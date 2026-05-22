Google vende la sua nuova ricerca con IA come la “più grande rivoluzione degli ultimi 25 anni”. Ma dietro le lucide presentazioni dell’evento Google I/O si nasconde uno sviluppo che i critici considerano un massiccio attacco a Internet aperto, ai media indipendenti e all’autodeterminazione digitale. Al posto di una ricerca libera di informazioni sta emergendo sempre più un sistema di IA centralizzato, che decide cosa le persone devono vedere, leggere e credere. (TechCrunch)

La ricerca web classica scompare

Prima Google mostrava una lista di siti web. Gli utenti potevano confrontare diverse fonti e farsi un’idea propria. Ora Google sostituisce sempre più questa struttura con riassunti generati dall’IA e la “AI Mode”. Il motore di ricerca passa da segnalatore a filtro diretto delle informazioni. (The Verge)



Il problema: l’utente vede sempre meno le fonti originali e sempre più risposte preconfezionate di una singola IA. Così si concentra un’enorme potere d’influenza in mano a un’unica azienda.

Google diventa arbitro globale della verità

Studi mostrano che gli “AI Overviews” di Google condensano le informazioni in una singola risposta — anche quando le fonti sono contraddittorie. L’IA decide quali informazioni appaiono rilevanti e quali spariscono. (arXiv)

I critici avvertono: così nasce un ministero digitale della verità. Miliardi di persone non riceveranno più molte prospettive, ma una “versione ufficiale” assemblata algoritmicamente.

Siti web e media indipendenti vengono distrutti

Già oggi i riassunti IA di Google portano a massicci cali di visite sui siti web. Le indagini parlano di fino al 58% di click in meno sulle fonti originali. Alcuni settori registrano addirittura crolli fino all’89%. (TNW | The heart of tech)

Questo significa:

– Meno entrate per i media indipendenti

– Più potere per le piattaforme aziendali

– La morte dei piccoli siti web

Concentrazione dell’informazione nelle mani di pochi giganti tecnologici

Google utilizza i contenuti di siti web altrui, senza che gli utenti debbano necessariamente visitare tali pagine.

L’IA commette errori comprovati

Google pubblicizza la sua IA come intelligente. Ma anche analisi scientifiche mostrano problemi significativi:

– Circa l’11% delle affermazioni dell’IA non era supportato dalle fonti

– Le fonti sono state in parte interpretate in modo errato

– Le risposte erano contraddittorie o incomplete (arXiv)

Già in passato l’IA di Google ha provocato scandali, dopo aver suggerito agli utenti di “mettere colla sulla pizza” o di “mangiare sassi”. (en.wikipedia.org)

Il pericolo: molti utenti si fidano ciecamente delle risposte dell’IA.

Sorveglianza permanente tramite agenti IA

Google sta sviluppando i cosiddetti “AI Agents”, che raccolgono informazioni in modo permanente, analizzano il comportamento degli utenti e dovrebbero assumere compiti autonomi. Questi sistemi dovrebbero leggere e-mail, monitorare prezzi, effettuare prenotazioni e automatizzare la vita quotidiana. (TechRadar)

I critici vedono in ciò il prossimo passo verso la sorveglianza totale:

– Raccolta dati permanente

– Profili comportamentali più profondi

– Dipendenza ancora maggiore da Google

– Collegamento completo delle attività digitali

L’IA non sarà solo un motore di ricerca, ma un compagno digitale permanente.

Internet aperto diventa un “giardino recintato di Google”

Business Insider ha già avvertito che Google potrebbe trasformare Internet in una sorta di “mondo chiuso di IA” — un ambiente in cui gli utenti visitano quasi più siti web reali. (Business Insider)

Internet originario era caotico, vario e decentralizzato. Il modello IA di Google sostituisce sempre più questa varietà con:

– risposte pre-filtrate

– controllo algoritmico

– bolle informative personalizzate

– meno scoperte casuali

– meno vera ricerca

Così la rete passa da paesaggio informativo aperto a ecosistema controllato dall’IA.

Contenuti critici potrebbero diventare invisibili

I ricercatori hanno scoperto che l’IA di Google seleziona fonti diverse rispetto alla ricerca normale. In particolare, contenuti istituzionali o vicini a Google compaiono più spesso. (arXiv)

La preoccupazione:

Contenuti scomodi, alternativi o critici verso i regimi potrebbero essere progressivamente spinti fuori dalla visibilità — non attraverso una censura aperta, ma tramite priorizzazione algoritmica.

Proprio perché tutto appare “neutrale” e “tecnico”, questa forma di controllo dell’informazione è particolarmente difficile da riconoscere.

Il rischio reale: le persone si abituano

Il rischio forse maggiore è psicologico:

Le persone si abituano a non cercare più da sole, a non confrontare più fonti diverse e a non mettere più in discussione criticamente le informazioni.

L’IA fornisce risposte immediate.

Comode.

Veloci.

Pronte.

Ma proprio per questo la società perde gradualmente la capacità di ricerca e formazione di opinioni autonome.

Fazit

Google presenta la sua nuova ricerca IA come progresso. I critici vedono però un punto di svolta storico:

– meno Internet libero

– meno media indipendenti

– più controllo centrale dell’informazione

– più sorveglianza

– più potere algoritmico sulla percezione e sul pensiero

La più grande trasformazione della ricerca degli ultimi 25 anni potrebbe alla fine rivelarsi la più grande centralizzazione dell’informazione nella storia di Internet. (TechCrunch)

FONTE https://uncutnews.ch/google-baut-das-freie-internet-ab-ki-ersetzt-webseiten-und-entscheidet-kuenftig-was-milliarden-menschen-sehen-duerfen/

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