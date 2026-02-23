Due citazioni da Rockefeller: Controlling the Game:

Un’opportunità unica si presenta davanti a noi per unire la nostra età, esperienza, denaro e organizzazione con l’energia, l’idealismo e la coscienza sociale dei giovani. Lavorando insieme, quasi tutto è possibile.

(John D. Rockefeller III,This Cybernetic Age, 1969)

WEF Young Global Leaders Highlights: Clima

Inger Nordangård e Jacob Nordangård via Substack

CO, costruita dai partner aziendali del World Economic Forum con l’aiuto del loro esercito di giovani attori capaci del cambiamento.​

Molti dei Young Global Leaders e Global Leaders of Tomorrow selezionati dal World Economic Forum si sono impegnati per misure di protezione climatica e “sviluppo sostenibile”, tra cui gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) per il 2000-2015 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 per il 2025-2030. Di seguito alcuni esempi dalla lista YGL recentemente aggiornata, consultabile qui.

YGL Delegati sul Cambiamento Climatico

Sultan Ahmed Al Jaber (YGL 2012), Emirati Arabi Uniti, Inviato Speciale per il Cambiamento Climatico e Ministro dell’Industria e della Tecnologia Avanzata (dal 2020). Presidente della COP28 2023-2024.

Shamma Al Mazrui (YGL 2025), Emirati Arabi Uniti, Ministra di Stato per gli Affari Giovanili (dal 2016). Precedentemente attiva nel private equity presso ADIC. Membro del Comitato per la Quarta Rivoluzione Industriale (2017). Nominata Ambasciatrice Giovanile per il Clima della COP28 degli Emirati Arabi Uniti (2023).

Tina Birbili (YGL 2010), Grecia, Ministra dell’Ambiente, Energia e Cambiamento Climatico (2009-2011).

Sir Richard Branson (GLT 1993), Fondatore di Virgin Music e Virgin Airlines. Contributore all’Agenda WEF. Presidente del Carbon War Room presso il Rocky Mountain Institute (dal 2012). Co-fondatore dell’influente organizzazione The Elders (insieme a Peter Gabriel e Nelson Mandela). Organizzatore dell’Ecology Summit 2008 sulla sua Necker Island nelle Isole Vergini Britanniche (con Tony Blair, Gro Harlem Brundtland, Sergey Brin, Larry Page, Jimmy Wales e un entusiasta Desmond Tutu nella piscina di Branson). In uno scambio di email con Epstein nei recentemente pubblicati Epstein Files, Branson disse a Jeffrey Epstein che gli avrebbe fatto piacere rivederlo, “purché porti il tuo harem”, e diede a Epstein consigli PR su come minimizzare la sua precedente condanna.

Erzbischof Desmond Tutu e Richard Branson

Carol M. Browner (GLT 1994), Ambientalista e donna d’affari, “Zar del Clima di Obama”, Assistente del Presidente per la Politica Energetica e Climatica (2009-2011), Membro fondatore dell’Albright Group. Direttrice dell’Agenzia per la Protezione Ambientale degli USA (2009-2011).

Leonardo DiCaprio (YGL 2008), Attore, produttore cinematografico e attivista climatico. Nel 1998 ha fondato la Leonardo DiCaprio Foundation per promuovere la consapevolezza ambientale. Inoltre, membro fondatore di Re:Wild (per il “Rewilding Nature”). Nel settembre 2014, il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon ha nominato DiCaprio Messaggero della Pace ONU con focus sul cambiamento climatico e ha tenuto un discorso di apertura al Summit ONU sul Clima. Nel suo discorso di accettazione agli Oscar 2016 ha detto che il cambiamento climatico è la minaccia più urgente per la nostra intera specie. Ha partecipato al People’s Climate March nel 2017. Nel 2018, la sua fondazione ha donato 100 milioni di dollari per la lotta al cambiamento climatico.

Ilona Szabó de Carvalho (YGL 2015), Presidente dell’Igarape Institute. Firmataria della lettera per la riforma COP. Membro del UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism, coinvolta nel UN Pact for the Future.

Il UN Pact for the Future, firmato al Summit for the Future nel settembre 2024

Mark-Alexandre Doumba (YGL 2025), Gabon, Ministro dell’Economia e delle Partecipazioni Statali (dal 2025). Contributore all’Agenda WEF. È stato membro del Comitato di Transizione del Green Climate Fund e del WEF Global Agenda Council on Responsible Mineral Resources Management. Ha partecipato all’AI For Good Summit 2025.

Espen Barth Eide (GLT 2003), Ministro del Clima e dell’Ambiente (2021-2023). Attivo nel World Economic Forum dal 2003 e Managing Director dal 2014 al 2016.

José María Figueres (GLT 1995), Presidente del Carbon War Room, ex Presidente del Costa Rica (1994-1998). Fratello di Christiana Figueres, ex Segretaria Esecutiva UNFCCC responsabile dei negoziati climatici internazionali prima dell’Accordo di Parigi 2015.

Himanshu Gupta (YGL 2025), Co-fondatore e CEO di ClimateAi (utilizza IA per aiutare aziende e paesi ad adattare le catene di approvvigionamento alimentari e idriche al cambiamento climatico). Contributore all’Agenda WEF. È stato il principale modellatore di emissioni per l’India e ha contribuito alle discussioni di Parigi. Co-autore di un libro sulla economia a basso carbonio per l’India. Ha lavorato con l’ex Vicepresidente USA Al Gore e Lord Nicholas Stern, Presidente della British Academy.

Principe Jaime di Borbone-Parma, Paesi Bassi (YGL 2007), Diplomatico, Inviato Speciale per il Clima (dal 2021), precedentemente all’UNHCR.

Bayartsetseg Jigmiddash (YGL 2013), Mongolia, lavora per il Green Climate Fund (GCF), parte dell’UNFCCC, fondato nel 2010 con l’obiettivo di raccogliere 100 miliardi di dollari USA all’anno dagli Stati membri ONU.

Masao Koyama (YGL 2024), Capo del Dipartimento Rimozione CO2 del Next-Generation Energy Business Group presso Mitsubishi. Inoltre membro del Comitato Direttivo dell’Iniziativa CCS+. Ex ingegnere minerario presso Rio Tinto. Membro del gruppo di studio per la preparazione di certificati di emissione per la neutralità CO2 del Ministero dell’Economia, Commercio e Industria giapponese.

Bogolo Kenewendo (YGL 2019), Botswana, Ministra dei Minerali e dell’Energia (dal 2024). Direttrice per l’Africa e Consigliera Speciale dei UN High-Level Champions per il Cambiamento Climatico (2022). Ex Ministra degli Investimenti, Commercio e Industria.

Sebastián Kind (YGL 2018), CEO e Presidente di GreenMap, per “connettere le persone con azioni positive contro il cambiamento climatico nella loro comunità”. Ex Segretario di Stato per le Energie Rinnovabili in Argentina (2016-2019).

Liu Jichen (YGL 2012), Cina, Inviato Speciale del Segretario Generale ONU per i Giovani. Contributore all’Agenda WEF. Fondatore di Clear Plate, un’app per ridurre gli sprechi alimentari incoraggiando gli utenti a fotografare i piatti vuoti dopo i pasti, usando IA per verificare se sono davvero puliti. Gli utenti guadagnano punti premio per foto di “piatti vuoti”, riscattabili per regali o donazioni. Un progetto davvero divertente, che ha vinto diversi premi, tra cui l’UNDP Youth Change Maker Challenge!

Bjørn Lomborg (GLT 2002), Danimarca, Presidente del think tank Copenhagen Consensus Center, ex professore assistente all’Università di Aarhus. Autore di Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming (2007), anche adattato in un documentario. Crede che il riscaldamento globale sia reale, causato dall’uomo e con gravi impatti, ma è critico verso le soluzioni proposte.

Malini Mehra (YGL 2009), India/Gran Bretagna, ex CEO di GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment), un’organizzazione bipartisan poco nota ma molto influente che promuove leggi climatiche tra legislatori in USA, UE e altrove (più su GLOBE in Rockefeller: Controlling the Game). Si occupa di cambiamento climatico dalla COP3 a Kyoto (1997). Curatrice e co-organizzatrice della Rio Climate Action Week. Consigliera del Segretario Generale ONU Kofi Annan. Ha lavorato con il Presidente brasiliano Cardoso alla riforma della società civile ONU. Vent’anni fa, come membro del governo britannico, è stata l’architetta dell’iniziativa pionieristica del Regno Unito per un dialogo sullo sviluppo sostenibile con Brasile, Cina, India, Sudafrica e Messico.

Global Legislators Organisation for a Balanced Environment

Ed Miliband (YGL 2008), Segretario di Stato britannico per il Cambiamento Climatico e Net Zero (2008-2010 e 2024-).

Mahmoud Mohieldin (YGL 2004), Egitto, Direttore Esecutivo del FMI. Inviato Speciale ONU per il Finanziamento dell’Agenda 2030 (dal 2020). UN High-Level Champion per il Cambiamento Climatico per l’Egitto. Senior Vice President della World Bank Group per Agenda 2030, Relazioni ONU e Partnership. Ministro degli Investimenti dell’Egitto (2004-2010). Contributore all’Agenda WEF.

Razan Al Mubarak (YGL 2018), Emirati Arabi Uniti, Presidente dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (organizzazione centrale per l’Agenda, fondata da Julian Huxley, primo Direttore Generale UNESCO). Contributrice all’Agenda WEF.

Aminath Shauna (YGL 2020), Maldive, Ministra dell’Ambiente, Cambiamento Climatico e Tecnologia (2021-2023).

Varun Sivaram (YGL 2023), USA, Direttore Esecutivo per l’Energia Pulita e l’Innovazione per il Segretario di Stato John Kerry nell’amministrazione Biden-Harris. Autore di libri come Digital Decarbonization: Promoting Digital Innovations to Advance Clean Energy Systems.

Gunhild Stordalen (YGL 2015), Norvegia, Ex-moglie dell’eccentrico miliardario norvegese dei hotel Petter Stordalen. Gunhild è fondatrice e Chair della EAT Foundation, che ha pubblicato il rapporto EAT-Lancet 2025 (sotto la guida dell’allarmista climatico svedese Johan Rockström), raccomandando una “dieta per la salute planetaria” che limita il consumo di carne rossa a circa 15 grammi al giorno.

Il rapporto EAT-Lancet 2025

Diana Verde Nieto (YGL 2011), Co-fondatrice e CEO di Positiveluxury.com. “Pioniera della sostenibilità”, formata da Al Gore presso l’Alliance of Climate Protection.

Principessa Ereditaria Victoria di Svezia (GLT 2001), impegnata appassionatamente per l’ambiente e il cambiamento climatico. Ha partecipato al Global Climate March 2015 insieme alla sua collega YGL Principessa Ereditaria Mette-Marit di Norvegia (che, secondo gli Epstein Files, è caduta in disgrazia per i suoi stretti legami con Jeffrey Epstein).

Shu Wang (YGL 2016), da dieci anni Direttrice del Dipartimento Cambiamento Climatico della National Development and Reform Commission cinese, fortemente coinvolta nelle politiche e misure nazionali cinesi contro il cambiamento climatico. È uno dei principali specialisti cinesi su politiche di prezzo del carbonio, transizione a una società a basso carbonio e promozione dell’energia pulita. Capo team per la Cina della World Bank Partnership for Market Readiness per finanziare i paesi in via di sviluppo nell’adozione di approcci basati sul mercato contro il cambiamento climatico.

Yeo Bee Yin (YGL 2019), Malesia, Ministra dell’Energia, Scienza, Tecnologia, Ambiente e Cambiamento Climatico (2018-2020). Obiettivo: aumentare la quota di energie rinnovabili dal 2% al 20% entro il 2030.

Commenti di Jacob

Come ho scoperto più di due decenni fa (così come l’ambientalista Cory Morningstar, il professore e autore Donald Gibson, l’economista e autore F. William Engdahl e il giornalista James Corbett), l’agenda ambientale da cui è nata l’agenda climatica non è mai stata un movimento di base, ma ha avuto origine fin dall’inizio nelle sfere più alte della finanza e della politica. Questi esempi lo illustrano perfettamente.​

E si tratta solo di giovani leader globali selezionati dal WEF quando avevano meno di 40 anni e considerati potenzialmente utili. Ci sono migliaia di altre aziende, think tank, scienziati, fondazioni, ONG, politici, capi di stato, diplomatici, funzionari, giornalisti, case editrici e le famiglie e individui più ricchi del mondo che spingono o partecipano alla politica climatica.​

Spesso vengono impiegati ancora più attivisti giovani, tra cui oltre 11.000 Global Shapers del World Economic Forum e comunità simili.​

