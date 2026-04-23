Jacob Nordangård analizza il meeting Bilderberg 2026 (tenutosi dal 9 al 12 aprile 2026 al Salamander Hotel di Washington D.C., tra la Casa Bianca e il Pentagono) come un momento in cui le élite finanziarie e tecnologiche stanno preparando il terreno per possibili “black swan events”.

L’agenda del Bilderberg 2026 includeva temi come “Future of Warfare”, “Arctic Security”, “Energy Diversification”, Russia/Ucraina, Medio Oriente, Cina…

C’è stato un grande silenzio intorno al vertice. La copertura mainstream è stata praticamente inesistente. Il Guardian (14 aprile 2026) ha scritto apertamente che «è un mistero perché la stampa fallisca così spettacolarmente nel parlare del Bilderberg», nonostante l’evento avesse elementi molto “notiziabili”.

Il fatto che il Bilderberg si sia tenuto a Washington in contemporanea con le riunioni della Banca Mondiale e del FMI è un dato di fatto che crea un “polo di potere” temporaneo in un unico luogo, facilitando incontri che restano fuori dai radar ufficiali.

L’analisi di Nordangård sul Substack ha circolato tra chi segue questi temi.

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BILDERERG 2026: Esternalizzazione dell’evento “cigno nero”?

Ci aspetta una corsa sfrenata sulle montagne russe globali con “Trump-spaccatutto” al timone.

Jacob Nordangård

Lo scorso fine settimana si è tenuto l’incontro Bilderberg presso il Salamander Hotel a Washington D.C. È stata una scelta comoda, poiché la posizione è strategicamente situata tra la Casa Bianca e il Pentagono. Proprio come a Stoccolma l’anno scorso, i dominatori finanziari mostrano ora il loro potere apertamente. Il vertice è stato seguito dalle riunioni primaverili della Banca Mondiale, del FMI e dall’incontro del G20 con i governatori delle banche centrali.

L’agenda del Bilderberg di quest’anno includeva l’Intelligenza Artificiale, la sicurezza artica, il futuro della guerra e la finanza digitale, con una lista di partecipanti dominata dai “Signori della Tecnologia AI” e dalla “Brigata di Guerra”. Siamo nel bel mezzo di un collasso del vecchio ordine.

Gli ospiti erano i membri degli American Friends of Bilderberg, tra cui Alex Karp (CEO di Palantir), Peter Thiel (presidente di Palantir), il protetto di Henry Kissinger ed ex CEO di Google Eric Schmidt, e la presidente del gruppo Marie-Josée Kravis, che è anche copresidente del comitato direttivo del Bilderberg e presidente del Museum of Modern Art (MoMA) dei Rockefeller a New York.

Nella lista degli ospiti troviamo anche la Regina Máxima e il Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. La casata degli Orange-Nassau è quasi sempre presente e si rifà a un’antica eredità, poiché il co-fondatore del Bilderberg, il principe Bernhard (1911–2004), era il nonno di Re Guglielmo Alessandro.

La visita della coppia si è conclusa con una cena alla Casa Bianca e un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme al primo ministro olandese Rob Jetten. Ciò fa parte di un più ampio programma diplomatico che si tiene in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti.

Máxima ha anche un ruolo molto più profondo nell’agenda, che riguarda la “Finanza Digitale”. Il 25 (settembre) 2024 è stata nominata Avvocato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Salute Finanziaria (UNSGSA), dopo aver servito come Avvocato Speciale per la Finanza Inclusiva per lo Sviluppo dal 2009. L’ufficio dell’UNSGSA è (non a caso) sostenuto dalla Fondazione Gates.

La Regina Máxima sostiene “l’integrazione strategica delle tecnologie digitali per rivoluzionare e trasformare le soluzioni di salute finanziaria, anche attraverso soluzioni emergenti come la condivisione dei dati e la finanza aperta”. La sua nomina ha coinciso con l’adozione del Pact for the Future delle Nazioni Unite e i suoi impegni fanno parte del lavoro di attuazione in corso.

L’anno scorso, Máxima è stata nominata presidente dell’International Advisory Board del Global Finance & Technology Network (GFTN). Un’organizzazione istituita dall’Autorità Monetaria di Singapore nel 2024 con partner come Mastercard, ANT International, Visa e Amazon.

Il ruolo di Singapore non è casuale. L’attuale presidente della minuscola città-stato è un attore chiave nella ristrutturazione in corso del sistema finanziario. Tharman Shanmugaratnam — ex capo economista dell’Autorità Monetaria, fiduciario del consiglio del World Economic Forum dal 2019 e presidente del think tank dei banchieri centrali Group of 30 (da quando il banchiere Mark Carney si è dimesso per diventare primo ministro canadese nel 2025) — ha presieduto il G20 Eminent Persons Group on Global Financial Architecture nel 2017 ed è stato membro dell’High Level Advisory Board sull’Efficace Multilateralismo.

La regina Máxima è stata accompagnata nel consiglio dall’ex manager della BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali) Agustín Carstens, che nel 2020 ha spiegato come sarebbe stato ottenuto il futuro controllo finanziario:

“… con il contante non sappiamo chi usa una banconota da 100 dollari oggi, non sappiamo chi usa una banconota da 1000 pesos oggi. Una differenza fondamentale con la CBDC (Valuta Digitale della Banca Centrale) è che la banca centrale avrà il controllo assoluto sulle regole e sui regolamenti che determineranno l’uso di quella espressione di passività della banca centrale, e avremo anche la tecnologia per imporlo.”

Il GFTN organizza dal 2025 la conferenza dal nome peculiare Black Swan Summit (Vertice del Cigno Nero), dove “leader dell’IA, dell’informatica quantistica, della tecnologia a registro distribuito e delle infrastrutture verdi” esplorano come “le tecnologie emergenti stiano rimodellando le industrie e ridefinendo la crescita” e “come l’umanità, le macchine e il denaro possano evolversi insieme”. Il vertice, che si è tenuto a Perth, in Australia, e a Bhubaneswar, in India, promette di rivelare ciò che accadrà dopo, “prima che colpisca i mercati, i codici legislativi o i titoli dei giornali”.

Il termine “Cigno Nero” si riferisce a un evento imprevedibile che modella le società. In effetti, il termine è stato coniato dopo la scoperta di cigni neri a Perth dall’esploratore olandese Willem de Vlamingh nel 1697.

Nel giugno 2025, il Global Finance & Technology Network ha pubblicato il rapporto Humanity Machine and Money of the Future Black Swan ...basato sui risultati della conferenza inaugurale (con l’intento di “mappare le forze invisibili che rimodellano l’ordine globale”). Il rapporto includeva consigli su come “ricostruire il futuro in un’era di cigni neri” in cui “il denaro programmabile sceglie come vuole essere speso e dove le macchine agiscono, pensano e decidono sempre più spesso”. Ciò significa una trasformazione completa dell’attuale ordine monetario con i “sistemi fiat tradizionali” sostituiti da “denaro digitale e programmabile”, e dove il processo decisionale sarà gestito da un’IA Agente (Agentic AI) invece che dagli esseri umani.

Capiscono davvero le conseguenze di ciò che stanno costruendo? La domanda “cosa succede quando i cervelli dell’era delle macchine richiederanno più energia di intere nazioni” è piuttosto eloquente. La “bestia digitale” è affamata. Non c’è da stupirsi che Trump abbia dichiarato un’emergenza energetica l’anno scorso.

Ma si va oltre. In uno dei panel hanno persino discusso del “ruolo in evoluzione dell’IA, da strumento a potenziale ‘compagno di squadra’ o persino entità ‘simile a un dio’ che potrebbe guidare il comportamento umano e il processo decisionale”. Non c’è davvero nessuna persona sobria nella stanza? I Signori del Denaro del mondo probabilmente pensano che ciò gioverà alle loro visioni distopiche e anti-umane per il futuro.

Possiamo essere certi che uno o più eventi “cigno nero” si verificheranno durante il dramma in corso del “Trumpmageddon”. Un tale evento è stato elencato come una possibilità nel Policy Brief della Piattaforma di Emergenza delle Nazioni Unite nel marzo 2023. L’ex presidente del WEF Klaus Schwab ha dichiarato al World Governments Summit dello stesso anno: “ci saranno certamente quelli che chiamiamo ‘i cigni neri’ — le sorprese spiacevoli che ci verranno incontro”.

La mia ipotesi è che le discussioni al Bilderberg 2026 siano state una preparazione per un tale evento, così come per il lancio di un nuovo sistema finanziario sulla sua scia. Ci aspetta una corsa sfrenata sulle montagne russe globali con “Trump-spaccatutto” al timone. Quale sarà il prossimo passo? Mentre la macchina da guerra continua a girare…

1 Banca Mondiale, Incontri di primavera, worldbank.org/en/meetings/splash/spring

2 NL Times, la regina Máxima espande il programma di Washington con i colloqui finanziari del FMI, della Banca Mondiale e del G20, nltimes.nl/2026/04/12/queen-maxima-expands-washington-schedule-imf-world-bank-g20-finanziaria-talks

3 Il ruolo dell’UNSGSA, unsgsa.org/role-of-the-unsgsa

FONTE https://drjacobnordangard.substack.com/p/bilderberg-2026-externalization-of?utm_source=multiple-personal-recommendations-email&utm_medium=email&triedRedirect=true

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