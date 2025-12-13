L’acqua e le frequenze della vita

L’acqua, elemento più diffuso sulla Terra, è anche tra i più misteriosi. Studi scientifici recenti mostrano che può trasmettere informazioni e frequenze, reagire a stimoli esterni e persino generare energia rinnovabile in particolari condizioni. Un universo invisibile che …

VISIBILE su PRIME

Girato tra Friuli, Austria, Toscana, Lazio e Campania, esplora le proprietà misteriose dell’acqua come trasmettitrice di informazioni, frequenze e generatrice di energia rinnovabile, unendo fisica, biologia e VITA. Include interventi di Paolo Baron, Antonella De Ninno, Giuseppe Vitiello, Margherita Tosi Del Giudice, Pierre Madl, Massimo Citro, Roumiana Tsenkova, Roberto Germano ed Emilio Del Giudice.

