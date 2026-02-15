“Lo dice la scienza” (o “la scienza è chiara/univoca”) è diventato un vero e proprio mantra retorico, usato molte volte per chiudere dibattiti senza approfondire. Che la scienza – intesa come produzione, selezione e diffusione della conoscenza – sia influenzata da interessi dominanti è semplicemente una realtà. Non è una teoria del complotto, ma un fenomeno documentato da decenni in vari campi. Il “consenso scientifico” che ci viene presentato non è neutrale e ancor meno la verità che viene regolarmente associata ad esso: è il risultato di ciò che propongono coloro che dispongono della maggior parte delle risorse per il finanziamento, la pubblicazione e la promozione.

******************

In una serie di post su X, ScienceGuardians ha rivelato che Jeffrey Epstein, Bill Gates e altri legati alla Gates Foundation sono stati fondamentali nel finanziare ResearchGate, un portale online di ricerca scientifica. Secondo ScienceGuardians, la piattaforma è stata sviluppata “come un’impresa for-profit per fare soldi facili dalla scienza” — con l’intento di “controllare il flusso delle idee scientifiche”.

di Michael Nevradakis, Ph.D.



Jeffrey Epstein e Bill Gates miravano a trarre profitto da — e a esercitare influenza su — l’editoria scientifica e il discorso online, secondo informazioni contenute nei “Epstein Files” rilasciati il mese scorso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.​

In una serie di post su X, ScienceGuardians ha rivelato che Epstein, Gates e figure legate alla Gates Foundation sono stati strumentali nel finanziare ResearchGate, un portale online di ricerca scientifica.

Finanziamenti nei “Epstein Files”

I “Epstein Files” contengono un “riassunto di fondo” pubblicato nel 2014 da Biosys Capital Partners. Il rapporto elenca aziende “all’intersezione di medicina, scienze della vita e tecnologia digitale” considerate obiettivi di investimento attraenti.​

Il riassunto menziona ResearchGate, notando che Gates ha fornito 10 milioni di dollari di finanziamento a ResearchGate nel 2013. Questo faceva parte di un round di finanziamento guidato da Gates che ha attratto 35 milioni di dollari in investimenti.​

Il riassunto del fondo affermava che ResearchGate mirava a “connettere ricercatori e scienziati … per condividere, scoprire, utilizzare e distribuire risultati”.​

Ma secondo ScienceGuardians, la piattaforma è stata in realtà sviluppata “come un’impresa for-profit per fare soldi facili dalla scienza” — con l’intento di “controllare il flusso delle idee scientifiche” ed esercitare influenza sul discorso scientifico.

Influenza sugli algoritmi e priorità

Karl Jablonowski, Ph.D., senior research scientist per Children’s Health Defense (CHD), ha dichiarato che l’investimento di Gates in ResearchGate nel 2013 faceva parte di un’onda di investimenti in piattaforme online in quel periodo. Ha detto che investitori come Gates riconoscevano l’influenza che potevano esercitare sugli algoritmi di quelle piattaforme.​

“Nel 2013, la monetizzazione dei gruppi sociali era di moda, quindi forse l’investimento di Gates era puramente per entrate da click pubblicitari e headhunter”, ha detto Jablonowski. “Tuttavia, il potere di dirigere le menti consolidate del futuro della scienza è molto più redditizio. È il potere di scrivere gli algoritmi”.​

L’epidemiologo e ricercatore in sanità pubblica M. Nathaniel Mead, la cui ricerca è stata censurata da riviste scientifiche, ha detto che il finanziamento di Gates a ResearchGate “può influenzare le priorità della piattaforma, ponendo maggiore enfasi su funzionalità allineate con la salute globale e i vaccini”.​

“Gates potrebbe promuovere criteri di ponderazione che favoriscono grandi trial clinici pharma/biotech rispetto a studi osservazionali più piccoli focalizzati su prevenzione e promozione della salute tramite stili di vita e strategie non brevettabili”, ha affermato Mead.​

Attrazione di Big Pharma e riviste chiave

Gates ed Epstein hanno aiutato ad attrarre investitori e inserzionisti — inclusa Big Pharma — su ResearchGate, promettendo ritorni sostanziosi.​

Il riassunto del fondo Biosys del 2014 elenca come managing partner Boris Nikolic, consigliere scientifico e tecnologico capo di Gates. Nei “Epstein Files” c’è un accordo di agosto 2013 tra Gates ed Epstein, in cui Gates richiedeva che Epstein “servisse personalmente” come rappresentante di Nikolic.​

Secondo un documento del settembre 2013, Nikolic poteva guadagnare tra 2,5 e 100 milioni di dollari — a seconda dell’aumento del valore di ResearchGate. Questo creava “una enorme motivazione” per promuovere ResearchGate, ha scritto ScienceGuardians.​

Nel 2017, Gates ha partecipato a un nuovo round di finanziamento per ResearchGate che ha raccolto 52,6 milioni di dollari. Gli investitori includevano Goldman Sachs e il Wellcome Trust, guidato da Jeremy Farrar, Ph.D., architetto di politiche chiave dell’era pandemica COVID-19 e ora direttore generale assistente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.​

“Epstein era nella looped”, ha scritto ScienceGuardians. In una serie di email tra Nikolic ed Epstein nel 2014, i due discutevano informazioni privilegiate su ResearchGate e modi per promuoverne l’hype. Per attrarre il supporto di Epstein, Nikolic gli inviò recensioni positive della stampa.​

Questi sforzi sembrano aver avuto successo. Nei “Epstein Files” c’è un piano aziendale di ResearchGate del 2013 che elenca diverse aziende farmaceutiche e di tecnologia sanitaria, inclusi Roche e General Electric, come inserzionisti.​

Gates ed Epstein hanno anche aiutato a ottenere partnership con editori di riviste scientifiche principali, inclusa Nature. Pubblicata da Springer Nature, è considerata uno dei “giganti” dell’editoria medica e scientifica.​

Altre pubblicazioni Springer includono Politico, Springer Health, Nature, BioMedCentral, Scientific American e Nature Medicine — editrice del famoso articolo “Proximal Origin” del 2020, usato per sostenere che SARS-CoV-2 aveva origine naturale.​

“Proximal Origin” è stato usato per screditare i sostenitori della teoria della “fuga dal laboratorio” sull’origine del COVID-19. Funzionari governativi, inclusi Dr. Anthony Fauci, e media mainstream hanno citato ampiamente l’articolo, che non è stato ritrattato.​

L’anno scorso, l’amministrazione Trump ha avviato un’indagine contro l’editore di Nature Medicine, esaminando se la rivista avesse permesso a Fauci e altri funzionari sanitari pubblici di influenzare le conclusioni dell’articolo in cambio di finanziamenti.​

“Quando ne avevamo più bisogno, gli scienziati liberi erano rari”

Secondo ScienceGuardians, gli editori scientifici tradizionali inizialmente si opposero all’influenza di ResearchGate — prima di optare per collaborare con la piattaforma.​

“ResearchGate possiede il ‘flusso finale’: Dopo la pubblicazione, gli utenti caricano milioni di PDF completi … permettendo a chiunque di leggere gli articoli gratuitamente e aggirando i paywall costosi”, ha scritto ScienceGuardians.

Diversi editori scientifici hanno citato in giudizio ResearchGate, ma hanno raggiunto un accordo nel 2023 con una “soluzione per supportare i ricercatori“. Alcuni editori hanno da allora sviluppato partnership con ResearchGate, inclusi accordi con Springer Nature e Cambridge University Press.​

“Bottom line: Quando una piattaforma controlla come la ricerca è vista e condivisa su vasta scala, gli editori devono collaborare — partner, compromettersi o perdere traffico/rilevanza”, ha scritto ScienceGuardians. “Chi possiede ResearchGate … può silenziosamente pressare i gatekeeper stessi”.​

Alcuni ricercatori hanno accusato le riviste Springer di rifiutare o ritrattare articoli che mettono in discussione le narrazioni prevalenti sulla pandemia COVID-19. Jablonowski ha detto che tale censura ha soffocato il discorso scientifico:

“Nell’ambito della pandemia COVID-19, quando ne avevamo più bisogno, gli scienziati dal libero pensiero erano rari. Mascherine, gomitate, distanziamento sociale e terapia genica sperimentale ribattezzata vaccini erano di moda, e il discorso era soppresso, deplatformato e vilipeso. I vaccini per l’infanzia scarsamente testati per la sicurezza … sono esplosi in popolarità.

“Il discorso scientifico è stato imbavagliato e silenziato. Senza discorso, non c’è scienza, non ci sono risposte e non ci sono giustificazioni”.

Controllo algoritmico sul discorso scientifico

Secondo ScienceGuardians, la censura scientifica può essere ottenuta non solo ritraendo o rifiutando articoli, ma attraverso il controllo degli algoritmi che determinano quali articoli ottengono ampia visibilità — e quali no.​

“Perché miliardari come Gates & Epstein bramano questo tipo di potere? Possedere un hub come ResearchGate permette loro di plasmare quale ricerca esplode sotto i riflettori — e quale svanisce silenziosamente”, ha scritto ScienceGuardians.

Mead ha concordato. “L’impatto più insidioso su questo aspetto di esposizione potrebbe essere sulle scelte algoritmiche … cosa viene raccomandato o evidenziato — cioè, quali campi o argomenti guadagnano più visibilità online senza sopprimere gli altri apertamente. È una forma sottile di controllo narrativo”.

Una ricerca peer-reviewed pubblicata nel 2022 ha rilevato che i ricercatori hanno affrontato “una vasta varietà di tattiche di censura e soppressione durante la pandemia COVID-19, ‘a causa delle loro posizioni critiche e non ortodosse sul COVID-19‘”. Queste tattiche includevano “ritrattazione di articoli scientifici dopo la pubblicazione”.​

Un libro del 2023, “The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire”, ha criticato l’influenza di figure come Gates nell’editoria scientifica. Una recensione del 2024 pubblicata su Nature affermava che la dispersione di questi fondi è “guidata principalmente dagli interessi personali di un pugno di super-ricchi”.​

“Non è censura pesante — è una guida sottile, invisibile di idee, tendenze e ‘verità'”, ha scritto ScienceGuardians.​

Jablonowski ha concordato. “Il controllo algoritmico è controllo autoritario, e largamente senza accountability”. Lo ha paragonato alla censura Big Tech dell’era pandemica.

“Con pochi ritocchi agli algoritmi, Facebook e Google sono stati in grado di dirigere e controllare le informazioni consumate dalla maggior parte degli americani durante la pandemia: Google, YouTube, Facebook, Instagram, ecc. — da cui CHD è stata bandita o shadow-bannata“, ha detto Jablonowski.​

Articoli correlati in The Defender

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., con base ad Atene, Grecia, è un senior reporter per The Defender e conduttore di “The Defender In-Depth” su CHD.TV

Traduzione PerplexityAI

FONTE https://childrenshealthdefense.org/defender/jeffrey-epstein-bill-gates-financed-researchgate-control-scientific-discourse/?utm_source=cc&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20260213

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.