Immaginare uno scenario positivo cambia il modo in cui il cervello immagazzina le informazioni, rendendoci più motivati e condizionando le nostre scelte. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications dall’Università del Colorado a Boulder e dall’Istituto tedesco Max Planck per le scienze cognitive e del cervello umano. Lo sappiamo molto bene anche da soli, ma gli scienziati vogliono saperlo e misurarlo con precisione.

Quello che stiamo vivendo è un sovraccarico di pensieri reattivi, ansiosi, catastrofici. È proprio qui che dovremmo iniziare e far emergere pensieri che danno vita a un’altra realtà.

Il potere dell’immaginazione – Come gli eventi immaginati possono cambiare il nostro atteggiamento



Roland Benoit e Philipp Paulus, insieme a Daniel Schacter dell’Università di Harvard, hanno indagato sulla questione di come luoghi neutri possano improvvisamente acquisire valore per noi. In uno studio dimostrano che i nostri atteggiamenti possono essere influenzati non solo da ciò che viviamo realmente, ma anche da ciò che immaginiamo.

A volte nella vita ci sono luoghi speciali che ci colpiscono in modo particolare: il cortile di una scuola, magari una vecchia chiesa, o quell’angolo di strada apparentemente insignificante dove siamo stati baciati per la prima volta. Prima del bacio non avevamo nemmeno notato quell’angolo. È come se l’esperienza speciale con la persona amata avesse trasferito un’emozione positiva al luogo. Il nostro atteggiamento verso questi posti cambia improvvisamente: diventano preziosi per noi. Ma potrebbe succedere la stessa cosa solo grazie al potere dell’immaginazione, senza esperienze reali?

Roland Benoit e Philipp Paulus, insieme a Daniel Schacter dell’Università di Harvard, hanno esaminato questa domanda in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. Dimostrano che i nostri atteggiamenti possono essere influenzati non solo da ciò che viviamo realmente, ma anche da ciò che immaginiamo. Inoltre, ritengono che il fenomeno si basi sull’attività in una particolare area nella parte anteriore del nostro cervello: la corteccia prefrontale ventromediale.

Ai partecipanti allo studio è stato chiesto prima di tutto di indicare persone che apprezzano molto e persone che invece non gradiscono affatto. Inoltre, dovevano fornire un elenco di luoghi che consideravano neutri. Successivamente, mentre si trovavano nello scanner per risonanza magnetica, è stato chiesto loro di immaginare vividamente di trascorrere del tempo con una persona molto gradita in uno dei luoghi neutri.

«Ad esempio, potrei immaginare me stesso con mia figlia nell’ascensore del nostro istituto, dove lei preme freneticamente tutti i pulsanti. Alla fine arriviamo alla terrazza sul tetto, scendiamo e godiamo della vista», spiega il primo autore Roland Benoit, che dirige il gruppo di ricerca “Adaptive Memory”.

Dopo la scansione MRI, lui e i suoi colleghi hanno potuto constatare che l’atteggiamento dei partecipanti verso i luoghi era cambiato: i luoghi precedentemente neutri, immaginati insieme a persone gradite, venivano ora valutati in modo più positivo rispetto all’inizio dello studio. Gli autori hanno osservato questo effetto prima con partecipanti a Cambridge (MA, USA) e poi lo hanno replicato con successo a Lipsia, in Germania.

.«Il solo immaginare di interagire con una persona molto gradita in un luogo neutro può trasferire il valore emotivo della persona a quel luogo. E non è nemmeno necessario vivere realmente l’episodio», riassume il co-autore Daniel Schacter. Grazie ai dati MRI, i ricercatori hanno potuto mostrare come funziona questo meccanismo nel cervello. La corteccia prefrontale ventromediale gioca un ruolo importante in questo processo. Qui, secondo gli autori, vengono memorizzate informazioni su persone e luoghi specifici del nostro ambiente. Ma questa regione valuta anche quanto siano importanti per noi le singole persone e i singoli luoghi.

«Proponiamo che questa regione raggruppi le rappresentazioni del nostro ambiente legando insieme informazioni provenienti da tutto il cervello per formare un quadro complessivo», spiega Roland Benoit. «Ad esempio, ci sarebbe una rappresentazione con informazioni su mia figlia: come appare, come suona la sua voce, come reagisce in certe situazioni. L’idea è che queste rappresentazioni includano anche una valutazione, ad esempio quanto mia figlia sia importante per me e quanto la ami». Infatti, quando i partecipanti pensavano a una persona che apprezzavano di più, gli scienziati osservavano segnali di maggiore attività in quella regione.«Ora, quando immagino mia figlia nell’ascensore, sia la sua rappresentazione che quella dell’ascensore diventano attive nella corteccia prefrontale ventromediale. Questo, a sua volta, può collegare queste rappresentazioni: il valore positivo della persona può così trasferirsi al luogo precedentemente neutro».

Perché i ricercatori sono interessati a questo fenomeno?

Vogliono comprendere meglio la capacità umana di vivere eventi ipotetici attraverso l’immaginazione e come impariamo dagli eventi immaginati nello stesso modo in cui impariamo da quelli reali. Questo meccanismo può potenzialmente migliorare le decisioni orientate al futuro e aiutare a evitare rischi. Secondo Benoit, sarà importante comprendere anche le conseguenze dei pensieri negativi: «Nel nostro studio mostriamo come l’immaginazione positiva possa portare a una valutazione più positiva dell’ambiente. Mi chiedo come questo meccanismo influenzi le persone che tendono a rimuginare su pensieri negativi riguardo al loro futuro, come chi soffre di depressione. Tale rimuginio porta a una svalutazione di aspetti della loro vita che in realtà sono neutri o persino positivi?» Questa potrebbe essere la prossima interessante domanda di ricerca per il suo team.

FONTE https://www.mpg.de/13491393/0520-nepf-132884-imagine-our-attitudes-can-change-solely-by-the-power-of-imagination

STUDIO https://www.nature.com/articles/s41467-019-09961-w

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.