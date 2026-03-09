“Israele ha costruito sistemi di targeting IA a Gaza – uccisioni approvate in 20 secondi, tasso di errore del 10% accettato”, ha detto un esperto. “Ora quegli stessi sistemi stanno operando sull’Iran… e c’è un’industria delle armi che fa IPO su questa base.”

Dopo l’uso senza precedenti da parte di Israele dell’intelligenza artificiale per selezionare obiettivi di bombardamento a Gaza, gli esperti stanno ora suonando l’allarme riguardo a ciò che un analista giovedì ha definito una mancanza di supervisione umana sull’uso israeliano dell’IA per il targeting in Iran.

“Le somiglianze tra il bombardamento israeliano di Gaza e Teheran stanno diventando sempre più forti”, ha detto giovedì su X Trita Parsi, vicepresidente esecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft. “In entrambi i casi, sembra che Israele stia usando l’IA senza alcuna supervisione umana”.

“Ad esempio, Israele ha bombardato un parco a Teheran chiamato ‘Police Park’”, ha aggiunto Parsi. “Non ha nulla a che fare con la polizia. Ma sembra che l’IA l’abbia identificato come obiettivo poiché Israele sta bombardando tutti gli edifici legati al governo. Nessuno in Israele si è preso la briga di verificare e scoprire che si tratta solo di un parco”.

Ispirandosi al gergo delle startup, il giornalista tecnologico Jacob Ward definisce l’uso ed esportazione da parte di Israele della tecnologia IA nell’era post-Gaza “beta letale”.

“Gaza è stato il prototipo”, ha spiegato Ward in un video postato questa settimana su Bluesky. “L’Iran è il lancio”.

“[È] un esperimento da laboratorio con fuoco vivo e munizioni reali su persone, che uccide persone, che crea un pipeline di prodotti esportabili nel resto del mondo, e che è diventato un grande industria in Israele …

Indagini precedenti hanno dettagliato come l’IDF utilizzi Habsora, un sistema IA israeliano che può selezionare automaticamente obiettivi per attacchi aerei a una velocità esponenzialmente maggiore che mai prima. Una fonte dell’intelligence israeliana ha affermato che la tecnologia ha trasformato l’IDF in una “fabbrica di assassinii di massa” in cui “l’enfasi è sulla quantità e non sulla qualità” delle uccisioni.

Gli errori erano quasi inevitabili, ma i critici esperti sostengono che la politica israeliana abbia peggiorato le cose. Nelle tense ore successive all’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, ufficiali dell’IDF di medio rango sono stati autorizzati a ordinare attacchi non solo contro comandanti senior di Hamas, ma contro qualsiasi combattente del gruppo di resistenza, indipendentemente dal rango.

Secondo un’indagine del New York Times, agli ufficiali dell’IDF era anche permesso rischiare fino a 20 vite civili per ogni attacco aereo, e fino a 500 vite di non combattenti al giorno. Anche quel limite è stato revocato dopo soli pochi giorni. Gli ufficiali potevano ordinare qualsiasi numero di attacchi che ritenevano legali, senza limiti sul danno civile.

Comandanti senior dell’IDF a volte approvavano attacchi che sapevano poter uccidere più di 100 civili se l’obiettivo era considerato di alto valore. In un attacco aereo assistito dall’IA mirato a un comandante senior di Hamas, l’IDF ha sganciato multiple bombe da 2.000 libbre fornite dagli USA, che possono radere al suolo un intero isolato cittadino, sul campo profughi di Jabalia nell’ottobre 2023.

Quel bombardamento ha ucciso almeno 126 persone, 68 delle quali bambini, e ferito altre 280. Hamas ha detto che quattro ostaggi israeliani e tre internazionali sono stati uccisi anche nell’attacco.

Il Washington Post ha riportato mercoledì che l’esercito USA in Iran ha “sfruttato l’intelligenza artificiale più avanzata che abbia mai usato in guerra, uno strumento che potrebbe essere difficile per il Pentagono abbandonare anche mentre recide i legami con l’azienda che l’ha creato”.

Secondo il Post, il Maven Smart System di Palantir – che contiene il modello linguistico Claude AI di Anthropic – avrebbe aiutato i comandanti USA a selezionare 1.000 obiettivi iraniani nelle prime 24 ore di guerra da solo.

Gli esperti esortano a un approccio più cauto all’uso dell’IA militare. Paul Scharre, vicepresidente esecutivo del Center for a New American Security, ha detto al Post che “l’IA sbaglia… Abbiamo bisogno di umani per controllare l’output dell’IA generativa quando in gioco ci sono vite umane”.

Non è noto pubblicamente se l’IA sia stata usata in connessione con i massacri più letali della guerra attuale contro l’Iran, che ha lasciato più di 1.000 iraniani morti, inclusi circa 175 bambini e altri uccisi da ciò che i primi soccorritori e parenti delle vittime hanno detto essere stato un attacco a doppio colpo su una scuola femminile sabato scorso nella città meridionale di Minab.

La scorsa settimana, Trump ha ordinato a tutte le agenzie federali, inclusi il Dipartimento della Difesa, di smettere di usare tutti i prodotti Anthropic, apparentemente in rappresaglia per il rifiuto dell’azienda con sede a San Francisco di consentire un uso governativo e militare illimitato della sua tecnologia per timori che potesse essere usata per sorveglianza di massa degli americani e in sistemi di armi automatizzati, noti anche come “robot killer”.

Trump ha dato al Pentagono sei mesi per eliminare i prodotti Anthropic, permettendo il loro uso continuato nella guerra in Iran in attesa di sostituzioni.

Project Nimbus – un contratto da 1,2 miliardi di dollari per cloud computing e IA firmato nel 2021 tra il governo israeliano, Amazon Web Services e Google Cloud – fornisce infrastruttura cloud, strumenti IA e storage dati per l’IDF e altre agenzie. L’accordo proibisce a Google o Amazon di rifiutare servizi al governo, esercito o agenzie di intelligence israeliane.

Accademici e giuristi si riuniscono questa settimana a Ginevra, in Svizzera – con un secondo round di quattro giorni che inizia il 31 agosto – per una conferenza sponsorizzata dalle Nazioni Unite sui sistemi di armi autonome letali.

I partecipanti stanno esaminando i rischi posti dai robot killer che possono selezionare ed impegnare obiettivi senza un controllo umano significativo. Stanno anche studiando le implicazioni legali, militari e tecnologiche dei sistemi di armi autonome e lavorando per costruire un consenso internazionale sulla regolamentazione.

“Il fallimento attuale nel regolamentare la guerra con IA, o nel metterla in pausa fino a un accordo sull’uso legale, sembra suggerire che la proliferazione della guerra con IA sia imminente”, ha detto giovedì a Nature Craig Jones, geografo politico alla Newcastle University in Inghilterra che ricerca il targeting militare, in un’intervista a Nicola Jones di Nature.

Mentre alcuni sostenitori dei sistemi di armi IA affermano che il loro uso ridurrà il danno civile, Jones ha sottolineato che “non ci sono prove che l’IA riduca le morti civili o le decisioni di targeting errate – e potrebbe essere vero il contrario”.

FONTE https://www.commondreams.org/news/us-israel-ai-iran

