RCP8.5 (e il suo successore SSP5-8.5) sono stati progettati per essere uno scenario di “emissioni peggiore”(e questo significa, ovviamente, CO₂) , non il risultato più probabile in un mondo che non ha fatto nulla per “affrontare il cambiamento climatico”. Al momento si stanno adottando delle misure; ci stiamo avviando verso una distruzione mirata. Si stanno mettendo in atto i preparativi per uno scontro bellico di ampia portata. In questo contesto, le preoccupazioni per il clima sono messe da parte. Non c’è certo bisogno di commentare.

Lo scenario climatico che ha cambiato il mondo — E che ora viene silenziosamente abbandonato

Di Mark Keenan

Per oltre un decennio, uno scenario climatico ha esercitato un’influenza straordinaria sulle politiche pubbliche, sui media, sulla pianificazione aziendale e sulla coscienza collettiva.

La maggior parte delle persone non ne ha mai sentito parlare. Era noto semplicemente come RCP 8.5.

Eppure, dietro innumerevoli titoli di giornale che predicevano catastrofi climatiche, dietro molti degli studi citati da attivisti e politici, e dietro gran parte dell’urgenza che guida le politiche climatiche, c’era questo singolo scenario (Steven E. Koonin).

L’RCP 8.5 è stato sviluppato come uno dei diversi percorsi di emissioni utilizzati dalla comunità di modellazione climatica dell’IPCC. Sebbene fosse stato originariamente concepito come uno scenario estremo (“high-end”), è stato gradualmente trattato in gran parte della letteratura scientifica, nei resoconti dei media e nel dibattito politico come un futuro “business as usual” (di ordinaria amministrazione) plausibile. Migliaia di studi lo hanno impiegato. I governi hanno utilizzato le proiezioni che ne derivavano. I giornalisti hanno citato abitualmente le previsioni basate su di esso. Eppure, negli ultimi anni, un numero crescente di ricercatori coinvolti nello sviluppo di scenari climatici ha sostenuto che i suoi presupposti non rappresentano un percorso realistico per l’economia mondiale. Il dibattito è diventato ora sufficientemente importante da far sì che molti scienziati del clima, anche tra quelli che sostengono l’azione climatica, non lo descrivano più come il futuro più probabile.

Ora, con lo sviluppo della prossima generazione di scenari climatici per CMIP7 e per il Settimo Rapporto di Valutazione dell’IPCC, il suo ruolo di futuro di riferimento plausibile viene silenziosamente ritirato e messo da parte con un dibattito pubblico sorprendentemente scarso.

Per anni al pubblico è stato detto che il mondo si stava dirigendo verso la catastrofe. Migliaia di miliardi di dollari di spesa, regolamenti, tasse, sussidi, politiche di “net-zero”, mandati ESG, programmi scolastici, campagne mediatiche e sentenze giudiziarie sono stati giustificati utilizzando proiezioni che si basavano pesantemente su uno scenario che molti scienziati del clima riconoscono ora come implausibile.

La controversia non sta nel fatto che l’IPCC abbia formalmente eliminato l’RCP 8.5. Non lo ha fatto.

La controversia è che uno scenario presentato frequentemente al pubblico come un futuro plausibile di “ordinaria amministrazione” viene trattato sempre più spesso da molti ricercatori climatici come uno “stress-test” estremo piuttosto che come una previsione realistica. Lo scenario rimane disponibile per esercizi di modellazione, ma il suo status è cambiato drasticamente.

Roger Pielke Jr. ha sostenuto per anni che l’RCP 8.5 venisse utilizzato impropriamente come futuro “business as usual” e che gran parte della ricerca sull’impatto climatico sia arrivata a basarsi su un percorso di emissioni sempre più implausibile. Più recentemente, Detlef van Vuuren e più di quaranta scienziati coinvolti nello sviluppo della prossima generazione di scenari climatici ufficiali CMIP7 hanno concluso che il percorso a più alte emissioni non dovrebbe più essere considerato una rappresentazione plausibile del probabile futuro del mondo. Il passaggio chiave si trova nella Sezione 2.2.2

“Per il XXI secolo, questo intervallo sarà più piccolo di quanto valutato in precedenza: sull’estremità superiore dell’intervallo, i livelli di emissioni elevate di CMIP6 (quantificati da SSP5-8.5) sono diventati implausibili…”

In effetti, uno degli scenari più influenti a sostegno della moderna narrazione dell’emergenza climatica è passato da “questa è la direzione verso cui ci stiamo dirigendo” a “questo è uno scenario altamente avverso che potrebbe non verificarsi mai”.

Un’importante questione è cosa rivelino l’ascesa e il declino dell’RCP 8.5 sul modo in cui le società moderne si governano sempre più attraverso i modelli piuttosto che attraverso la realtà. L’RCP 8.5 non è mai stato solo un oscuro esercizio scientifico. È diventato il motore dell’allarmismo climatico moderno (Jerome R. Corsi, Ph.D.).

I bambini in età scolare sono stati spaventati con proiezioni basate su di esso. I politici lo hanno citato. Gli attivisti hanno marciato sotto la sua ombra. I tribunali hanno fatto riferimento a studi derivati da esso. Le aziende hanno ristrutturato le strategie di investimento attorno ad esso.

Interi settori industriali sono nati per gestire i rischi di un futuro che appariva sempre più improbabile anche a molti ricercatori climatici. In teoria, l’RCP 8.5 rappresentava solo un possibile futuro tra i tanti. Nel tempo, tuttavia, ha acquisito uno status ben oltre quel ruolo originale. È diventato lo scenario dell’apocalisse climatica.

Più e più volte, previsioni drammatiche di riscaldamento futuro, condizioni meteorologiche estreme, fallimenti dei raccolti, disastri economici e catastrofi ambientali sono state costruite su presupposti contenuti nell’RCP 8.5. Sebbene spesso presentato al pubblico come un futuro probabile, i critici hanno sostenuto sempre più spesso che molte delle sue ipotesi di base fossero avulse dalle tendenze economiche e tecnologiche osservabili.

Persino gli scienziati che accettavano ampiamente la teoria climatica dominante hanno iniziato a chiedersi se lo scenario rappresentasse un futuro plausibile. Il mondo immaginato dall’RCP 8.5 appariva sempre più inverosimile.

Eppure, è stata prestata straordinariamente poca attenzione alle implicazioni di questo cambiamento. Per anni, alcune delle proiezioni climatiche più allarmanti presentate al pubblico sono state derivate da ipotesi che molti esperti considerano oggi implausibili.

Secondo l’RCP 8.5, i ricercatori hanno proiettato di tutto: da drammatici aumenti della mortalità legata al calore e danni economici a gravi interruzioni dell’agricoltura, impatti sull’innalzamento del livello del mare e perdite dovute a eventi meteorologici estremi più frequenti.

Lo scenario è apparso in migliaia di articoli accademici ed è diventato profondamente radicato nella ricerca sull’impatto climatico. Studi basati sull’RCP 8.5 sono stati citati in contenziosi climatici, piani di adattamento, quadri di investimento ESG e documenti politici governativi in tutto il mondo.

Immaginate un’azienda farmaceutica che vende un farmaco utilizzando un modello di valutazione del rischio che viene successivamente ritenuto irrealistico. Immaginate una banca che ristruttura il sistema finanziario utilizzando stress test basati su ipotesi successivamente riconosciute come implausibili. Immaginate pianificatori militari che giustificano ingenti spese utilizzando proiezioni di minacce che i loro stessi analisti non considerano più credibili.

Ci sarebbero inchieste, indagini e richieste di responsabilità. Eppure, quando uno degli scenari climatici più influenti della storia perde silenziosamente il favore, la reazione è in gran parte il silenzio.

Non ci sono scuse in prima pagina. Nessuna rivalutazione pubblica da parte delle organizzazioni mediatiche che hanno amplificato le proiezioni più allarmanti. Nessuna discussione seria sul fatto se ai cittadini sia stata data un’immagine equilibrata delle incertezze coinvolte.

Considerate alcune delle conseguenze:

I governi di tutto il mondo occidentale hanno dichiarato l’emergenza climatica.

Gli impegni “net-zero” sono stati inseriti nelle leggi.

I fondi pensione e le società di investimento hanno adottato quadri ESG.

I tribunali hanno preso sempre più in considerazione il contenzioso climatico.

Ai bambini in età scolare è stato detto che affrontavano una minaccia esistenziale.

Interi settori dell’economia sono stati riorganizzati attorno a ipotesi derivate da proiezioni climatiche.

Eppure, è stata prestata straordinariamente poca attenzione al fatto che uno degli scenari più influenti a sostegno di tali proiezioni non è più considerato da molti esperti come una rappresentazione realistica del futuro. Invece, la narrazione dell’emergenza climatica va semplicemente avanti.

Questo dovrebbe contare. Non perché il clima non cambi mai. Non perché la tutela ambientale non sia importante. Ma perché le politiche che colpiscono miliardi di persone sono state spesso giustificate utilizzando proiezioni costruite su questo quadro.

La questione va oltre la scienza del clima stessa. L’RCP 8.5 illustra una tendenza più ampia che è diventata sempre più comune nella società moderna. I modelli sono strumenti utili. Consentono ai ricercatori di esplorare possibilità e testare ipotesi. I problemi sorgono quando scenari ipotetici vengono trasformati in narrazioni politiche e quindi presentati come realtà probabili.

Ciò che resta è la conclusione. Alla fine, molte persone sono giunte a presumere che le sue proiezioni rappresentassero il futuro, piuttosto che un futuro ipotetico. Tuttavia, man mano che le domande sull’RCP 8.5 si accumulavano, è successa una cosa curiosa. Non c’è stato alcun grande confronto pubblico. Nessuna riflessione diffusa da parte dei media. Nessuna discussione seria sul fatto se il pubblico sia stato fuorviato riguardo alla probabilità di esiti climatici estremi. Invece, lo scenario ha semplicemente iniziato a svanire.

La narrazione dell’emergenza climatica è rimasta. L’agenda politica è rimasta. La retorica è rimasta. Solo lo scenario sottostante è cambiato silenziosamente. Questo dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore l’integrità scientifica.

Il problema sorge quando le istituzioni passano anni a promuovere una particolare narrazione e poi mostrano scarso interesse nell’esaminare se le ipotesi alla base di quella narrazione fossero solide. Soprattutto, solleva domande scomode su come le società moderne prendano le decisioni. Il punto centrale è se governi, organizzazioni mediatiche, aziende e istituzioni internazionali debbano costruire politiche attorno a modelli sempre più speculativi, presentando al contempo le loro conclusioni come realtà assodata.

Questa domanda va ben oltre il clima. Sta emergendo una nuova cultura tecnocratica in cui i modelli godono spesso di un’autorità maggiore rispetto all’osservazione diretta.

La scomparsa dell’RCP 8.5 dovrebbe quindi servire da avvertimento. Non solo riguardo alla scienza del clima. Ma riguardo alla governance stessa. Una società libera dipende da cittadini informati in grado di mettere in discussione le ipotesi e valutare affermazioni contrastanti. Non può funzionare correttamente se i modelli speculativi vengono ripetutamente trasformati in verità politiche indiscutibili.

La notizia climatica più importante del 2026 potrebbe essere la silenziosa ritirata dello scenario stesso che ha contribuito a plasmare gran parte della moderna narrazione dell’emergenza climatica. Forse è giunto il momento di porsi una domanda più ampia. Quante altre politiche sono attualmente costruite su modelli che le generazioni future potrebbero silenziosamente abbandonare a loro volta?

Mark Gerard Keenan è un ex esperto tecnico delle Nazioni Unite e uno scrittore indipendente che esamina l’intersezione tra scienza, tecnologia, finanza e potere. È l’autore di Climate CO2 Hoax, Censored History e When Models Replace Reality, dove esplora idee controverse e prospettive trascurate nella scienza moderna e nell’analisi storica. I suoi saggi sono pubblicati a livello internazionale, incluso su Substack (markgerardkeenan.substack.com), e il suo lavoro è archiviato su Reality Books.

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