L’articolo del Guardian mette in luce una tendenza ormai difficile da ignorare: la NATO sta cercando in modo mirato di entrare in contatto con sceneggiatori, produttori e registi – non pubblicamente, ma in incontri riservati e protetti.

Ciò che descrive The Guardian è più di una questione marginale. È un segnale chiaro. Da decenni il Pentagono collabora strettamente con Hollywood. Film, serie TV e blockbuster vengono molte volte realizzati in accordo con le autorità militari – compresi gli adattamenti delle sceneggiature in cambio dell’accesso ad attrezzature, basi militari o consulenza. I risultati sono evidenti. La NATO sembra ora intraprendere proprio questa strada.

Riunioni Nato con registi TV e cinematografici suscitano accuse di ricerca di “propaganda”

Esclusiva: Due “conversazioni intime” tenute con sceneggiatori, registi e produttori, con una terza in programma a giugno

Sammy Gecsoyler



La Nato sta tenendo riunioni a porte chiuse con sceneggiatori di film e TV, registi e produttori in Europa e negli Stati Uniti, rivela il Guardian, suscitando accuse che l’alleanza stia cercando di usare l’arte per generare “propaganda” per il blocco.

L’alleanza ha tenuto tre riunioni con professionisti del cinema e della TV a Los Angeles, Bruxelles e Parigi e prevede di continuare la sua “serie di conversazioni intime” il prossimo mese a Londra, incontrando membri sceneggiatori della Writers’ Guild of Great Britain (WGGB), che rappresenta gli scrittori professionisti nel Regno Unito.

L’incontro programmato a Londra ha causato costernazione tra alcuni degli invitati, che si sentivano chiamati a “contribuire alla propaganda per la Nato”.

L’argomento della conversazione all’incontro, che si terrà sotto la regola di Chatham House – in cui i partecipanti sono liberi di usare le informazioni ricevute, ma le identità degli intervenuti non vengono rivelate – sarà la “situazione di sicurezza in evoluzione in Europa e oltre”. L’ex portavoce della Nato James Appathurai, ora vicedirettore generale assistente per ibrido, cyber e nuove tecnologie, dovrebbe partecipare, insieme ad altri funzionari dell’alleanza.

In un’email della WGGB vista dal Guardian, si suggeriva che le riunioni avessero già portato a “tre progetti separati” in sviluppo, “ispirati, almeno in parte, da queste conversazioni”.

Si affermava anche che la Nato era “costruito sulla convinzione che la cooperazione e il compromesso, la cura delle amicizie e delle alleanze, sia la via da seguire”, aggiungendo che “anche se un messaggio così semplice trova la sua strada in una futura storia, sarà sufficiente”, secondo gli organizzatori dell’evento.

Alan O’Gorman, scrittore del film Christy, vincitore del premio per il miglior film agli Irish Film & Television Awards 2026, ha definito l’incontro programmato “scandaloso” e “chiaramente propaganda”.

“Pensavo fosse stonato e folle presentarlo come un’opportunità positiva. Molte persone, me compreso, hanno amici e familiari o provengono da paesi non Nato che hanno sofferto sotto guerre in cui la Nato ha partecipato e che ha propagandato,” ha detto.

Pensa che le riunioni siano un tentativo della Nato di “far passare alcuni dei suoi messaggi nel cinema e nella TV”.

“Penso che ci sia allarmismo in tutta Europa al momento sul fatto che le nostre difese siano deboli,” ha detto. “Lo vedo in un contesto irlandese, dove c’è stata una spinta da parte di alcuni media e del governo per presentare la Nato in modo positivo e allinearci più da vicino con loro. Penso che la maggior parte degli irlandesi non voglia avere niente a che fare con guerre in terre straniere.”

La spesa per la difesa in Irlanda è aumentata a livelli record dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha ricevuto sostegno bipartisan e ampio consenso dal pubblico, sebbene il sostegno all’adesione alla Nato rimanga basso. Un sondaggio Ipsos dell’anno scorso ha rilevato che, in caso di formazione di un’Irlanda unita, il 49% degli elettori della Repubblica d’Irlanda si oppone all’adesione all’alleanza, il 19% è a favore e il 22% non è sicuro.

O’Gorman ha detto che altri sceneggiatori invitati all’incontro erano “abbastanza offesi dall’idea che l’arte venisse usata per sostenere la guerra” e si sentivano chiamati a “contribuire alla propaganda per la Nato”.

Faisal A Qureshi, sceneggiatore e produttore con oltre 20 anni di esperienza nel settore, ha chiesto di partecipare all’incontro “per vedere com’era di persona” ma ha dovuto rinunciare per un conflitto di programmazione.

Ha detto che il “rischio per qualsiasi creativo che si immerge in questo mondo non attribuibile di briefings di intelligence o militari è che possa essere sedotto nel pensare di avere ora una qualche conoscenza segreta. Che esista un mondo di grigi in cui la moralità è elastica e le violazioni dei diritti umani sono accettabili quando fatte per il bene maggiore”.

Qureshi si chiede se un creativo sfiderebbe o interrogherebbe sufficientemente le informazioni fornite in tali riunioni.

“Gli è stato appena dato qualcosa che ha l’aspetto della verità conferito da un’autorità che raramente tratta con il pubblico e c’è un senso di privilegio nell’ottenere quell’accesso,” ha detto.

I sostenitori della Nato hanno sostenuto relazioni più strette con l’arte. Il thinktank Centre for European Reform ha pubblicato un rapporto all’inizio di quest’anno che invita i governi a impegnarsi con leader culturali, inclusi sceneggiatori e produttori cinematografici, per costruire sostegno pubblico alla maggiore spesa per la difesa e “raccontare meglio la storia del perché questi investimenti in difesa sono necessari”.

Nel 2024, otto sceneggiatori, inclusi uno scrittore e produttore esecutivo della sitcom Friends, sono stati invitati alla sede della Nato a Bruxelles dal Center for Strategic and International Studies con sede a Washington, per imparare sulla politica di sicurezza.

Il gruppo, che includeva anche uno scrittore della longeva serie procedurale poliziesca Law and Order e un produttore della commedia poliziesca High Potential, ha incontrato l’allora segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante il viaggio.

Un funzionario della Nato ha detto: “L’iniziativa menzionata è la quarta in una serie di sessioni per scrittori di finzione nell’industria dell’intrattenimento (inclusi sceneggiatori, showrunner e autori).

Deriva dall’interesse espresso dai membri del settore di sapere di più su cosa sia la Nato e come funziona. Questi eventi includono impegno con rappresentanti della Nato, della società civile e della comunità dei thinktank.”

Un portavoce della WGGB ha detto: “Come sindacato che rappresenta gli sceneggiatori, riceviamo inviti da organizzazioni terze su eventi che potrebbero essere di utilità o interesse professionale per i nostri membri. Queste interazioni non rappresentano necessariamente un endorsement di queste organizzazioni.

L’invito che abbiamo inoltrato ai nostri membri sceneggiatori dalla Nato era per un evento che offre una conversazione bidirezionale in cui gli scrittori partecipanti possono porre le loro domande, parlare liberamente e trarre ciò che ritengono utile dalla sessione. I nostri membri sono pensatori liberi – una competenza preziosa e vitale che portano nel loro mestiere.”

FONTE https://www.theguardian.com/world/2026/may/03/nato-meets-tv-and-film-makers-causing-concerns-it-seeks-propaganda

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