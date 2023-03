Rheinmetall: guerre a zero emissioni di CO2! Ecologicamente compatibili contro la Russia!



Un articolo di Werner Rügemer

Il più grande produttore di armi della Germania non produce armamenti, ma “mobilità ecologica” – e tra l’altro non è affatto tedesco.

Il Gruppo Rheinmetall, già proficuamente al servizio del Kaiser Wilhelm e di Adolf Hitler e risorto nella Repubblica Federale Tedesca con il presidente della CDU e cancelliere fondatore Konrad Adenauer (per la guerra degli Stati Uniti contro la Corea, per la Bundeswehr), produce veicoli blindati cingolati, sistemi di torrette, armi di grosso e medio calibro e munizioni per il Leopard e altri carri armati, sistemi aerei antiaerei e senza pilota, equipaggiamenti per sottomarini, sistemi di propulsione militare. Il settore dei pezzi di ricambio è fiorente in tutti i continenti. Contro il carro armato rivale Leopard, Rheinmetall sta sviluppando il proprio carro armato KF51 Panther, per il quale è prevista una fabbrica in Ucraina.

“Un’azienda di mobilità rispettosa dell’ambiente

Rheinmetall è diventata parte integrante della strategia statunitense. E BlackRock non è solo azionista di Rheinmetall, ma anche delle più importanti aziende di armamenti dell’UE, come Leonardo (Italia) e BAE Systems (Regno Unito) e, naturalmente, della top ten del complesso militare statunitense, come Boeing, Lockheed, Raytheon, General Dynamics. BlackRock è anche rappresentata nel governo degli Stati Uniti con due manager – a partire dal presidente Barack Obama e ora di nuovo sotto Joe Biden – ed è quindi anche una parte bellica in tutte le guerre e le esportazioni di armi che hanno origine negli Stati Uniti e sono promosse da questi ultimi, direttamente o indirettamente.

E dalla fine del 2022, BlackRock è allo stesso tempo un consulente ufficiale del governo ucraino, in particolare per la “ricostruzione” dell’Ucraina dopo la guerra: questa “ricostruzione”, che ora viene preparata e coordinata da BlackRock, azionista di Rheinmetall, si rivelerà tanto più redditizia quanto più lunga e redditizia sarà la guerra, che viene fornita anche da Rheinmetall, e quindi quanto più possibile verrà distrutta in anticipo.

Tuttavia, pubblicamente, anche sul suo sito web, Rheinmetall non parla affatto di armamenti. L’azienda di armamenti non produce affatto armamenti. Si legge invece: “Rheinmetall è un gruppo tecnologico integrato per una mobilità ecologica”.

Un’altra immagine di sé recita: “Rheinmetall – Un gruppo tecnologico internazionale integrato”. E cosa fa un gruppo del genere? Sviluppa “soluzioni innovative per un futuro sicuro e vivibile”. I sistemi di difesa aerea e di mimetizzazione rientrano nella categoria “Wirkmittel”. E Rheinmetall promette: entro il 2035 saremo “neutrali al CO2”!

Questo è il modo in cui viene messo in scena: Il militare non è militare, ma una suddivisione della mobilità generale – mobilità verde, naturalmente. In borsa, Rheinmetall è occultata sotto la voce “beni industriali”. Lì, il produttore di carri armati, cannoni e munizioni si colloca innocuamente accanto ai produttori di macchinari e prodotti in vetro.

Un’azienda di proprietà degli Stati Uniti

Oltre a questa azienda dipinta di verde, c’è la caratteristica più importante: il produttore di armi “tedesco” Rheinmetall non è affatto tedesco. È di proprietà di investitori statunitensi. Ma questo non è dichiarato da nessuna parte nelle relazioni annuali dell’azienda.

I soliti portali di borsa documentano: 9 dei 10 principali azionisti di Rheinmetall hanno sede negli USA, nell’ordine: Harris Associates, Wellington, Capital World, Fidelity, LSV, Vanguard, BlackRock, Dimensional, BKF. Il fondo sovrano norvegese Norges, finanziato dal petrolio, è l’unico azionista non statunitense: di recente si è dato da fare per la tutela dell’ambiente e della società e ha ridotto le sue partecipazioni nel settore degli armamenti, ma non riesce a tenere le sue dita oleose lontane da questo lucroso business, soprattutto ora.

Anche altre società DAX come Bayer, Daimler, Deutsche Bank hanno importanti azionisti tedeschi e investitori provenienti da Qatar, Singapore, Kuwait o Cina – ma nessuno di questi è presente in Rheinmetall. Inoltre, la maggior parte dei 9 azionisti statunitensi sono essi stessi intrecciati tra loro in termini di azionariato[1] e quindi formano il gruppo dei principali proprietari di Rheinmetall, in misura sproporzionata rispetto a qualsiasi altro gruppo DAX e MDAX.

Inoltre, i già citati azionisti Capital World, Fidelity, Vanguard, Dimensional e BlackRock, nonché altri investitori statunitensi come John Hancock e SEI, detengono ancora partecipazioni in Rheinmetall attraverso fondi speciali. Questo aumenta ulteriormente il dominio degli Stati Uniti.

Tra questi azionisti, tuttavia, le quote fluttuano costantemente perché le azioni sono oggetto di speculazione a secondo del mercato azionario e della situazione bellica, attraverso vendite e acquisti rapidi. Come si evince dalle notifiche dei diritti di voto previsti dalla legge, BlackRock, ad esempio, aveva già raddoppiato la sua quota al 4,99% nell’anno precedente la guerra, il 2021. E pochi mesi dopo l’inizio della guerra, il 5 luglio 2022, BlackRock ha quasi raddoppiato nuovamente la sua quota, portandola all’8,28%.

“Azionisti “non identificati

Il gruppo nasconde tutti questi azionisti al pubblico tedesco: nelle relazioni annuali non sono tutti menzionati per nome, ma solo riassunti anonimamente come un numero alla voce “azionisti istituzionali”. Secondo l’ultima relazione annuale 2021 pubblicata, la maggior parte di questi azionisti anonimi proviene dagli Stati Uniti, precisamente 42. Seguono 23 di questi azionisti anonimi dall'”Europa” e 3 senza nome dal “resto del mondo”, per un totale di 68.[2]

E dopo questi 68 senza nome seguono altri 31 azionisti che appaiono o scompaiono sotto altre forme di anonimato. Si inizia con 17 “azionisti privati”. Poi tre azionisti sono elencati come “altri azionisti”, ovviamente anch’essi senza nome.

E poi, secondo la relazione annuale, ci sono altri 11 azionisti. Anche in questo caso formano una categoria a sé stante: sono descritti come “non identificati”. Azionista “non identificato”: un’etichetta rivelatrice, non è vero?

Quindi: presto sarà possibile identificarsi alla polizia come “privato cittadino” durante una manifestazione? O come “altro” cittadino? E sarà sufficiente, come alla Rheinmetall? Oppure potremmo farlo alla prossima manifestazione, per esempio davanti alla sede della Rheinmetall in Rheinmetall-Platz 1 a Düsseldorf: qui, cittadini “non identificati” manifestano e dipingono un grande slogan di pace e i nomi dei proprietari statunitensi sulla facciata, completamente privi di CO-2: questo deve essere possibile allora, sotto la protezione della polizia tedesca, giusto?

E poi ci sono i profittatori senza volto e senza nome.

Wellington, BlackRock & Co. trasferiscono la maggior parte dei profitti di Rheinmetall ai loro super-ricchi investitori. Per loro, Wellington, BlackRock & Co. offrono ulteriori forme di anonimato e di mimetismo.

La Wellington di Boston/USA possiede il 5,09% delle azioni Rheinmetall. Il loro valore attuale è di circa 500 milioni di euro. Wellington ha ottenuto il capitale per acquistare queste azioni da circa 115 investitori super-ricchi. Wellington trasferisce loro i profitti annuali, deducendo una commissione.

In questo modo, Wellington trasferisce i profitti di Rheinmetall a società di comodo in paradisi finanziari che appartengono al sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti. Attraverso le società di comodo, gli investitori sono resi anonimi, senza nome e senza volto, spersonalizzati. Nelle isole caraibiche Cayman, ad esempio, le società di comodo High Haith Investors (Cayman) II Ltd, Strategies Master Fund (Cayman) L.P. e Elbe Investors (Cayman), nonché Wellington Management Hong Kong Ltd, servono come costrutti di anonimizzazione.

L’azionista di Rheinmetall, BlackRock di New York, possiede l’8,28% delle azioni – almeno così era il 5 luglio 2022 – che valgono circa 800 milioni di euro. BlackRock ha ottenuto il capitale per acquistare queste azioni da circa 155 investitori super-ricchi. Le società di comodo in cui vengono trasferiti i profitti di questi super-ricchi spersonalizzati si chiamano, ad esempio, BlackRock Jersey International Holdings L.P. nell’isola britannica di Jersey, SAE Liquidity Fund nelle Isole Cayman e BlackRock Luxembourg Holdco nello Stato fondatore dell’UE, il Lussemburgo.

In questo modo, i profittatori clandestini di armamenti e di guerra vengono resi irriconoscibili e deresponsabilizzati per l’opinione pubblica, per gli uffici fiscali competenti e per le autorità di vigilanza finanziaria. Tra questi, ovviamente, potrebbero esserci investitori tedeschi, teoricamente anche membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza di Rheinmetall, nonché, ad esempio, lobbisti degli armamenti nel Bundestag.

Mi chiedo se un partito rappresentato nel Bundestag sarà mai così “coraggioso” da presentare un’interrogazione parlamentare al governo federale, sull’evasione fiscale organizzata o anche su altre attività di Rheinmetall e dei suoi azionisti.

Approvato in modo superbo dalla legge tedesca sulla compartecipazione

Vari manichini tedeschi assicurano che tutto mantenga il suo bell’aspetto sostenibile tedesco. Essi popolano il ben finanziato Comitato Esecutivo e il Consiglio di Sorveglianza. A differenza degli azionisti, sono tutti correttamente citati nella relazione annuale di Rheinmetall con i loro nomi, titoli e altri dettagli.[3] La relazione annuale di Rheinmetall ne è un buon esempio.

Il Presidente del Comitato esecutivo è Armin Pappberger (Amministratore delegato). Altri membri del Comitato esecutivo: Dagmar Steinen (Chief Financial Officer & Director), Michael Salzmann (Chief Compliance Officer), Philipp von Brandenstein (Head Corporate Communication), Peter-Sebastian Krause (Member Management Board), Dirk Winkels (Head Investor Relations) e Dr. Rolf Giebeler (General Counsel).

Il presidente del consiglio di sorveglianza è il dott. Ulrich Grillo, responsabile di Grillo-Werke e Rheinzink GmbH e tuttora membro del consiglio di sorveglianza di EON. Gli altri membri del capitale: la professoressa Susanne Hannemann dell’Università di Scienze Applicate di Bochum e presidente di Pfeiffer Vacuum Technologie, la dottoressa Britta Giesen, i professori Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak e Dr. Andreas Georgi rispettivamente dell’Università Tecnica di Berlino e dell’Università di Monaco. Il Dr. Ing. Klaus Dräger proviene dal consiglio di amministrazione della BMW AG, e anche un ex ministro della Difesa della CDU, il Dr. Franz-Josef Jung, fa parte della lista. Titoli accademici a bizzeffe, tutti seri.

Lo stesso numero di sindacati e comitati aziendali è rappresentato nel consiglio di vigilanza. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è il Dr. Daniel Hay. È direttore scientifico dell’Istituto per la cogestione e la governance aziendale della Fondazione sindacale Hans Böckler (HBS).

Altri membri sono i consiglieri di fabbrica Dagmar Muth (Rheinmetall Defence), Ralf Bolm (Rheinmetall Waffe Munition), Dr Michael Mielke (Pierburg Berlin), Markus Schaubel (Rheinmetall Automotive) e Sven Schmidt (presidente del consiglio di fabbrica del gruppo), nonché Barbara Resch dell’IG Metall.

Quindi alla Rheinmetall non c’è alcun antisindacalismo e nessuna violazione dei diritti di co-determinazione come in molte altre aziende in Germania o in aziende statunitensi come Amazon, dove Wellington, BlackRock&Co sono anche azionisti di riferimento. Al contrario: nell’azienda statunitense di armamenti Rheinmetall la cogestione tedesca è al suo meglio.

Qui, nell’area pubblica, tutto viene fatto in modo supercorretto e doveroso secondo la legge tedesca. La germanità è simulata, mentre dietro le quinte le cose sono ben diverse.



Una società senza confini e senza leggi

“Siamo ovunque nel mondo”: questo è il motto dell’azienda statunitense Rheinmetall.

Questo è il motto di uno Stato proprietario. Anche se gli Stati Uniti non conducono guerre, manovre, operazioni speciali e simili, l’esercito americano è costantemente attivo in tutto il mondo con 857 basi militari al di fuori del territorio nazionale: Negli Stati membri delle alleanze militari guidate dagli USA, in dieci Stati europei della NATO come la Germania, in territori annessi come le Hawaii, Guantanamo, Guam e decine di altri Stati e territori,[4] con gli incrociatori e i sottomarini, gli aerei da trasporto e i jet da combattimento, i bombardieri, i droni, i satelliti, i carri armati, le jeep, i camion (tutti non ancora completamente privi di CO-2).

Per rifornire tempestivamente e localmente questa operazione militare globale, Rheinmetall dichiara di gestire 133 siti in 33 Paesi e di effettuare consegne in altri 139 Paesi. Le sedi e i clienti sono ovunque l’esercito statunitense sia principalmente presente e operativo. In Germania, l’azienda statunitense ha 42 sedi. Ci sono 45 siti Rheinmetall nei Paesi NATO e (ancora) non NATO in Europa. Ma il gruppo statunitense è presente anche nella “neutrale” Svizzera, dove è stata rilevata una parte dell’azienda di difesa di lunga data Oerlikon.

Con la dichiarazione di inimicizia del Presidente degli Stati Uniti Obama nei confronti della Cina, l’americanizzazione è proseguita: sono stati aggiunti 18 siti in Asia, in Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2014, Rheinmetall ha assunto l’ex ministro federale per la cooperazione e lo sviluppo economico, Dirk Niebel (FDP), come consulente strategico. Sedi di produzione e fornitura si trovano anche in Sudafrica, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Nel continente americano ci sono 15 stabilimenti, di cui 10 negli Stati Uniti, più che in qualsiasi altro Paese al di fuori della Germania.

Rheinmetall ha esperienza nell’aggirare i controlli sulle esportazioni di armi, già sempre più allentati sotto le cancellerie di Angela Merkel, ad esempio creando filiali in altri Stati come Stati Uniti, Italia e Austria.[5]



Stretta collaborazione con le aziende statunitensi produttrici di armi

Rheinmetall ha accelerato la sua ascesa durante la guerra in Ucraina. Nel 2021, ad esempio, è stato acquistato il produttore spagnolo di munizioni Expal, in modo da poter consegnare ancora più munizioni al fronte. Nel 2022 sono stati investiti 700 milioni di euro per aumentare la produzione del 10%. Una nuova fabbrica è in costruzione in Ungheria.[6]

Rheinmetall è diventata un partner di cooperazione della più grande azienda di difesa statunitense. Per il nuovo caccia F-35 della Lockheed, Rheinmetall è autorizzata a costruire la sezione centrale lunga 6,5 metri tra la cabina di pilotaggio e la coda. Ciò ha facilitato il governo tedesco nell’acquisto di questo costoso jet in occasione della guerra in Ucraina, inizialmente tre dozzine. Questo è anche un invito agli altri Stati europei membri della NATO a rinunciare ai propri sviluppi e ad acquistare il prodotto Lockheed Rheinmetall.

Le innovazioni tecnologiche vengono portate avanti da altre aziende statunitensi. American Rheinmetall Vehicles (ARV) ha sviluppato il sistema di propulsione elettrica eGenForce per la nuova generazione del carro armato principale statunitense Abrams con trasmissione Allison: Il motore può essere commutato in una propulsione ecologica senza CO2 quando è necessario sul campo di battaglia: In questo modo il motore non fa rumore, non emette calore ed è più difficile da individuare dai droni nemici.

Nuova fabbrica di carri armati in Ucraina

Rheinmetall vuole sostituire gradualmente il costruttore tedesco di carri armati Krauss Maffei Wegmann (KMW), che è di proprietà di alcuni clan di oligarchi tedeschi e che produce il precedente carro armato principale tedesco Leopard. Rheinmetall sta lavorando allo sviluppo del proprio carro armato KF51 Panther.

Il 4 marzo 2023, il CEO Pappberger ha annunciato: Stiamo negoziando con il governo Selensky la costruzione di un nuovo stabilimento di carri armati in Ucraina: “I colloqui sono promettenti, spero in una decisione nei prossimi due mesi”[7]. L’Ucraina sarebbe il primo cliente.[8] Questo chiarirebbe anche la sostituzione del Leopard da competizione KMW e tutto sarebbe in mano agli Stati Uniti.

Il nuovo stabilimento di carri armati non sarebbe probabilmente pronto per la produzione prima di due anni. Ma la guerra contro la Russia (e non solo) è impostata a lungo termine, indipendentemente dall’esito della guerra in corso.

Il governo corrotto e irrimediabilmente iperindebitato dell’Ucraina, il Paese più impoverito d’Europa anche prima della guerra, sta conducendo per conto degli Stati Uniti la guerra per procura contro la Russia, preparata da tempo. Decine di migliaia di soldati e donne ucraini sono già stati sacrificati sull’altare dei “valori occidentali” da Selensky, Biden, Scholz, von der Leyen, Baerbock e BlackRock & Co. e questo continuerà. Questo si inserisce anche nella politica estera “femminista” del ministro degli Esteri tedesco, non è vero?



Questa logica disumana e perversa è una delle tante ragioni per avviare finalmente i negoziati per il cessate il fuoco e la pace?

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

FONTE https://www.nachdenkseiten.de/?p=94775

