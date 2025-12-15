Siamo di fronte a investimenti e debiti di scala mai vista prima (migliaia di miliardi in data center, chip, energia) concentrati in pochissime mani. Lo sviluppo sta procedendo a un ritmo folle e i progetti ad esso associati.

Google ha annunciato Project Suncatcher, un’iniziativa di ricerca che esplora la possibilità di trasferire i data center dedicati all’intelligenza artificiale in orbita terrestre.

Il seguente articolo è la trascrizione tradotta di questo video

*********************

L’IA è un sacco pieno di aria calda, un’operazione di gaslighting, uno schema Ponzi. Se credi anche solo per un secondo che l’eliminazione di tutti i posti di lavoro nella società porterà all’abbondanza e a un “Età dell’Oro”, sei pazzo. Se sotto l’amministrazione Biden ti sei preoccupato per l’immigrazione illegale che toglie posti di lavoro agli americani, pensa a questo: immagina uno tsunami di alieni digitali, centinaia di milioni, con capacità da Premio Nobel, che lavorano a velocità sovrumana 24 ore al giorno, per meno del salario minimo, e che sono pronti a prendere il controllo di ogni forma di lavoro cognitivo.Questi arcitencratici a Washington stanno accelerando la distruzione dell’America, utilizzando ciò che resta del nostro patrimonio rimanente. Non ripagheranno mai i debiti che hanno accumulato. Mai.

Grazie al nuovo ordine esecutivo di Trump, la Missione Genesis, i TechBros credono di poter socializzare i debiti mentre ci portano in un sistema basato su asset, fondato su blockchain e tokenizzazione. ⁃ Patrick Wood, Editore.

Le aziende tecnologiche si indebitano per centinaia di miliardi di dollari per costruire l’IA. Ma ecco la parte che non dicono: Scommettono con soldi che non hanno su una domanda che non esiste. Nello stesso mese in cui gli analisti lanciano l’allarme sulla bolla dell’IA, i Big Tech hanno appena accumulato una quantità record di debiti per finanziare l’espansione della loro infrastruttura IA.

Amazon raccoglie 15 miliardi di dollari. Google ha raccolto all’inizio di questo mese 25 miliardi di dollari negli USA e in Europa. Meta ha emesso in ottobre 30 miliardi di dollari in obbligazioni aziendali – dopo aver già accumulato 27 miliardi di debiti. Oracle, che ha già 104 miliardi di debiti, aggiunge altri 38 miliardi di debiti privati. Questo porta l’accumulo di debiti quest’anno a un livello record di oltre 6 trilioni di dollari.

La Tech finanzia questo boom dell’IA ora con denaro preso in prestito. Allo stesso tempo, vediamo persone come Michael Burry e Peter Thiel che vendono le loro azioni. Nvidia ha recentemente pubblicato i suoi utili, e inizialmente tutti hanno festeggiato. Secondo Nvidia, l’azienda ha registrato un fatturato record di 57 miliardi di dollari, un aumento del 62% rispetto all’anno precedente. Dopo questo annuncio, l’azione Nvidia è balzata di oltre il 5%.

Ma Michael Burry, l’uomo che ha predetto il crollo finanziario del 2008, ha criticato Nvidia su X. Afferma che l’azienda fa sembrare i suoi utili migliori di quanto non siano, prolungando l’ammortamento delle sue GPU. Questo fa parte di un pattern più ampio di accordi circolari sull’IA nel settore Big Tech, con OpenAI al centro.

Michael Burry e persino gli investitori di OpenAI mettono in dubbio come OpenAI intenda pagare questi accordi da miliardi di dollari, quando l’azienda perde denaro ogni mese.Intervistatore TV: “Quindi, penso che la domanda più grande che ho sentito tutta la settimana e che aleggia sul mercato sia: Come può un’azienda con 13 miliardi di dollari di fatturato impegnarsi in obblighi di spesa per 1,4 trilioni di dollari? Hai sentito le critiche, Sam.”Sam Altman: “Primo: Stiamo bene e generiamo più fatturato di quello. Secondo: Brad, se vuoi vendere le tue quote, ti trovo un acquirente.”

Ma torniamo alla serie di tweet di Michael Burry – la sua ultima domanda è la mia preferita: “Ancora una: OpenAI è qui il fulcro. Può qualcuno nominare il loro revisore contabile?”

Hedge fund e altri investitori istituzionali hanno venduto più di 67 miliardi di dollari nel 2025. Professionisti con informazioni privilegiate, dati e strumenti di analisi stanno uscendo.In effetti, la prima settimana di novembre ha segnato la più grande vendita netta di azioni Tech da due anni. Ma gli investitori normali continuano a investire. I Big Tech reggono l’intero valore del mercato azionario. Se non possono ripagare i loro debiti e la bolla dell’IA scoppia – chi pensiamo pagherà il conto?

I governi chiamano già l’IA un bene nazionale. Proprio come le banche nel 2008, ora è già “too big to fail” .Grazie a OpenAI, abbiamo recentemente appreso che queste aziende IA stanno parlando con il governo affinché i loro debiti siano coperti in caso di insolvenza sui prestiti. Ma anche se vengono salvate, i conti pensione saranno azzerati, i posti di lavoro persi e le case pignorate. Alla fine, siamo sempre noi contribuenti a pagare per ogni crisi finanziaria.

Michael Burry afferma che la domanda reale per l’IA è ridicolmente bassa. Quindi volevo capire: C’è affatto domanda per tutta questa infrastruttura IA che stanno finanziando?

Se ascolti aziende da miliardi di dollari come Google, naturalmente sì. In un recente meeting all-hands, il capo dell’infrastruttura IA di Google ha detto ai dipendenti che l’azienda deve raddoppiare la sua capacità di fornitura ogni sei mesi per soddisfare la domanda di servizi IA. È una domanda reale – o stanno solo scalando per integrare l’IA in tutti i loro prodotti? Come YouTube che offre un riassunto IA di un video o Gmail che vuole creare un riassunto IA di un’email. Riassunti IA per tutto. Ma secondo McKinsey, la maggior parte delle aziende sta ancora sperimentando. Quasi due terzi degli intervistati affermano che le loro organizzazioni non hanno nemmeno iniziato a scalare l’IA in tutta l’azienda. Uno studio IBM ha rilevato che negli ultimi tre anni i CEO dicono che solo il 25% delle iniziative IA ha prodotto i risultati attesi. Solo il 16% è stato scalato a livello aziendale.

OpenAI afferma che c’è un’enorme domanda per l’IA, ma i loro utenti sono principalmente persone normali, non aziende.

In un documento trapelato vediamo la strategia di OpenAI rispetto a Anthropic. Anthropic si concentra sulla vendita alle aziende e prevede di raggiungere il break-even entro il 2028. OpenAI, invece, vende principalmente a persone normali, la maggior parte delle quali usa l’account gratuito. OpenAI ha impegnato oltre 1,4 trilioni di dollari in accordi IA e ha 800 milioni di utenti attivi settimanali.

Per ripagare solo questi 1,4 trilioni di dollari, tutti gli 800 milioni di utenti dovrebbero pagare una tariffa una tantum di 1.750 dollari. Naturalmente è una semplificazione, ma mostra quanto denaro servono per questi accordi – denaro che non hanno. E questo presuppone che tutti gli 800 milioni di persone siano disposte a pagare una tariffa una tantum e non passino semplicemente a Gemini di Google – cosa che sta già accadendo, poiché OpenAI sta perdendo traffico web.

Persino la ricerca di Anthropic mostra che le aziende non stanno adottando l’IA. Dicono che l’adozione dell’IA tra le aziende statunitensi si è più che raddoppiata negli ultimi due anni – dal 3,7% nell’autunno 2023 al 9,7% nell’agosto 2024. Affermano che questo mostri una crescita rapida e che siamo ancora in una fase iniziale dell’adozione dell’IA.Ma poi ammettono che la grande maggioranza delle aziende statunitensi non usa l’IA nei loro processi produttivi.Ancora più sobrio: L’US Census Bureau traccia l’uso dell’IA in 1,2 milioni di aziende statunitensi. L’uso dell’IA nelle grandi aziende sta effettivamente diminuendo. Ogni dimensione aziendale è diminuita da luglio – tranne le aziende con uno a quattro dipendenti.

Non c’è da stupirsi che le aziende non adottino l’IA. Ti ricordi quando McDonald’s ha provato a usare l’IA al drive-thru? È stato un disastro: “Hai aggiunto bacon al mio gelato. Non voglio bacon.” “Il tuo totale è 7,62 alla cassa.” “Grazie.” “Non ho finito.” “Cosa posso fare per te?” “Puoi semplicemente ricominciare?” “Vuoi ricominciare?” “Sì.” “Okay. Cosa posso fare per te?” “Puoi rimuovere tutto dal menu? Oh mio Dio, cosa sta succedendo qui? Perché ci sono cinque McDoubles?”

La logica sembra essere: Tutti hanno bisogno di IA perché tutti stanno ottenendo IA. Stanno costruendo tutta questa infrastruttura IA per una domanda che semplicemente non esiste. Gli unici veri ricavi dall’IA avvengono all’interno dell’ecosistema Tech. Si finanziano a vicenda e condividono i ricavi. Alcuni sostengono che la tecnologia abbia bisogno di tempo per diffondersi. L’elettricità ha impiegato oltre 30 anni per raggiungere le fattorie remote. O quanto tempo ci è voluto perché ogni famiglia avesse un computer. Ma questo è come confrontare mele con arance. Oggi non dobbiamo più aspettare linee elettriche o internet. Siamo più connessi che mai e abbiamo già accesso all’IA.

ChatGPT è diventata l’app in più rapida crescita di tutti i tempi – 100 milioni di utenti in soli due mesi. Ma mentre alcuni di noi parlano con ChatGPT come con un migliore amico, i dati mostrano che le aziende non trovano un ritorno sull’investimento.

Molti casi d’uso sembrano soluzioni disperatamente in cerca di un problema. Inoltre, ignorano deliberatamente i costi sociali e ambientali. I data center aumentano le bollette dell’elettricità per tutti. Consumano enormi quantità d’acqua. Estraggono minerali da una Terra già esaurita. Nel frattempo, le aziende licenziano in massa i dipendenti e affermano di essere ora “AI-first”.

Quando le tecnologie hanno vantaggi chiari e immediati, senza enormi svantaggi, si diffondono rapidamente nel nostro mondo connesso. Il fatto che l’IA non si stia diffondendo nel mondo aziendale nonostante l’enorme hype e gli investimenti mostra un problema fondamentale nella proposta di valore di questa tecnologia. Quando parlo di Tech, è difficile non menzionare la politica e la disuguaglianza di ricchezza.

La Tech ha creato miliardari che ora infiltrano il nostro governo. Rappresentanti di entrambi i partiti hanno beneficiato enormemente da queste aziende Tech. Ironia della sorte, sono gli stessi rappresentanti che decidono su fusioni e acquisizioni – su quanto grande possa diventare la Tech. Quando queste corporazioni vogliono costruire un data center in una nuova città, sono i nostri rappresentanti a fare accordi privati con i miliardari. Sono i nostri rappresentanti in ogni stato ad approvare gli aumenti dei prezzi dell’elettricità. E saranno i nostri rappresentanti ad approvare il bailout quando queste aziende IA non potranno pagare i loro debiti, perché ora sono considerate un bene nazionale.

Nel frattempo, il governo ci dice che non c’è denaro per i benefici SNAP, la sicurezza sociale è scarsa, i benefici Medicare vengono ridotti. È tutto denaro nostro. Noi paghiamo nel sistema. Noi, il popolo, finanziamo una grande parte di questa infrastruttura IA – ma non possediamo nulla di essa. Non riceviamo profitti. Ma se falliscono, le perdite vengono socializzate, e improvvisamente c’è denaro per pagarle.

Stiamo già vedendo gli effetti dell’IA sulla società – e non sono buoni. Loro procedono a tutta velocità. Le persone non possono più permettersi la vita quotidiana: affitto, cibo, assistenza sanitaria. Ma i ricchi si sono isolati. Non hanno idea di come viva la maggior parte delle persone. È davvero noi contro i miliardari. E quando i miliardari sono al governo, il governo non lavora per noi. Perché alla fine, dall’IA non beneficiano le persone comuni – ma queste corporazioni.

A volte vorrei essere ingenuo come questa persona che crede alla narrazione dei CEO Tech: L’IA prenderà i nostri posti di lavoro in modo che possiamo vivere in una società senza lavoro. Una società in cui assistenza sanitaria e alloggio non sono legati all’occupazione. Dobbiamo solo guardare alla storia per vedere come va a finire. Certo, non avevano la tecnologia di oggi, ma le persone al potere hanno sempre sfruttato i lavoratori. Non stanno costruendo l’IA per servire la società. Stanno costruendo l’IA per arricchire ulteriormente se stessi – con l’obiettivo finale di sostituirci tutti un giorno.E usano i nostri soldi per farlo.

Fonte: KaBoom! Big Tech’s AI Debt Will Crash The Economy https://www.technocracy.news/kaboom-big-techs-ai-debt-will-crash-the-economy/ LETTO QUI

ivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.