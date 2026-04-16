Il seguente articolo tratta dei grandi progetti ufficiali volti a modificare il clima del pianeta, che vanno ben oltre gli effetti della copertura nuvolosa artificiale creata dagli aerei, la quale rappresenta la realtà più evidente della geoingegneria.

I progetti qui esaminati incidono profondamente sulle condizioni di vita su questo pianeta e minacciano il pianeta stesso.

I rischi della geoingegneria sulla biodiversità



Di Alana M. Carlson, Campaigner per la campagna sulla geoingegneria marina al Center for International Environmental Law

Questa è la terza analisi di una serie multipartitica che espone le minacce e i rischi connessi alla geoingegneria e spiega perché queste tecnologie non devono essere considerate un’azione climatica efficace.

Mentre la crisi climatica si intensifica, cresce anche la ricerca di soluzioni. La geoingegneria — intervento tecnologico su larga scala nel sistema climatico terrestre — sta entrando sempre più nel discorso mainstream. Ma dietro le promesse irrealizzabili di raffreddare il pianeta e catturare carbonio si nasconde una realtà pericolosa: la geoingegneria potrebbe devastare la biodiversità e sconvolgere gli ecosistemi, mentre marginalizza le vere azioni climatiche.

In un momento in cui la biodiversità terrestre è sotto immensa pressione da cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat, la geoingegneria rischia di accelerare il collasso degli ecosistemi e l’estinzione delle specie. Se dispiegata su larga scala, questi interventi altamente speculativi nell’atmosfera, negli oceani e sulla terraferma potrebbero alterare fondamentalmente l’equilibrio delicato dei sistemi vitali della Terra, compromettendo gravemente la nostra capacità di proteggere la biosfera e di restaurarla in uno stato che regoli meglio le condizioni climatiche e fornisca funzioni ecosistemiche vitali. Creando l’illusione di un “piano B”, la geoingegneria rischia inoltre di ritardare azioni cruciali per ridurre le emissioni di gas serra e implementare soluzioni reali alla crisi climatica.

Per questi motivi, la Convenzione ONU sulla Diversità Biologica (CBD) ha avuto la lungimiranza di adottare una serie di decisioni precauzionali relative alla geoingegneria, inclusa l’adozione di un de facto moratorium sul dispiegamento, con criteri rigorosi per gli esperimenti, nel 2010. Il moratorium è stato riaffermato ripetutamente — inclusa l’ultima volta alla conferenza ONU sulla biodiversità nell’ottobre 2024 (CBD COP16) — in risposta alla preoccupazione per la crescita di esperimenti non controllati.

Impatti sulla biodiversità delle tecniche di geoingegneria

La biodiversità descrive la ricchezza della vita che compone gli ecosistemi. Una biodiversità robusta è essenziale per ecosistemi sani e per il nostro benessere. Sostiene funzioni importanti, come l’impollinazione e la regolazione climatica, e permette alla Terra di mantenere condizioni climatiche relativamente stabili che hanno consentito alla vita di prosperare e fiorire. Tuttavia, gli esperimenti di geoingegneria pongono gravi minacce a questo equilibrio già fragile.

Fondamentale per comprendere la geoingegneria — e il suo potenziale per minare seriamente la biodiversità e i diritti umani — è la scala alla quale è proposta, sia geografica che temporale, per avere un impatto climaticamente rilevante. Il dispiegamento di geoingegneria solare è teorizzato e modellato su centinaia di anni di dispiegamento continuo e come intervento su scala planetaria, mentre alcune tecniche di rimozione di anidride carbonica dagli oceani (CDR) sono teorizzate come l’utilizzo del 10-20% della superficie oceanica e operative per decenni, se non secoli, e alcune tecniche terrestri sono stimate per utilizzare il doppio della terra coltivata attuale nel mondo.

Di seguito, esploriamo i rischi che diverse tecniche di geoingegneria pongono alla biodiversità.

Geoingegneria atmosferica potrebbe innescare disruption ecologiche globali

Le tecnologie di modifica della radiazione solare (SRM) sono tecniche altamente speculative che mirano a raffreddare artificialmente il pianeta senza affrontare le cause della crisi climatica. Il dispiegamento di queste tecnologie introdurrebbe rischi novel e danni alle persone e al pianeta. Tra questi rischi c’è la possibilità di “termination shock” (un improvviso aumento delle temperature globali a seguito dell’interruzione dell’SRM), il che significa che se iniziassimo a usare queste tecniche, non potremmo mai fermarci senza rischiare danni catastrofici.

L’iniezione di aerosol stratosferici (SAI) e l’abbagliamento delle nubi marine (MCB) sono tecniche SRM proposte che potrebbero ridurre la quantità di sole che raggiunge la Terra. Se ciò accadesse, avrebbe probabilmente impatti negativi sulle specie vegetali in tutto il pianeta, risultando in maggiore insicurezza alimentare. Inoltre, queste tecnologie porterebbero probabilmente a cambiamenti di temperatura irregolari, come un eccessivo raffreddamento nei tropici e un riscaldamento ai poli. Tali cambiamenti causerebbero stress termico — simile a quello osservato con i cambiamenti climatici — a cui le specie non potrebbero adattarsi, portando a effetti negativi su ecosistemi globali.

Ulteriori danni dall’SAI includono cambiamenti nelle precipitazioni e danni allo strato di ozono. L’SAI rallenterebbe il ciclo idrico globale, causando probabilmente una diminuzione del 2% delle precipitazioni medie, che minerebbe la sicurezza alimentare e idrica ovunque. Alcune forme di SAI indebolirebbero probabilmente il nostro strato di ozono, permettendo a raggi UV più dannosi di raggiungere la Terra e specie che non potrebbero adattarsi rapidamente all’aumento della radiazione.

Le microbolle marine — una tecnica SRM che propone l’uso di sostanze artificiali per aumentare la longevità delle bolle lasciate nella scia delle navi — potrebbero causare un abbagliamento localizzato della luce, e come SAI e MCB, termination shock se interrotte bruscamente dopo un periodo di dispiegamento continuo su larga scala.

Poiché la geoingegneria solare non affronta le cause radice dei cambiamenti climatici, e allo stesso tempo introduce il rischio di deterrenza alla mitigazione, è probabile che la preesistente crisi di acidificazione degli oceani venga esacerbata, risultando in danni diretti alla base delle catene alimentari marine e alle comunità che dipendono dalle specie marine per il loro sostentamento.

Rimozione di CO2 marina minaccia gli ecosistemi oceanici

Le rimozioni di anidride carbonica marine mirano a forzare l’oceano a sequestrare ancora più carbonio di quanto già faccia. Se dispiegate, questi approcci non provati e ad alta intensità energetica introdurrebbero immensi rischi novel ai nostri ecosistemi marini già stressati e danneggerebbero probabilmente gravemente la biodiversità a scapito delle funzioni marine e del benessere umano.

Le tecnologie di enhancement dell’alcalinità oceanica (OAE) propongono di aumentare l’assorbimento di CO2 degli oceani rendendo le acque marine più alcaline — attraverso l’introduzione di minerali alcalini processati o processando elettrochimicamente l’acqua di mare per rimuoverne l’acido. L’OAE minerale comporta un alto costo di estrazione, comparabile all’industria globale del minerale di ferro attuale, che degraderebbe ecosistemi d’acqua dolce e terrestri. Le proposte di OAE minerale pongono danni diretti alla vita marina attraverso l’introduzione di materiali alcalini altamente caustici o acqua altamente alcalinizzata che può bruciare le specie marine. L’OAE può causare effetti di shock a breve termine associati all’introduzione di alta alcalinità, e ulteriori impatti a lungo termine non ancora compresi sulla biodiversità. L’OAE elettrochimica coinvolgerebbe il processamento di enormi volumi di acqua di mare, danneggiando la vita marina nel processo, e creando vaste quantità di rifiuti acidi che richiedono trattamento e smaltimento. È un processo ad alta intensità energetica che rischia di spostare energia rinnovabile, meglio diretta verso la decarbonizzazione dei sistemi energetici e l’accesso all’energia.

La fertilizzazione oceanica (introduzione di micro- e macronutrienti nell’oceano per incoraggiare la crescita di alghe) rischia di disruptare la connettività degli ecosistemi marini. Tali disruption impedirebbero probabilmente la capacità delle specie migratorie di muoversi come necessario e sarebbero una barriera alla riproduzione di molte specie. Queste tecniche rischiano di creare bloom algali tossiche che avvelenano le specie marine. Possono anche verificarsi eventi di deplezione di ossigeno che porterebbero alla soffocazione delle specie. La fertilizzazione oceanica con ferro si è già dimostrata inefficace, e il dispiegamento è proibito internazionalmente.

L’artificial upwelling (pompare acque profonde fredde e ricche di nutrienti in superficie attraverso migliaia di tubi) può essere fatto in tandem con la fertilizzazione oceanica e rischia di portare carbonio immagazzinato su dalle profondità oceaniche, che potrebbe intensificare l’acidificazione oceanica. Inoltre, come MCB e enhancement delle microbolle marine, le tecnologie di coltivazione di alghe marine causerebbero probabilmente un abbagliamento localizzato della luce, che disruptrebbe la base delle catene alimentari.

La coltivazione di alghe marine è anche proposta in combinazione con l’affondamento di biomassa, dove balle di materia vegetale verrebbero scaricate sul fondo dell’oceano per aumentare lo stoccaggio di carbonio marino. Oltre alle alghe, per questo scopo sono proposti legno e residui di colture dalla terraferma. Queste tecniche ignorano il fatto che la vita delle profondità marine è delicata, in gran parte sconosciuta e fornisce molte funzioni ecosistemiche vitali, inclusi il ciclo dell’ossigeno e dei nutrienti negli oceani. Rischiano danni fisici causati dal deposito di balle di biomassa sul fondo oceanico, nonché dall’acidificazione bottom-up, che accadrebbe a causa del inevitabile decadimento della biomassa. Tali danni porterebbero a impatti negativi sulle catene alimentari, danneggiando la biodiversità marina e le comunità che dipendono dagli ecosistemi marini per il loro sostentamento.

Geoingegneria terrestre disruptrebbe ecosistemi su scala massiccia

L’enhanced weathering (EW) è il cugino terrestre dell’OAE. Vedrebbe la diffusione di materiali alcalini macinati su terreni agricoli e campi per aumentare artificialmente l’assorbimento di CO2. Come l’OAE, per farla su scala EW richiederebbe un’enorme quantità di estrazione comparabile all‘industria del minerale di ferro attuale, e porterebbe a tutti i danni associati all’estrazione. Questa tecnica comporta incertezze sugli impatti di tossicità ecologica della diffusione di materiali schiacciati, non caratterizzati o scarsamente caratterizzati su ecosistemi terrestri e terreni agricoli.

Il biochar (stoccaggio di carbonio come carbone diffuso sulla terra) e la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) comporterebbero alti costi ecologici. Per implementarle su scala richiederebbe la crescita di piantagioni di biomassa su più del doppio della terra attualmente coltivata. Queste piantagioni causerebbero una massiccia perdita di biodiversità a causa della perdita di habitat e cibo, nonché maggiore esposizione e minore resilienza alle malattie. Inoltre, la produzione e l’uso di fertilizzanti dovrebbero essere scalati, esacerbando i danni associati.

Il biochar introdurrebbe anche rischi unici di inquinamento. Oltre a usare biomassa per biochar, i cosiddetti feedstock possono includere residui di colture e legno, letame, pneumatici, plastiche, rifiuti municipali e acque reflue — tutti con rischi di tossicità unici. Le tossine assorbite dalle piante cresciute in suoli amendati con biochar possono portare, nel tempo, all’accumulo di arsenico, cadmio, piombo e mercurio letali in animali e umani. Umani e animali sarebbero anche esposti a queste tossine come inquinanti atmosferici.

La cattura diretta dall’aria (DAC) è una tecnologia che mira ad assorbire CO2 dall’aria attraverso solventi o sorbenti che portano rischi non ancora compresi per la biodiversità dalla loro produzione. L’installazione di impianti DAC esacerberebbe la frammentazione degli ecosistemi e causerebbe immenso stress idrico ovunque dispiegati. Catturare fino all’1% delle emissioni annuali di gas serra richiederebbe tanta acqua quanta ne consumano domesticamente 144 paesi annualmente. La DAC introduce anche rischi novel di fughe di CO2 intorno agli impianti, che potrebbero portare a eventi di soffocazione o acidificazione rapida dell’acqua. La tecnologia è anche ad alta intensità energetica e porta gli stessi rischi dell’OAE elettrochimica in questo rispetto. Inoltre, il CO2 catturato dalla DAC è anche usato nel recupero migliorato del petrolio (EOR), che pretende di stoccare CO2 mentre estrae più petrolio. Così, la DAC è usata per etichettare falsamente l’EOR come “basso carbonio” nonostante le emissioni aumentate al sito di iniezione e il suo continuo supporto alla produzione ulteriore di combustibili fossili.

Una scommessa sbagliata per il pianeta, una scommessa sbagliata per le persone

I potenziali danni diretti e indiretti alla biodiversità e alle funzioni ecosistemiche derivanti dalla geoingegneria significano che queste tecnologie pongono rischi significativi, senza precedenti e mai visti prima, a un’ampia gamma di diritti umani. Il Comitato Consultivo del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite ha avvertito che il dispiegamento di tecnologie di geoingegneria ha il potenziale di violare i diritti umani di “milioni e forse miliardi di persone“, con il maggiore impatto sui Popoli Indigeni, le comunità rurali e i pescatori. Tra i molti diritti umani che sarebbero minati a causa del danno alla biodiversità vi sono il diritto alla vita, i diritti delle generazioni future e il diritto alla cultura.

Non testabili se non attraverso esperimenti su larga scala, l’entità reale dei danni sociali, economici e culturali della geoingegneria emergerebbe probabilmente solo una volta dispiegata. I danni alla biodiversità e ai diritti umani potrebbero creare “zone di sacrificio” che rafforzerebbero ulteriormente l’economia fossile e i suoi danni, nonché altre disuguaglianze preesistenti a scapito dei più vulnerabili alla crisi climatica.

Precauzione invece di speculazione: cosa devono fare i decisori politici?

La risposta globale alla geoingegneria deve essere guidata dalla precauzione, dalla giustizia ambientale e dai diritti umani. La geoingegneria non è né un’assicurazione per “guadagnare tempo” né una forma di supplemento alla mitigazione. Invece di intrattenere tecnologie pericolose e altamente speculative, i decisori politici devono prevenire la normalizzazione della geoingegneria nelle politiche climatiche e dare priorità a soluzioni climatiche reali che proteggano e ripristino la biodiversità, inclusa una fase-out completa, equa, finanziata e rapida dei combustibili fossili.

Per prevenire i rischi della geoingegneria e proteggere persone e pianeta, i governi dovrebbero:

I mplementare e far rispettare il moratorium de facto della CBD sulla geoingegneria a livello nazionale e nei fora internazionali.

Supportare lo sviluppo di forti controlli regolatori precauzionali nell’ambito della Convenzione di Londra/Protocollo di Londra per bloccare la geoingegneria oceanica dannosa.

Vietare tutti gli esperimenti di geoingegneria all’aperto, prevenendo danni immediati e scoraggiando lo sviluppo tecnologico.

Lavorare verso un Accordo di Non-Utilizzo della Geoingegneria Solare per prevenire manipolazioni pericolose su scala planetaria della luce solare.

Fermare il supporto e il finanziamento pubblico per tecnologie di geoingegneria e negare i brevetti.

Rifiutare la geoingegneria nelle politiche climatiche e nei meccanismi di mercato del carbonio, prevenendone l’uso come scappatoia per continuare a emettere gas serra.

Proteggere la biodiversità e l’integrità ecosistemica evitando interventi dannosi, minimizzando impatti inevitabili e ripristinando ecosistemi danneggiati.

Rispettare i diritti inerenti e collettivi dei Popoli Indigeni e i diritti delle comunità di prima linea, assicurando che le loro terre non siano trasformate in zone di sacrificio per progetti speculativi di geoingegneria.

Dare urgentemente priorità a soluzioni reali per la crisi climatica attraverso una fase-out rapida, equa, finanziata e completa dei combustibili fossili.

Il futuro che scegliamo

La crisi climatica richiede azioni urgenti — ma non interventi sconsiderati che mettono a rischio biodiversità e diritti umani. I decisori politici devono resistere all’illusione della geoingegneria e impegnarsi invece per soluzioni basate sui diritti provate. Un mondo libero dai combustibili fossili, radicato nella giustizia e nell’integrità ecologica, è possibile — ma solo se rifiutiamo false soluzioni e abbracciamo azioni climatiche reali ora.

Fonte https://www.ciel.org/geoengineering-biodiversity-risks/

Un piccola estratto del mio libro che riguarda la mia visione del futuro:

Da quando le emissioni di CO2 sono state identificate come il principale problema ambientale, il dibattito ecologico si è drasticamente ridotto. Gli interventi umani su larga scala che alterano l’ambiente e destabilizzano la biosfera sono raramente riconosciuti come fattori climatici rilevanti. Propongo, quindi, una breve panoramica delle aree che, a mio avviso, meritano urgente attenzione.

Le voci silenziate dell’alterazione climatica

Le trasformazioni del paesaggio e dei cicli naturali nel corso dei decenni sono state massicce:

Trasformazione territoriale: Urbanizzazione, deforestazione e agricoltura intensiva modificano suoli, albedo e biodiversità. Grandi opere idrauliche, come dighe e sistemi di irrigazione, bloccano il flusso naturale di fiumi e sedimenti, alterando temperature, salinità e il ciclo dell’acqua.

Monoculture e chimica: L’uso di monocolture, in agricoltura e silvicoltura, ha ripercussioni significative. L’impiego massiccio di fertilizzanti e pesticidi interrompe importanti cicli chimici, promuove l’eutrofizzazione e riduce la capacità degli ecosistemi di assorbire carbonio.

Inquinamento invisibile: L’esposizione quotidiana a inquinanti chimici, farmaci, PFAS, glifosato, microplastiche e rifiuti elettronici compromette la salute ambientale. A ciò si aggiunge l’ inquinamento radioattivo dovuto a test nucleari, centrali e incidenti come Chernobyl e Fukushima. Anche l’esposizione crescente ai campi elettromagnetici, derivante dall’ elettrificazione globale , desta crescente preoccupazione.

Impatto militare: L’influenza militare e tecnocratica rappresenta una delle maggiori fonti di danni ambientali, ma è anche la meno regolamentata. Guerre e attività preparatorie causano disastri diretti e indiretti: distruzione di infrastrutture idriche e agricole, contaminazioni chimiche e biologiche ed esaurimento di risorse vitali. Le operazioni militari influenzano tutti gli strati atmosferici – dalla troposfera alla magnetosfera – e il traffico aereo militare e civile incontrollato aggrava ulteriormente la situazione. La crescente militarizzazione di terra e spazio nasconde i danni ambientali sotto la retorica della sicurezza, giustificando l’espansione di queste attività.

La nostra relazione con il pianeta è diventata parassitaria: spreco, consumismo e obsolescenza programmata devastano il nostro habitat. Questa ostilità deformante verso la vita viene negata o capovolta, rappresentando il male come bene.

Un cammino di guarigione e rigenerazione …. spiegato e proposto qui

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