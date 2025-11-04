L’articolo di Sonia Elijah denuncia come la NATO, tramite il suo StratCom COE (Riga), utilizzi la teoria dell’inoculazione per “vaccinare” psicologicamente il pubblico contro il dissenso, presentato come “disinformazione”. Un rapporto del 2021, finanziato dalla NATO, dal Regno Unito, da Google (Jigsaw), dalla CISA e dall’OMS, propone giochi online (Bad News, Go Viral!) per attuare questa strategia.

I “giochi” mentali della NATO – Inoculare contro il dissenso?

Sonia Elijah

Quando si tratta di guerra psicologica, dove le parole sono armi e le menti sono campi di battaglia, la NATO ha una lunga storia di “inoculazione” del pubblico contro quella che considera “disinformazione”. Durante la Guerra Fredda, la NATO condusse operazioni psicologiche (psyops) per contrastare la propaganda sovietica, inclusi iniziative simili al Programma Mockingbird, in cui campagne di disinformazione furono usate per influenzare la percezione pubblica e minare le narrazioni comuniste. Questi sforzi coinvolgevano la disseminazione di materiali per modellare gli atteggiamenti nei paesi alleati e neutrali, spesso in collaborazione con agenzie di intelligence come la CIA.

Dalla Guerra Fredda, l’era delle operazioni psicologiche si è evoluta in una moderna “difesa dalla guerra ibrida” (contromisure alla disinformazione), ma l’agenda sottostante continua: controllare la narrazione. Oggi, il Centro di Eccellenza per le Comunicazioni Strategiche della NATO (StratCom COE), con sede a Riga, in Lettonia, perpetua questa eredità sotto le spoglie delle “comunicazioni strategiche”. Il centro è finanziato da nazioni sponsor come Stati Uniti, Regno Unito e Germania, con finanziamenti specifici per progetti da parte della NATO. Secondo il suo sito web, lo StratCom COE “conduce ricerche in risposta alle esigenze dell’Alleanza e delle Nazioni partecipanti, sviluppa formazione, progetta programmi per avanzare lo sviluppo della dottrina militare NATO e fornisce analisi completa e supporto pratico ai decisori NATO. Le aree tematiche coperte dal suo mandato includono le Comunicazioni Strategiche e tutte le sue capacità e funzioni di comunicazione principali, come: Operazioni Informative, Operazioni Psicologiche, Diplomazia Pubblica e Affari Pubblici (Militari). “Lo StratCom COE ospita anche eventi come il Dialogo annuale Riga StratCom, dove i vertici militari si incontrano con executive della Silicon Valley.

Esempi eclatanti di psyops sostenute dalla NATO sono delineati in un rapporto tecnico del novembre 2021, pubblicato dallo StratCom COE durante il picco del rollout dei vaccini COVID, intitolato “Teoria dell’Inoculazione e Disinformazione”.

Nato Inoculation Theory And Misinformation Final Digital Isbn Ebbe8 3.96MB ∙ PDF file Download

Il documento è stato scritto dal Dr. Jon Roozenbeek e dal Professor Sander van der Linden, quest’ultimo a capo del Social Decision-Making Lab (SDML) dell’Università di Cambridge fin dalla sua fondazione nel 2016. Il nome del laboratorio è appropriato, dato il suo focus sulla teoria del nudge – una forma sottile di influenza comportamentale spesso paragonata al controllo mentale. In particolare, il laboratorio di Van der Linden vanta un’impressionante lista di partner governativi e privati, come la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), un’agenzia subordinata del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) nota per il suo coinvolgimento in attività di censura, Jigsaw (ex Google Ideas, poi ribattezzato braccio antiterrorismo di Google – altrimenti noto come la sua unità di “cambio di regime”), il Team di Ricerca di WhatsApp (Facebook), l’Ufficio di Gabinetto del Regno Unito, il Foreign & Commonwealth Office e il Behavioural Insights Team – spesso chiamato “Nudge Unit”, che ha giocato un ruolo chiave nell’impiegare tattiche basate sulla paura per aumentare l’adesione pubblica alle restrizioni COVID nel Regno Unito.

Il rapporto esplora “il ruolo che la psicologia e la scienza comportamentale possono giocare nella mitigazione della disinformazione online”. Basandosi sull’analogia di un vaccino che prepara il corpo contro un virus, gli autori discutono il concetto di un “vaccino” psicologico che potrebbe armare i cittadini contro le fake news costruendo “resilienza psicologica contro la disinformazione”.Gli autori avvertono delle “conseguenze dannose” della disinformazione e/o della misinformation e identificano i principali diffusori: “gruppi anti-vax” e “negazionisti del clima”. Un estratto dal rapporto afferma: “La diffusione di informazioni false e fuorvianti sia online che offline rappresenta una minaccia al benessere degli individui, delle istituzioni democratiche e delle società in tutto il mondo. Le conseguenze dannose della diffusione di informazioni false e/o fuorvianti possono essere viste nella proliferazione di gruppi anti-vax su Facebook, nella mancanza di fiducia nella scienza del cambiamento climatico, negli atti di vandalismo commessi sulla base di false teorie cospirative sul COVID-19.

“Secondo gli autori, le “strategie di inoculazione” contro la “minaccia al benessere degli individui” sono giustificate. La tesi centrale del rapporto attinge alla teoria dell’inoculazione, esplorata per la prima volta negli anni ’60 dallo psicologo William McGuire amid timori di “lavaggio del cervello” nordvietnamita durante la Guerra del Vietnam. McGuire paragonò la persuasione all’infezione: esponi i soggetti a una “dose indebolita” di un argomento, abbinata a una confutazione, e sviluppano resistenza.Tuttavia, il modello di inoculazione non persuade con evidenze; condiziona l’avversione. Roozenbeek e van der Linden “inoculano” contro le affermazioni sui rischi dei vaccini COVID framandole come manipolative e fuorvianti. Per esempio, il titolo del Chicago Tribune che citano – una storia reale della morte post-vaccino COVID di un medico sano – viene sminuito senza contesto. Ironiquement, proseguono ammettendo: “la sfida con questo e articoli simili è che nessuna delle informazioni nel titolo è fattualmente incorrecta; piuttosto, è il messaggio implicito… che rende il titolo fuorviante.

“Il rapporto minimizza l’evento avverso del vaccino J&J/Janssen COVID, la TTS (sindrome da trombosi con trombocitopenia), citando 38 casi confermati su 12,8 milioni di dosi a luglio 2021 (~1 su 337.000). È framato come un “rischio minore” rispetto a pericoli quotidiani come incidenti d’auto, sottostimando gravemente la severità e le conseguenze prefigurate: la TTS portò alla rimozione definitiva del vaccino dal mercato USA a maggio 2023.

Roozenbeek e van der Linden adattano la teoria dell’inoculazione all’era digitale. Criticano il fact-checking tradizionale come reattivo e inefficace – citando l'”effetto di influenza continuata”, dove miti smentiti “possono persistere nelle nostre reti mnemoniche anche dopo essere stati dimostrati falsi”. La loro soluzione proposta? Smentite preventive o “prebunk” che costruiscono “resilienza alla disinformazione prima dell’esposizione”. Essenzialmente, preparare le persone a riconoscere e resistere a narrazioni false, teorie cospirative o propaganda prima che mettano radici. Secondo gli autori, il metodo ottimale per “neutralizzare” idee pericolose prima che si diffondano (creando un’infodemia) sono “giochi e video di inoculazione basati su tecniche”. In particolare, “i giochi sono un medium promettente per interventi di inoculazione grazie al loro potenziale valore di intrattenimento e volume di adesione volontaria”.

I “giochi” gratuiti basati su browser evidenziati nel loro rapporto sono Bad News e Go Viral! Bad News, lanciato a febbraio 2018, si concentra sui giocatori che interpretano il ruolo di magnati delle fake news, imparando a individuare tattiche come “manipolazione emotiva o cospirazionismo”. Lanciato a ottobre 2020, l’obiettivo principale di Go Viral! è che i giocatori “diventino virali” diffondendo disinformazione sul COVID-19. Entrambi sono stati sviluppati dal Social Decision-Making Lab dell’Università di Cambridge, DROG (un’organizzazione no-profit olandese dedicata a combattere la disinformazione) e l’agenzia di design Gusmanson.In particolare, Go Viral! ha ricevuto finanziamenti anche dall’Ufficio di Gabinetto del Regno Unito e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).Lo screenshot qui sotto è preso dal sito web dell’Università di Cambridge, che mostra con orgoglio il “gioco”.

Nel rapporto Teoria dell’Inoculazione e Disinformazione, Roozenbeek e van der Linden presentano sia i loro “giochi” interattivi che studi di supporto, affermando che questi interventi possono ridurre la suscettibilità alla disinformazione del 20-30% in culture diverse, dalla Svezia alla Grecia. Tuttavia, evitano ostentatamente la domanda cruciale: chi determina cosa qualifica come “disinformazione”?

Trascurano la realtà che questi “giochi” presentati come “educativi” funzionano essenzialmente come propaganda gamificata. I giocatori ottengono punti per “credibilità” imitando tattiche di disinformazione, poi imparano a individuarle – fidandosi implicitamente dei curatori del gioco (cioè accademici legati alla NATO, il Governo UK e l’OMS). Patologizzano il pensiero critico, riframando il dissenso (valutare evidenze e sfidare narrazioni stabilite) come sintomo di una malattia da vaccinare contro – minando il processo vitale del discorso democratico. Abbiamo visto questo copione prima: durante i lockdown, dove gli scettici furono “inoculati”, cioè depiattaformati e censurati.

Non molto tempo fa, frasi come “l’ivermectina funziona” furono marchiate come disinformazione da fact-checker allineati con Big Pharma, nonostante evidenze solide da trial indipendenti. Chi promuoveva il farmaco vincitore del Nobel Prize come trattamento per il COVID fu depiattaformato. In particolare, i medici subirono conseguenze professionali e personali significative.

Egregiamente, lesioni e morti causate dalle iniezioni sperimentali COVID furono sistematicamente liquidate, con chiunque suonasse l’allarme marchiato come “anti-vax”. La BBC (leader della Trusted News Initiative – istituita il 16 marzo 2020, appena cinque giorni dopo che l’OMS dichiarò il COVID-19 pandemia globale, per contrastare la “disinformazione”) collaborò infamemente con Facebook per rimuovere gli account di gruppi di persone lese dai vaccini COVID, attirando l’attenzione sul fatto che certi gruppi “anti-vax” usavano emoji di carote per aggirare i censori di Big Tech.

Il Governo UK ha giocato un ruolo integrale nell'”inoculare” contro il dissenso, non solo finanziando “giochi” come Go Viral! ma anche attraverso il suo coinvolgimento diretto nella censura. L’unità segreta Counter Disinformation Unit (CDU), istituita all’interno del Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) e la Rapid Response Unit nell’Ufficio di Gabinetto, fu attiva durante tutta la pandemia COVID nel sfidare presunte “narrazioni false e fuorvianti” su lockdown e mandati vaccinali. Inoltre, una disclosure Freedom of Information ha mostrato che un’unità clandestina dell’Esercito Britannico, la 77th Brigade, fu dispiegata sotto l’Operazione RESCRIPT per combattere la disinformazione COVID-related nel Regno Unito, con resoconti di whistleblower che affermano che l’unità spiava i social media di cittadini UK, inclusi giornalisti e figure pubbliche.

Un altro difetto nella teoria dell’inoculazione adattata da Roozenbeek e van der Linden assume un arbitro neutrale della verità, ma in pratica è sempre stata brandita da chi detiene il potere. Pertanto, non sorprende che il rapporto dello StratCom COE sia stato finanziato da certi gruppi potenti con interessi acquisiti – per lo più a spese dei contribuenti UK. Pur disclaimando l’endorsement NATO, è stato comunque pubblicato sotto il suo stendardo. Ringraziamenti ad altri finanziatori includono la IRIS /Coalition (nota anche come IRIS Academic Research Group). Questo gruppo finanziato dai contribuenti UK fu lanciato dal Governo UK “per affrontare sfide globali relative alla fiducia nei vaccini e alla disinformazione”. IRIS ha influenzato la politica UK sulla sicurezza online, per esempio l’Online Safety Act– una sfacciata presa di potere del Governo UK per aumentare la censura, mascherata da nobile crociata per “proteggere” gli utenti da “materiale illegale e dannoso”.

Gli autori del rapporto hanno ricevuto anche finanziamenti di ricerca dall’ Economic and Social Research Council, un’altra organizzazione finanziata dai contribuenti UK. Altri finanziatori riconosciuti per il supporto includono Jigsaw (braccio di censura di Google che conduce “ricerche su estremismo online e inoculazione”), menzionato prima, e il progetto JITSUVAX dell’EU Horizon 2020 (Joint Initiative on Tailored Strategies for Vaccine Uptake) – istituito per affrontare l'”esitazione vaccinale”.

È degno di nota che Pfizer, in collaborazione con BioNTech, abbia beneficiato immensamente dei finanziamenti Horizon 2020 per lo sviluppo e la scalatura del vaccino COVID a mRNA (Comirnaty/BNT162b2). La Commissione Europea ha allocato 2,15 miliardi di € per accordi di acquisto anticipato sotto lo Strumento di Supporto d’Emergenza di Horizon 2020, supportando la produzione e la fornitura del vaccino.

Il 23 settembre 2025 , Alphabet (la società madre di Google e YouTube) ha ammesso a Jim Jordan, Presidente della Commissione Giudiziaria della Camera USA, che “l’Amministrazione Biden ha fatto pressione su Google per censurare americani e rimuovere contenuti che non violavano le politiche di YouTube”. Tuttavia, in una lettera del Maggio 8, 2023 al consigliere legale di Alphabet, Jordan ha notato che “Alphabet non ha prodotto un volume apprezzabile di tali documenti in custodia di Mandiant, Jigsaw e altre sussidiarie”. Ad oggi, non esiste evidenza pubblica che Alphabet abbia sottoposto documenti in possesso di Jigsaw in risposta al subpoena della Commissione Giudiziaria della Camera.In conclusione, i “giochi” di inoculazione della NATO rivelano un’evoluzione agghiacciante delle psyops: dai volantini della Guerra Fredda ai nudge digitali che ci condizionano a respingere il dissenso prima ancora che si formi. Mentre l’indagine Jordan espone il ruolo di Jigsaw in questa rete, una cosa è chiara – la battaglia per la verità non riguarda vaccini o elezioni; riguarda chi definisce la realtà. Se lasciamo che la “resilienza” diventi codice per compliance, la democrazia non è solo a rischio, sta venendo inoculata contro di essa.

FONTE https://www.soniaelijah.com/p/natos-mind-gamesinoculating-dissent

