di rimuovere contenuti ritenuti “legali ma dannosi” — una categoria i cui confini sono lasciati a Ofcom, un’organizzazione che non può essere sfiduciata tramite elezioni. L’approccio dello stesso ente verso i media radiotelevisivi dice molto su come eserciti tale discrezionalità. Ofcom ha aperto più di una dozzina di indagini su GB News dal lancio del canale, multandolo per 100.000 sterline e mettendolo “sotto avviso” per ripetute violazioni dell’imparzialità — incluso, in un caso, per non aver sufficientemente contestato un ospite che aveva definito il cambiamento climatico una bufala.

La BBC, al contrario, ha trasmesso un documentario di Panorama una settimana prima delle elezioni presidenziali USA del 2024, che ha montato il discorso di Donald Trump del 6 gennaio in un modo che il suo stesso ex consulente editoriale ha successivamente descritto come “una palese distorsione”, dando un’impressione del tutto fuorviante di ciò che Trump avesse effettivamente detto. Il comitato per gli standard interni della BBC è stato allertato nel gennaio 2025 e non ha preso alcuna misura decisiva per 10 mesi. Il direttore generale e il capo delle notizie si sono infine dimessi. Il presidente della BBC ha presentato le scuse, descrivendo il montaggio come “un errore di giudizio”. Ofcom non ha aperto alcuna indagine. L’autorità che insegue GB News attraverso una dozzina di sondaggi per tecnicismi sull’imparzialità non ha trovato nulla che valesse la pena esaminare nel nascondimento, durato un anno, di un montaggio deliberatamente fuorviante da parte della BBC.

Il programma di riconoscimento facciale in tempo reale della Metropolitan Police scansiona i volti sulle strade pubbliche. L’Investigatory Powers Act richiede ai fornitori di servizi internet di conservare l’intera cronologia di navigazione di ogni abbonato per 12 mesi, accessibile alle agenzie governative senza mandato giudiziario. Sei osservato quando cammini per strada e quando vai online — e ciò che dici su entrambe le cose è soggetto a un regime di parola che Freedom House ha formalmente declassato nel 2025 per la “proliferazione di accuse penali e condanne riguardanti il discorso online, inclusi discorsi protetti dagli standard internazionali sui diritti umani”.

Secondo i dati FOI (Freedom of Information) provenienti da 39 forze di polizia su 45, citati dal Times nell’aprile 2025, la polizia effettuava circa 30 arresti al giorno per messaggi online offensivi. Coloro che vengono arrestati non sono, per la maggior parte, pericolosi estremisti: sono baby sitter, pensionati e artigiani i cui post, in qualsiasi decennio precedente, sarebbero stati considerati espressioni non rilevanti di frustrazione. Alcuni hanno ricevuto condanne al carcere. Altri sono stati indagati per mesi prima che le accuse venissero silenziosamente lasciate cadere, un processo che fungeva da punizione in sé. Come hanno notato i parlamentari in aula lo scorso novembre, la Gran Bretagna è ora più disposta a imprigionare qualcuno per un post sui social media che per uno stupro — un’osservazione che assume un peso diverso se si ricorda che il Primo Ministro che supervisiona tutto ciò era, come direttore della pubblica accusa, l’uomo che si rifiutò di perseguire i casi delle “grooming gangs” (bande di adescatori) successivamente documentati dall’inchiesta indipendente sugli abusi sessuali infantili.

Questa applicazione selettiva della legge si estende agli oppositori politici con una coerenza difficile da attribuire al caso. Nigel Farage — leader di un partito che ha ricevuto quattro milioni di voti alle ultime elezioni e che da allora ha superato ogni sondaggio nazionale — è stato contemporaneamente “de-bancato” (cacciato dalla banca) da Coutts e oggetto di calunnie riguardanti finanziamenti esteri fatte sotto scudo parlamentare, al di fuori della portata delle leggi sulla diffamazione. Un’indagine indipendente ha rilevato che era stato trattato ingiustamente.

Questa settimana, l’autorità di controllo degli standard della Camera dei Comuni ha aperto un’indagine formale su un regalo personale di 5 milioni di sterline che Farage afferma di aver ricevuto per finanziare la sicurezza privata — sicurezza di cui aveva bisogno perché il Ministero dell’Interno, sotto il precedente governo, aveva tagliato la sua protezione statale del 75%, lasciando il leader di un importante partito politico a finanziare la propria incolumità. Reform UK sostiene che il pagamento, effettuato prima che Farage diventasse parlamentare e destinato esclusivamente alla protezione personale, rientri nell’esenzione parlamentare per i regali puramente personali. Sia i Laburisti che i Conservatori, i cui parlamentari e pari hanno affrontato una silenziosa successione di indagini sulle spese e inchieste per cattiva condotta che hanno attirato una frazione di questo scrutinio, stanno spingendo per l’indagine.

Lo schema — l’esauriente persecuzione del leader dell’opposizione, l’indulgenza istituzionale verso l’establishment — è ormai del tutto familiare.

Nel frattempo, un recente sondaggio ha rilevato che un adolescente britannico su cinque evita di condividere opinioni politiche per paura di essere “cancellato”, e quasi un quarto ha dichiarato di essere stato invitato a smettere di esprimere le proprie opinioni a scuola. Una democrazia che insegna ai suoi giovani che il silenzio è la strada più sicura non sta costruendo cittadini. Sta costruendo sudditi.

La marcia antidemocratica continua

Alla base di tutto questo c’è un’infrastruttura di sorveglianza che nessuno è stato chiamato ad approvare. Il discorso del Re di questa settimana ha confermato che il Governo sta procedendo con una legislazione a sostegno dell’identità digitale, con l’intento dichiarato di renderla disponibile a chi la desidera entro il 2029. Questa formulazione nasconde il fatto che, come condizione per l’impiego, sarà in pratica inevitabile.

Il progetto — un unico database governativo che collega il tuo diritto al lavoro, lo status di immigrazione, i dati fiscali, i dati sanitari e il diritto di affitto — è stato contrastato da Big Brother Watch e da tre milioni di firmatari, ed è stato promosso con maggiore energia dal Tony Blair Institute, il cui principale sostenitore, Oracle, detiene oltre 1 miliardo di sterline in contratti con il governo britannico ed è considerato il favorito per il lavoro infrastrutturale stesso.

Il discorso del Re ha anche confermato l’ European Partnership Bill — una legislazione per riallineare parti della legge britannica agli standard UE in materia di regolamentazione alimentare, commercio energetico ed emissioni di carbonio. Il meccanismo è l’ “allineamento dinamico”: il Regno Unito deve recepire e attuare la legge UE nelle aree pertinenti, pur non avendo alcun voto su tale legge e alcun seggio nel processo legislativo che la produce. In altre parole, il Governo intende vincolare questo Paese a regole fatte a Bruxelles da persone che non abbiamo eletto, perseguendo una relazione che il pubblico britannico ha votato per abbandonare. Non era nel manifesto dei Laburisti, non è stato sottoposto al Paese, viene semplicemente fatto.

Quando i ministri hanno annunciato nel maggio 2025 di voler posticipare le elezioni in circa 30 consigli comunali — estendendo i propri mandati senza un voto pubblico — e sono stati costretti a fare marcia indietro solo dopo una revisione giudiziaria da parte di Reform UK e il parere legale che il piano sarebbe stato probabilmente dichiarato illegale, l’istinto che si è rivelato sembrava coerente con tutto il resto: che i vincoli democratici sono inconvenienti da gestire piuttosto che principi da sostenere.

Sarebbe facile dare tutta la colpa ai Laburisti, ma sarebbe troppo semplice e non del tutto onesto. L’Investigatory Powers Act è stato di Theresa May. Rishi Sunak ha introdotto l’Online Safety Act. Making Tax Digital, il mandato ZEV, gli standard minimi EPC, la sugar tax e l’infrastruttura di sorveglianza Covid, inclusi i passaporti vaccinali, sono state tutte creazioni dei Conservatori. Il partito che si definiva il guardiano della libertà britannica ha passato 14 anni a costruire gran parte del meccanismo che un governo di sinistra sta ora operando a pieno regime.

La lezione non è che i Tory fossero socialisti segreti. È che l’espansione del potere statale è diventata la risposta predefinita di qualsiasi governo che cerchi di apparire propositivo — e il meccanismo, una volta costruito, non chiede conto della politica di chiunque lo operi dopo.

Il collasso della fiducia istituzionale

Questo Governo ha dimostrato di non essere né cauto né neutrale. Ha usato il lawfare (guerra legale) contro dissidenti e oppositori con una sfrontatezza impensabile sotto qualsiasi amministrazione precedente, dirigendo l’apparato dello Stato — polizia, magistrati, autorità di regolamentazione, quangos (enti parastatali) — costantemente contro coloro che dissentono dal programma approvato. La fiducia nelle istituzioni che avrebbero dovuto rimanere al di sopra della politica — i tribunali, il servizio civile, la BBC, la polizia — è crollata di conseguenza, e non senza motivo.

Una potenza straniera non le ha catturate; sono state catturate dall’interno, da una classe professionale che considera la gestione del comportamento pubblico come la sua funzione primaria e gli istinti dei cittadini comuni come un problema da correggere.

I sistemi sopravvivono ai governi. Il kit di strumenti rimane quando il partito cambia — il che rende la questione della successione così consequenziale. Angela Rayner, ampiamente considerata una delle principali contendenti qualora emergesse una sfida alla leadership laburista, ha trascorso la sua carriera a sinistra di Starmer su ogni questione che riguarda il rapporto tra cittadino e Stato. Starmer, nonostante il record del suo Governo, potrebbe rivelarsi come la mano che ha posto un freno. I Conservatori hanno costruito gran parte di questo macchinario. I Laburisti lo stanno operando a pieno regime. Chiunque verrà dopo potrebbe rimuovere completamente i freni.

La ripresa sembra molto lontana. Se sia possibile dipende dal fatto che abbastanza persone riconoscano ciò che sta andando perduto prima che il meccanismo diventi troppo radicato per essere invertito. Le società libere non si perdono in un singolo momento drammatico. Si perdono nel peso accumulato di mille giustificazioni, apparentemente ragionevoli, sul perché, solo per questa volta, lo Stato ne sappia più di te.

Siamo ben oltre la millesima.

FONTE https://dailysceptic.org/2026/05/20/authoritarianism-doesnt-arrive-with-a-coup-it-arrives-with-a-login/

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ARTICOLO DEL 2013

ARTICOLO DEL 2016

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